Concacaf y Caliente.mx anunciaron hoy la renovación y ampliación de su alianza. Esta colaboración fortalece la presencia de Caliente.mx en las principales competencias de selecciones nacionales masculinas y femeninas de la Confederación, reafirmando su compromiso continuo con el futbol y su conexión con los aficionados en todo México.

Como parte del acuerdo renovado, Caliente.mx continuará como Patrocinador Oficial en México de la Copa Oro Concacaf en las ediciones de 2027 y 2029, y ampliará su alianza, también de manera exclusiva en México, para incluir Campeonato Concacaf W 2026 y las ediciones de 2027 y 2029 de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf.

Henry Martín celebrando con la afición de América | IMAGO7

La ampliación llega en un momento clave, a pocos días del inicio del Campeonato Concacaf W 2026, que comenzará el 27 de noviembre en Texas. La competencia reunirá a ocho de las mejores selecciones nacionales femeninas de la región, que buscarán conquistar el título continental y asegurar codiciados cupos de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta alianza se basa en la relación existente entre ambas organizaciones, que comenzó con la Copa Oro del año pasado y se amplió a principios de este año para incluir las próximas dos ediciones de la Copa de Campeones masculina y femenina de Concacaf.

"Nos complace seguir fortaleciendo nuestra alianza con Caliente.mx, un socio que comparte nuestra ambición de acercar a los aficionados al fútbol", afirmó Heidi Pellerano, Directora Comercial de Concacaf. "Este acuerdo ampliado refleja la fortaleza y el atractivo de nuestras competencias, y crea nuevas oportunidades para conectar con los apasionados aficionados del futbol masculino y femenino".

Jugadores de Toluca celebrando triunfo en Concachampions | IMAGO7

“En Caliente.mx creemos en el poder del deporte para conectar, inspirar y movilizar a millones de aficionados. La renovación de nuestra alianza con Concacaf reafirma nuestro compromiso de largo plazo con el futbol de selecciones y nos permite seguir acompañando los grandes momentos deportivos de la región. La incorporación del Campeonato Concacaf W representa, además, una oportunidad para impulsar la visibilidad del futbol femenil, reconocer el talento de sus protagonistas y contribuir a que más mujeres sigan conquistando espacios dentro y fuera de la cancha”, señaló Fernanda Sainz, Chief Commercial Officer de Caliente.mx.

El acuerdo reafirma el compromiso compartido de Concacaf y Caliente.mx de fortalecer la conexión con los aficionados y apoyar el crecimiento y la visibilidad del fútbol en toda la región.