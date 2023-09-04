A partir de este momento, Chivas comenzó a ejercer mayor presión y llegó un momento que había sido esperado por gran parte de su afición: ver a Ricardo Marín hacer un gol con el Guadalajara; el delantero consiguió desmarcarse de la defensa del Monterrey y con un cabezazo hizo su primer tanto en la Liga MX gracias a la asistencia de Cristian Calderón.

El ritmo del partido fue interrumpido en innumerables ocasiones debido a una serie de faltas que fueron señaladas a favor de Monterrey, acciones que generaron reclamos por parte del público local, que en más de una ocasión hizo sentir el desacuerdo con las decisiones arbitrales.