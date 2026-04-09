Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Científicos advierten nacimiento de un nuevo océano ¡te decimos dónde se encuentra!

El proceso tomaría millones de años, pero los científicos ya esperan cambios en el mapa mundial / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:05 - 09 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Una gigantesca grieta en el este del continente africano podría transformar el mapa del mundo…

La Tierra sigue en movimiento y África es prueba de ello. Científicos han puesto nuevamente bajo la lupa una enorme grieta que atraviesa el este del continente y que, con el paso del tiempo, podría dar origen a un nuevo océano.

El fenómeno ocurre en el Sistema del Rift de África Oriental, una fractura de más de 6 mil kilómetros que se extiende por países como Etiopía, Kenia, Uganda y Mozambique.

El fenómeno ocurre en el Sistema del Rift de África Oriental, una fractura de más de 6 mil kms / FREEPIK

Un continente que se está separando

En esta región convergen tres placas tectónicas: la africana, la somalí y la arábiga, las cuales se han estado separando durante más de 25 millones de años.

Aunque este movimiento es imperceptible en el día a día, sus efectos ya son visibles: hundimientos del terreno, actividad volcánica y grandes grietas que atraviesan distintas zonas.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 2005, cuando en Etiopía se abrió una fisura de 60 kilómetros y el suelo se desplazó dos metros en cuestión de minutos.

El Cuerno de África podría separarse del resto del continente y convertirse en una gran isla / FREEPIK

El posible nacimiento de un océano

Los especialistas explican que, si este proceso continúa, el Cuerno de África podría separarse del resto del continente y convertirse en una gran isla.

Ese escenario abriría paso a la formación de un nuevo océano, modificando por completo la geografía del planeta. Más allá del interés científico, este fenómeno podría tener consecuencias importantes.

La región se encuentra cerca del Canal de Suez, una de las rutas comerciales más importantes del mundo, y también alberga ecosistemas únicos que podrían verse afectados.

El nuevo océano podría tardar millones de años en formarse / FREEPIK

Un proceso que toma millones de años

Aunque el cambio no será inmediato, el Rift de África Oriental es una de las pocas zonas donde se puede observar cómo se transforma la corteza terrestre en tiempo real. Se trata de un proceso que podría tardar millones de años… pero que ya está en marcha.

Este fenómeno es un recordatorio de que la Tierra sigue evolucionando. El posible nuevo océano aún no tiene nombre, pero los científicos ya imaginan cómo podría cambiar el mapa mundial en el futuro.

Últimos videos
Lo Último
18:45 Registro de celulares en México 2026: quiénes están exentos y qué pasa si no lo haces
18:44 América reinaugurará el Estadio Banorte con homenaje para leyenda azulcrema
18:22 Nicolás Larcamón, firme en Cruz Azul
18:11 América cayó ante Palmeiras en la Teal Rising Cup
18:01 Defensa de Alberto “N” busca arreglo económico con presunta víctima del luchador
17:41 Video revela cómo alumnos sometieron a atacante en preparatoria de Lázaro Cárdenas
17:27 Alexa Grasso confiesa que ya habló con Maycee Barber tras noquearla; ¿qué le dijo?
17:26 Loopy Godínez promete "su mejor versión" ante Tatiana Suárez en UFC 327
17:20 ¡El jefe del año! Empresario pagará la universidad de sus empleadas
17:00 Presentarán documental de Carlos Salcido en la Feria Internacional de Cine de Guadalajara
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed sueña con dirigir a Cruz Azul
2
Empelotados Esposa de jugador de Pumas acusa a tienda de 'mal trato'
3
Futbol Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
4
Futbol Atlante, cerca de mudarse al Chivo Córdoba de Toluca
5
Lucha CMLL presenta: Leyendas de la Lucha Libre, los Duelos de Apuesta que Hicieron Historia
6
Contra Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Te recomendamos
Registro de celulares en México 2026: quiénes están exentos y qué pasa si no lo haces
Contra
09/04/2026
Registro de celulares en México 2026: quiénes están exentos y qué pasa si no lo haces
Arlindo Dos Santos y exjugadores de América en la celebración del bicampeonato en el Estadio Azteca en 2024 | MEXSPORT
Futbol
09/04/2026
América reinaugurará el Estadio Banorte con homenaje para leyenda azulcrema
Nicolás Larcamón, firme en Cruz Azul
Futbol
09/04/2026
Nicolás Larcamón, firme en Cruz Azul
Daniela Espinosa en el partido de América contra Palmeiras | X: @AmericaFemenil
Futbol
09/04/2026
América cayó ante Palmeiras en la Teal Rising Cup
Defensa de Alberto “N” busca arreglo económico con presunta víctima del luchador
Contra
09/04/2026
Defensa de Alberto “N” busca arreglo económico con presunta víctima del luchador
Video revela cómo alumnos sometieron a atacante en preparatoria de Lázaro Cárdenas
Contra
09/04/2026
Video revela cómo alumnos sometieron a atacante en preparatoria de Lázaro Cárdenas