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¿Cómo registrar tu línea celular en 2026? Esto es lo que debes hacer

Quienes no completen el trámite podrían quedarse sin servicio / Magnific
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:09 - 06 junio 2026
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Las autoridades establecieron nuevas reglas para identificar a los titulares de cada número telefónico

A partir de 2026, millones de usuarios de telefonía móvil en México deberán realizar un trámite obligatorio para mantener activa su línea celular. La medida aplicará sin importar la compañía telefónica que utilicen, ya sea Telcel, AT&T, Movistar, Unefon o cualquier otro operador autorizado en el país.

La nueva disposición establece que cada número telefónico deberá estar vinculado a una persona plenamente identificada, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y seguridad en las comunicaciones. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), quienes no completen el proceso dentro de los plazos establecidos podrían perder temporalmente el acceso a servicios como llamadas, mensajes de texto y otros beneficios asociados a su línea.

La autoridad reguladora fijó el 30 de junio, como fecha límite, para completar la vinculación / Especial

¿Cómo hacer el registro de usuarios de telefonía móvil?

Las autoridades informaron que los usuarios tendrán dos modalidades para completar el trámite: presencial y en línea. La primera opción consiste en acudir directamente a un centro de atención de la compañía telefónica correspondiente, donde personal especializado ayudará a realizar el registro y verificar la documentación requerida.

Por otra parte, quienes prefieran hacerlo desde casa podrán completar el procedimiento a través de internet. Para ello, las empresas de telefonía enviarán un mensaje con un enlace personalizado para iniciar la vinculación del número telefónico con el titular de la línea.

Una vez dentro de la plataforma, el usuario deberá capturar sus datos personales, cargar la documentación solicitada y seguir los pasos indicados hasta concluir exitosamente el registro.

Asimismo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones habilitará un portal oficial desde el cual los usuarios podrán ubicar a su operador y acceder directamente al sistema correspondiente.

Millones de usuarios de telefonía móvil en México deberán realizar su trámite obligatorio / Magnific

¿Qué documentos necesitarás?

La documentación requerida dependerá del tipo de usuario que sea titular de la línea.

Personas físicas mexicanas

Los ciudadanos mexicanos deberán presentar:

  • Identificación oficial vigente con fotografía.

  • CURP.

Empresas o personas morales

En el caso de compañías o negocios será necesario proporcionar:

  • Razón social.

  • RFC.

  • Identificación oficial del representante legal.

  • Validación mediante e.firma.

Extranjeros

Los usuarios extranjeros deberán acreditar su identidad con:

  • Pasaporte vigente.

  • CURP temporal en caso de residir en México.

Las autoridades explicaron que estos documentos permitirán verificar la identidad del titular y asociarla correctamente con el número telefónico correspondiente.

Hay diferentes formas para poder vincular tu línea telefónica / Especial

¿Cuál es la fecha límite?

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la CRT, el proceso de registro comenzará formalmente durante 2026. Sin embargo, cada operador telefónico podrá establecer calendarios específicos para atender a sus clientes.

De manera general, la autoridad reguladora fijó el 30 de junio de 2026 como fecha límite para completar la vinculación de las líneas telefónicas.

Después de ese plazo, las líneas que no hayan sido registradas podrían ser suspendidas y perderían temporalmente los servicios de comunicación hasta regularizar su situación.

Las líneas que no hayan sido registradas podrían ser suspendidas / Especial

¿Habrá multas?

Uno de los aspectos que más inquieta a los usuarios es la posibilidad de recibir sanciones económicas por no realizar el trámite.

Sobre este tema, Jorge Navarijo, Director de Información de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, aclaró que no se contemplan multas monetarias para quienes incumplan con el registro.

No obstante, la principal consecuencia será la suspensión del servicio telefónico, lo que impedirá realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar funciones asociadas al número registrado.

Las autoridades explicaron que perder el servicio no significa necesariamente perder el número / Magnific

¿Se puede recuperar una línea suspendida?

Las autoridades explicaron que perder el servicio no significa necesariamente perder el número de forma definitiva.

Si la línea es suspendida por falta de registro, el usuario podrá solicitar su reactivación posteriormente siempre y cuando el número continúe disponible y complete correctamente el proceso de vinculación exigido por las autoridades.

Por ello, especialistas recomiendan mantenerse atentos a los avisos emitidos por las compañías telefónicas y realizar el trámite con anticipación para evitar interrupciones en el servicio.

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