El autobús del luchador fue captado luego de haberse visto involucrado en un supuesto accidente automovilístico

Ya de vuelta en Estados Unidos luego de lo sucedido en Friday Night SmackDown en México, Cody Rhodes se encuentra en Corpus Christi para la siguiente edición del show de la marca azul; sin embargo, parece que no todo ha sido bueno en este regreso a su país de origen.

Una publicación en X ha mostrado que el autobús de 'La Pesadilla Americana' estuvo incolucrado en un accidente viual, pues la imagen compartida muestra además del vehículo de Rhodes, un coche blanco, el cual sí parece haber sufrido un daño mayor.

Cody Rhodes en los estudios de Marvel | Especial

¿Qué pasó con el autobús de Cody?

Realmente, por el momento no se tiene un reporte exacto de lo que sucedió con el autobús de Cody Rhodes; sin embargo, en la imagen compartida por un fan que casualmente estaba cerca de la zona en la que sucedió todo, se puede apreciar que el camión de la superestrella de WWE dejó algunos estragos en un auto blanco, el cual tiene algunas abolladuras y rayones grandes.

¿Cómo se pudo saber que era el camión del excampeón de WWE? Pues está completamente tapizado de Guile, el personaje de Street Fighter para el luchador en la película que está próxima a estrenarse. También se puede ver a algunos elementos de seguridad rodeando la zona en la que sucedió el accidente.

Tampoco hay algún reporte acerca de la presencia de Cody en dicho incidente, además de que no han salido las cuentas del luchador a dar alguna noticia al respecto, así que todo por ahora se mantiene en la especulación sobre lo sucedido. Cody también está pactado a salir en la edición de SmackDown de este viernes 18 de septiembre, sin cambios hasta ahora.

Cody Rhodes | wwe.com

¿Qué sigue para 'La Pesadilla Americana'?

Cody no estuvo presente en la última edición de SmackDown, la cual se llevó a cabo en la CIudad de México, solamente Randy Orton hizo una referencia a él tras mencionarlo en una promo al inicio del show, pues la rivalidad entre ellos parece no haber terminado aún.

Después de que el programa televisado terminara con el cambio de campeonato entre CM Punk y Sami Zayn, Rhodes apareció en un dark match en contra de Gunther, misma que habían anunciado que era lucha callejera, pero no le gustó para nada a la gente el desarrollo, ya que terminó muy rápido y con muy pocas emociones de lucha extrema.

Randy Orton vs. Cody Rhodes | wwe.com