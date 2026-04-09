Científicos advierten nacimiento de un nuevo océano ¡te decimos dónde se encuentra!

La Tierra sigue en movimiento y África es prueba de ello. Científicos han puesto nuevamente bajo la lupa una enorme grieta que atraviesa el este del continente y que, con el paso del tiempo, podría dar origen a un nuevo océano.

El fenómeno ocurre en el Sistema del Rift de África Oriental, una fractura de más de 6 mil kilómetros que se extiende por países como Etiopía, Kenia, Uganda y Mozambique.

El fenómeno ocurre en el Sistema del Rift de África Oriental, una fractura de más de 6 mil kms / FREEPIK

Un continente que se está separando

En esta región convergen tres placas tectónicas: la africana, la somalí y la arábiga, las cuales se han estado separando durante más de 25 millones de años.

Aunque este movimiento es imperceptible en el día a día, sus efectos ya son visibles: hundimientos del terreno, actividad volcánica y grandes grietas que atraviesan distintas zonas.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 2005, cuando en Etiopía se abrió una fisura de 60 kilómetros y el suelo se desplazó dos metros en cuestión de minutos.

El Cuerno de África podría separarse del resto del continente y convertirse en una gran isla / FREEPIK

El posible nacimiento de un océano

Los especialistas explican que, si este proceso continúa, el Cuerno de África podría separarse del resto del continente y convertirse en una gran isla.

Ese escenario abriría paso a la formación de un nuevo océano, modificando por completo la geografía del planeta. Más allá del interés científico, este fenómeno podría tener consecuencias importantes.

La región se encuentra cerca del Canal de Suez, una de las rutas comerciales más importantes del mundo, y también alberga ecosistemas únicos que podrían verse afectados.

El nuevo océano podría tardar millones de años en formarse / FREEPIK

Un proceso que toma millones de años

Aunque el cambio no será inmediato, el Rift de África Oriental es una de las pocas zonas donde se puede observar cómo se transforma la corteza terrestre en tiempo real. Se trata de un proceso que podría tardar millones de años… pero que ya está en marcha.