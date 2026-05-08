00:35 Ser mamá también es un campeonato

00:00 ¡Con la fuerza de su gente! Chivas tendrá entrenamiento a puerta abierta previo al duelo con Tigres

23:52 Zapopan se viste de Mundial: celebran gala rumbo al 2026 y recuerdan legado de Jorge Vergara

23:41 “Primero que sea convocado”: Chaco Giménez habla sobre Santiago y su llegada al Tri

23:31 ¡Goleada en el Infierno! América pone 'pie y medio' en la Final tras vencer a Toluca

23:22 ¡En Sudáfrica ya tiemblan! Revientan a la defensa de los "Bafana Bafana" previo al Mundial ante México

23:00 Kate del Castillo confirma regreso de Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

22:45 ¡Con miras a la Final! Pachuca toma ventaja ante Monterrey en la Semifinal de la Liga MX Femenil

22:34 ¡De las canchas a las pasarelas! Katia Itzel debuta como modelo