¡Con miras a la Final! Pachuca toma ventaja ante Monterrey en la Semifinal de la Liga MX Femenil
Jugadoras de Pachuca en celebración ante Rayadas de Monterrey en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
¿Cuándo es el partido de vuelta entre Pachuca y Rayadas?
Rayadas ahora tratará de remontar ante el conjunto hidalguense el próximo domingo 10 de mayo a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA. El equipo de Amandine Miquel necesita ganar por diferencia de dos goles para empatar el global y avanzar por posición en la tabla.
En cuanto a Pachuca,
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