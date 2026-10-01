Malagón, Henry Martín, Nahuel Guzmán, Carlos Acevedo y otras figuras del futbol mexicano cambiaron la cancha por el canto y el baile como parte de la nueva campaña de Corona

La pasión por el futbol mexicano también se canta, se baila y se celebra fuera de la cancha. Corona reunió a jugadores de los clubes que patrocina para sorprender a los aficionados, de todos los equipos, con serenatas como parte del lanzamiento de Club Corona, su nueva campaña enfocada en reconocer y recompensar la manera en que los seguidores viven el futbol con premios increíbles como playeras, boletos para ir al estadio y hasta conocer a sus ídolos.

Figuras como Luis Ángel Malagón, Henry Martín, Nahuel Guzmán, Carlos Acevedo, Alejandro Zendejas, Antonio “Pollo” Briseño, Roberto “Piojo” Alvarado, Charly Rodríguez y Rodolfo Pizarro, entre otros, dejaron por un momento los tachones y el balón para mostrar otra faceta: cantaron, bailaron y llevaron serenata a los aficionados.

Jugadores de América en campaña de Corona | CORONA

Los futbolistas cambian la cancha por una serenata

Al ritmo de “Ese hombre se murió de amor”, los jugadores encendieron la garganta, mostraron sus mejores pasos y se convirtieron en los protagonistas de una dinámica en la que, por esta ocasión, son ellos quienes le cantan a la afición.

La campaña lleva a los futbolistas fuera de los escenarios habituales de competencia para encontrarse con los seguidores en restaurantes, cantinas, estadios y otros espacios donde se vive la pasión futbolera. Aunque participan figuras de los equipos patrocinados por Corona, la propuesta de Club Corona busca conectar con todas las aficiones del futbol mexicano, sin importar los colores. Sí, es importante señalar que Club Corona está pensado para todas las aficiones, sin importar a qué equipo del futbol mexicano apoyen, ganando desde playeras, entradas y convivencias con futbolistas.

Jugadores de Tigres en campaña de Corona | CORONA

De esta manera, Corona busca extender la experiencia más allá de los 90 minutos de un partido y acercar a jugadores y seguidores mediante momentos que reflejan la pasión que rodea al futbol. Club Corona apuesta por convertir esa conexión en experiencias y recompensas para quienes acompañan a sus equipos jornada tras jornada.

¿Cómo funciona Club Corona y qué premios ofrece?

Como parte de la dinámica, los aficionados podrán acumular puntos al escanear las corcholatas de las presentaciones participantes. Posteriormente, estos puntos podrán ser canjeados por diferentes recompensas, entre ellas boletos para partidos, playeras, mercancía, producto y experiencias.

Jugadores de Santos en campaña de Corona | CORONA

Además, cada jornada tendrá un ingrediente adicional: durante los partidos los puntos tendrán valor doble y, cuando caiga un gol, valdrán triple durante cinco minutos. Así, lo que suceda dentro de la cancha también podrá convertirse en una oportunidad para acumular más puntos.

Con Club Corona, la marca cervecera busca reforzar su vínculo con el futbol mexicano mediante una campaña en la que jugadores y aficionados, de todos los equipos, intercambian papeles: los seguidores que normalmente cantan por sus equipos ahora son quienes reciben la serenata de sus futbolistas, mientras cada partido abre nuevas posibilidades para vivir y celebrar su pasión.