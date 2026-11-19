Cirque du Soleil ECHO en CDMX: cuánto cuestan los boletos y hasta cuándo estará en Santa Fe

El espectáculo llegó a la Ciudad de México con acrobacias, música en vivo y una historia sobre la conexión entre los seres humanos y la naturaleza

Cirque du Soleil regresó a la Ciudad de México con ECHO, una producción que combina acrobacias de alto nivel, música en vivo y una historia llena de fantasía para conquistar al público de todas las edades. Después de presentarse en Querétaro y Guadalajara, el espectáculo inició su temporada en la Gran Carpa Santa Fe, donde los asistentes pueden disfrutar de una experiencia que mezcla tecnología, arte circense y sorprendentes efectos visuales.

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La llegada de ECHO a la capital mexicana estuvo acompañada de una función especial de estreno y una alfombra roja que reunió a celebridades, invitados y representantes de los medios de comunicación. Con esta nueva propuesta, la compañía canadiense busca sorprender tanto a quienes ya conocen sus espectáculos como a las personas que asistirán por primera vez a una de sus funciones.

Uno de los principales atractivos de esta producción es que no se limita a presentar números acrobáticos, sino que desarrolla una historia en la que los personajes descubren la importancia de trabajar juntos y proteger el mundo que comparten. Todo ocurre en un escenario que cambia constantemente, acompañado de música, iluminación y elementos escenográficos de gran tamaño.

Cirque du Soleil llegó a la Ciudad de México con ECHO, su espectáculo de acrobacias y fantasía / Cortesía OCESA

Además de la experiencia visual, uno de los aspectos que más interesa al público es cuánto cuesta asistir a Cirque du Soleil ECHO en CDMX, ya que los precios varían dependiendo de la ubicación seleccionada dentro de la carpa y de la función elegida.

¿Cuánto cuestan los boletos para Cirque du Soleil ECHO en CDMX?

Los boletos para disfrutar de Cirque du Soleil ECHO en la Gran Carpa Santa Fe tienen precios que comienzan en los mil 600 pesos y pueden alcanzar los 6 mil 500 pesos en las localidades de mayor costo, de acuerdo con la información disponible sobre las distintas zonas del recinto.

Estas son las tarifas reportadas para cada sección: Zona Precio de los boletos Nivel C $1,600 Nivel B $1,800 a $1,950 Nivel A $2,350 a $2,850 Preferente $2,350 a $2,850 Golden $3,850 a $4,100 Platino $3,750 a $5,170 Premium $3,750 a $5,170 VIP $6,000 a $6,500

Los boletos para Cirque du Soleil ECHO tienen precios desde mil 600 pesos / Cortesía OCESA

¿De qué trata ECHO, el espectáculo de Cirque du Soleil?

La historia de ECHO comienza cuando FUTURE, una joven protagonista, y su inseparable perro EWAI encuentran un misterioso cubo que los conduce hacia un universo desconocido. A partir de ese momento, ambos emprenden una aventura en la que conocen criaturas fantásticas y descubren que cada una de sus decisiones puede tener consecuencias en el entorno.

A través de sus personajes, el espectáculo aborda temas como la convivencia, la empatía, la colaboración y el respeto por la naturaleza. La propuesta invita a reflexionar sobre la relación que existe entre los seres humanos, los animales y el planeta, sin dejar de lado el entretenimiento que caracteriza a las producciones de Cirque du Soleil.

A lo largo de la función, los artistas presentan números de gran exigencia física que se integran con la narrativa. La música interpretada en vivo, los cambios de iluminación y las transformaciones del escenario ayudan a construir una experiencia en la que el público descubre constantemente nuevos elementos.

Un cubo gigante de siete metros es uno de los principales atractivos del escenario / Cortesía OCESA

ECHO es el vigésimo espectáculo de Cirque du Soleil creado para la Gran Carpa, una producción que apuesta por combinar las disciplinas tradicionales del circo con recursos tecnológicos para contar una historia contemporánea.

Un cubo gigante y acrobacias: así es el escenario de Cirque du Soleil ECHO

Uno de los elementos más impresionantes del montaje es un cubo de siete metros de alto por siete metros de ancho, que ocupa un lugar central dentro del escenario y se transforma a lo largo de la presentación mediante proyecciones, iluminación y movimiento.

Esta estructura no funciona únicamente como parte de la escenografía, sino que también participa en el desarrollo de la historia. Sus cambios permiten crear distintos ambientes y acompañar las escenas en las que FUTURE y EWAI exploran el mundo fantástico que aparece ante ellos.

El espectáculo también incorpora figuras de animales inspiradas en el arte del papel, además de personajes y escenarios que parecen cobrar vida durante la función. La combinación de estos recursos genera una propuesta visual en la que los movimientos de los artistas se integran con la escenografía.

Entre las disciplinas que forman parte del montaje destacan los juegos icarios, en los que un acróbata impulsa a otro utilizando sus pies; el teeterboard, que emplea una plataforma de impulso para realizar saltos; el banquine, basado en lanzamientos y equilibrios grupales, y la suspensión capilar, una técnica en la que los artistas realizan movimientos aéreos suspendidos por el cabello.

Cada una de estas disciplinas exige coordinación, fuerza y precisión, elementos que forman parte del sello de Cirque du Soleil y que contribuyen a convertir ECHO en una experiencia visual de gran formato.