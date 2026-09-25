La Ciudad de México busca fortalecer la cultura de donación ante las miles de personas que siguen esperando un trasplante

La Ciudad de México prepara una campaña masiva para fomentar la donación de órganos y tejidos, con el objetivo de que más personas expresen en vida su voluntad de convertirse en donadores y ayuden a reducir la lista de pacientes que esperan un trasplante. El llamado fue realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante un acto en el Museo Yancuic, en Iztapalapa, en el marco de las actividades por el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.

Durante el encuentro, la mandataria capitalina destacó que la donación puede transformar una pérdida en una nueva oportunidad para otra persona y su familia, por lo que llamó a convertir la solidaridad en una decisión tomada desde antes de enfrentar una situación de emergencia.

“Donar es convertir el último adiós en un nuevo comienzo”, expresó la mandataria, al destacar que una decisión tomada en vida puede significar años adicionales para otra persona y su familia.

La Ciudad de México prepara una campaña masiva para fomentar la donación de órganos y tejidos / Especial

¿Cuántas personas esperan un trasplante en la CDMX?

El llamado ocurre mientras más de 3 mil personas permanecen en espera de un órgano o tejido en hospitales ubicados en la Ciudad de México, de acuerdo con la información presentada durante el evento. Una proporción importante corresponde a pacientes que necesitan un riñón, órgano que históricamente ha concentrado una de las mayores demandas en la capital. En datos oficiales previos de la Secretaría de Salud capitalina, el riñón ya aparecía como el órgano más solicitado entre los pacientes registrados en lista de espera.

Brugada señaló que más de 50 mil habitantes de la capital estarían registrados como donadores voluntarios, una cifra que, según lo expuesto por el Gobierno local, representa aproximadamente una cuarta parte de los registros voluntarios del país. También destacó que siete de cada 10 personas inscritas como donadoras en la ciudad son mujeres y que 60 por ciento tiene entre 18 y 34 años.

A pesar de estos registros, la necesidad continúa siendo considerable. La mandataria señaló que alrededor de 60 por ciento de quienes esperan un trasplante en la capital requieren un riñón, por lo que la administración capitalina busca que el número de personas dispuestas a donar continúe creciendo.

El llamado fue realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante un acto en el Museo Yancuic / Especial

CDMX concentra una alta actividad de trasplantes

La Ciudad de México también mantiene una importante capacidad hospitalaria para realizar este tipo de procedimientos. Durante el evento se informó que existen alrededor de 60 hospitales autorizados para realizar trasplantes, tanto en el sector público como privado.

En lo que va de 2026, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno capitalino, se habrían realizado 738 trasplantes de córnea, 314 de riñón, 87 de hígado y 21 de corazón.

La relevancia de la capital en esta materia no es nueva. Registros oficiales de años anteriores muestran que la Ciudad de México ha mantenido durante mucho tiempo una de las mayores concentraciones de hospitales, pacientes y procedimientos de trasplante del país.

Más de 3 mil personas permanecen en espera de un órgano o tejido en hospitales ubicados en la Ciudad de México / Especial

Brugada ordena campaña masiva de donación

Más allá de los hospitales y la infraestructura médica, el Gobierno capitalino pretende concentrarse en uno de los principales obstáculos para aumentar los trasplantes: la falta de una cultura extendida de donación.

Por ello, Brugada instruyó a la Secretaría de Salud y a las áreas de comunicación del Gobierno de la Ciudad de México a preparar una campaña de sensibilización, concientización y registro voluntario.

“Queremos que la enorme fuerza solidaria de esta ciudad se transforme en una nueva cultura de donación”, afirmó.

La intención es que los capitalinos conozcan mejor qué implica convertirse en donadores, expresen anticipadamente su voluntad y hablen de la decisión con sus familiares, un punto especialmente importante en los procesos de donación después del fallecimiento.

¿Cómo puedo registrarme como donador de órganos en CDMX?

Durante el evento se invitó a los habitantes de la capital a manifestar su intención de donar y registrarse mediante herramientas digitales del Gobierno capitalino, entre ellas Llave CDMX.

Además del registro, autoridades sanitarias han señalado en ocasiones anteriores que una de las acciones más importantes es comunicar la decisión a la familia, debido a que los familiares participan en el proceso cuando una persona fallece y existe la posibilidad médica de realizar una donación.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México también ha explicado que la donación de órganos y tejidos es un acto altruista y gratuito, y que la posibilidad de donar depende de una valoración médica realizada en el momento correspondiente.

¿Qué es el Código Vida o Código Verde?

Otro de los mecanismos implementados en la capital para favorecer los trasplantes es el denominado Código Vida o Código Verde, estrategia diseñada para facilitar el traslado urgente de órganos.

Según lo expuesto durante el evento, este mecanismo brinda prioridad vial a las unidades encargadas de transportar órganos destinados a trasplantes, con el objetivo de reducir tiempos y permitir que lleguen lo antes posible al hospital receptor.

El tiempo resulta especialmente importante en estos procedimientos debido a que los órganos tienen periodos limitados de conservación fuera del cuerpo, por lo que cada minuto puede resultar determinante para concretar exitosamente un trasplante.

Arte para hablar sobre donación y muerte

El llamado a donar también estuvo acompañado por la exposición “Respétame hasta la muerte”, presentada en el Museo Yancuic y conformada por obras de 21 artistas mexicanos.

La muestra utiliza diferentes expresiones artísticas para abordar temas como la donación de órganos, la muerte, la trascendencia y la posibilidad de prolongar la vida de otra persona mediante una donación.

“Una obra de arte puede tocar sensibilidades, despertar conciencias y mover voluntades”, sostuvo Brugada.

La exposición permanecerá en el Museo Yancuic hasta el 18 de octubre y posteriormente se trasladará al Museo Nacional de la Cruz Roja, donde estará disponible del 20 de octubre al 27 de noviembre.