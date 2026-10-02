“No Te Contaron Mal” se convirtió en el segundo video de Christian Nodal en rebasar los mil millones de vistas./ AP

El tema lanzado en 2018 se convirtió en el segundo videoclip del cantante mexicano que rebasa los mil millones de reproducciones en la plataforma

Pocas canciones de Christian Nodal han mantenido durante tantos años el mismo nivel de popularidad que “No Te Contaron Mal”. Ocho años después de su estreno, el tema alcanzó una nueva cifra histórica en YouTube al rebasar los mil millones de reproducciones, consolidándose como uno de los mayores éxitos digitales del cantante.

La marca también coloca a la canción en un grupo muy reducido dentro de su catálogo. Hasta ahora, únicamente “Adiós Amor” había conseguido superar esa barrera, con más de mil 700 millones de vistas en la plataforma. Con “No Te Contaron Mal”, Nodal suma así un segundo video por encima de los mil millones.

El cantante celebró el logro a través de sus redes sociales con un mensaje breve dirigido a sus seguidores: “Gracias por seguir dándole amor a este tesoro”. La publicación coincidió con el momento en que el videoclip rebasó la cifra, además de acumular alrededor de 2.7 millones de “me gusta” en YouTube.

Una canción que marcó una etapa clave de su carrera

El tema apareció en 2018, cuando Nodal tenía 19 años y ya comenzaba a perfilarse como una de las figuras jóvenes más fuertes del regional mexicano. En ese momento, el cantante buscaba construir un estilo propio, alejándose de fórmulas tradicionales y combinando sonidos con una propuesta más contemporánea.

La canción fue escrita por Christian Nodal, Gussy Lau y Édgar Barrera. Con el paso del tiempo, el intérprete ha explicado que nació durante una etapa más rebelde de su vida, cuando quería experimentar con letras más directas y con una forma distinta de contar historias de pareja.

El tema presenta a un protagonista que admite haber tenido un encuentro con otra mujer después de una ruptura. En lugar de negar los rumores, reconoce que sí ocurrió y convierte esa confesión en el eje central de la canción, con una mezcla de desamor, culpa y justificación.

El tema lanzado en 2018 sigue entre los mayores éxitos de Christian Nodal en plataformas digitales./ IG: Nodal

¿Por qué “No Te Contaron Mal” sigue funcionando ocho años después?

Además del impacto que tuvo en su lanzamiento, la canción ha mantenido una fuerte presencia en plataformas gracias a su letra sencilla, su coro fácilmente reconocible y el estilo que Nodal popularizó durante sus primeros años de carrera.

El video oficial también ayudó a reforzar esa identidad. Fue dirigido por Omar Torres y Víctor Zambrano y grabado en una mansión de la Ciudad de México, donde se desarrolla una historia de conflictos sentimentales y fiesta en la que el propio Nodal interpreta al personaje principal.

La canción también fue reconocida en la industria musical. En 2019, “No Te Contaron Mal” ganó el Latin Grammy a Mejor Canción Regional Mexicana, uno de los premios más importantes de la primera etapa de la carrera del cantante.

El siguiente video que podría alcanzar una cifra similar es “Dime Cómo Quieres”, colaboración con Ángela Aguilar, que ronda los 971 millones de reproducciones. De mantener su ritmo de crecimiento, podría convertirse en el tercer videoclip de Nodal en ingresar al club de los mil millones.