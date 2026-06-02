Consulta las listas completas de convocados al Mundial 2026, con los planteles, figuras y principales ausencias de las 48 selecciones

La Copa del Mundo 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá está por comenzar y las 48 selecciones clasificadas están dando a conocer la lista de convocados con las que enfrentarán el torneo de selecciones más importante del planeta.

La gran mayoría presenta a los mejores jugadores que tienen disponibles para jugar; sin embargo, algunas lesiones y decisiones técnicas marginaron a otros futbolistas del torneo veraniego.

En RÉCORD te presentamos la lista de convocados de las 48 selecciones que participarán en la vigésima tercera edición del Mundial de futbol.

GRUPO A

MÉXICO

La Selección de México es una de las tres naciones anfitrionas en esta Copa del Mundo. Es la tercera ocasión en su historia en la que recibirá la máxima fiesta del futbol. Ahora, Javier Aguirre, quien ya dirigió al Tricolor en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, es de nueva cuenta el encargado de dirigir al combinado nacional que se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia por un lugar en los Dieciseisavos de Final.

La lista que entregó el Vasco para enfrentar este torneo la encabeza el experimentado portero Francisco Guillermo Ochoa, quien fue convocado para su sexto Mundial, jugando sólo tres hasta el momento. Además, el Tricolor presenta a dos jugadores naturalizados, como son los casos de Álvaro Fidalgo, de origen español, y Julián Quiñones, de origen colombiano. Con una mezcla de jugadores que militan en Europa y estrellas de la Liga MX, los 26 jugadores mexicanos buscarán hacer historia en su país.

Jugador Posición Equipo Raúl Rangel Portero Chivas Guillermo Ochoa Portero AEL Limassol (Chipre) Carlos Acevedo Portero Santos Johan Vásquez Defensa Genoa (Italia) César Montes Defensa Lokomotiv (Rusia) Israel Reyes Defensa América Jesús Gallardo Defensa AZ Alkmaar (Países Bajos) Mateo Chávez Defensa Toluca Jorge Sánchez Defensa PAOK Salónica (Grecia) Edson Álvarez Mediocampista Fenerbahçe (Turquía) Gilberto Mora Mediocampista Tijuana Brian Gutiérrez Mediocampista Chivas Luis Romo Mediocampista Chivas Orbelín Pineda Mediocampista AEK Atenas (Grecia) Álvaro Fidalgo Mediocampista Real Betis (España) Erik Lira Mediocampista Cruz Azul Luis Chávez Mediocampista Dinamo de Moscú (Rusia) Obed Vargas Mediocampista Atlético de Madrid (España) Raúl Jiménez Delantero Fulham (Inglaterra) Guillermo Martínez Delantero Pumas Santiago Giménez Delantero AC Milan (Italia) Armando González Delantero Chivas Julián Quiñones Delantero Al-Qadsiah (Arabia Saudita) Alexis Vega Delantero Toluca César Huerta Delantero Anderlecht (Bélgica) Roberto Alvarado Delantero Chivas

SUDÁFRICA

La selección de Sudáfrica regresa a un Mundial después de 16 años de ausencia. Su última participación se dio justamente cuando actuaron como anfitriones del torneo de naciones más importante del planeta en 2010 y, como en aquella ocasión, de nueva cuenta disputarán el partido inaugural, pero ahora ante uno de los locales, México.

Hugo Broos, técnico de los Bafana Bafana, presentó ya su lista de 26 convocados, en su mayoría futbolistas que militan en su Liga local y que tienen al Mamelodi Sundowns reciente campeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Futbol, como base con nueve jugadores. Su máxima figura es el jugador del Burnley, Lyle Foster.

Jugador Posición Equipo Ronwen Williams Portero Mamelodi Sundowns Ricardo Goss Portero SuperSport United Sipho Chaine Portero Orlando Pirates Khuliso Mudau Defensa Mamelodi Sundowns Olwethu Makhanya Defensa Philadelphia Union (Estados Unidos) Bradley Cross Defensa Kaizer Chiefs Aubrey Modiba Defensa Mamelodi Sundowns Thabang Matuludi Defensa Polokwane City Nkosinathi Sibisi Defensa Orlando Pirates Khulumani Ndamane Defensa Mamelodi Sundowns Ime Okon Defensa Hannover 96 (Alemania) Samukele Kabini Defensa Molde FK (Noruega) Mbekezeli Mbokazi Defensa Chicago Fire (Estados Unidos) Kamogelo Sebelebele Defensa Orlando Pirates Teboho Mokoena Mediocampista Mamelodi Sundowns Jayden Adams Mediocampista Mamelodi Sundowns Thalente Mbatha Mediocampista Orlando Pirates Sphephelo Sithole Mediocampista CD Tondela (Portugal) Oswin Appollis Delantero Polokwane City Tshepang Moremi Delantero Orlando Pirates Evidence Makgopa Delantero Orlando Pirates Lyle Foster Delantero Burnley (Inglaterra) Iqraam Rayners Delantero Mamelodi Sundowns Relebohile Mofokeng Delantero Orlando Pirates Themba Zwane Delantero Mamelodi Sundowns Thapelo Maseko Delantero Mamelodi Sundowns

COREA DEL SUR

Son Heungmin llega como el líder de Corea del Sur para la que será su decimosegunda participación en una Copa del Mundo, 11 de forma consecutiva. El jugador del LAFC de la MLS es la máxima figura, no sólo actual, sino histórica, del conjunto asiático y se presentará en su cuarto Mundial buscando llevar a su nación a una actuación histórica como cuando fueron locales en 2002, edición en la que se quedaron con el cuarto puesto.

Pero Son no llega solo; el técnico Hong Myungbo eligió un elenco experimentado donde destacan también el defensa del Bayern de Munich, Kim Minjae, y los mediocampistas Lee Jaesung, del Mainz 05 y Hwang Heechan del Wolverhampton. Los Tigres del Oriente no la tendrán fácil en el grupo que compartirán con uno de los anfitriones, México, Chequia y Sudáfrica.

Jugador Posición Equipo Song Bumkeun Portero Jeonbuk Hyundai Jo Hyeonwoo Portero Ulsan HD FC Kim Seung-gyu Portero FC Tokio (Japón) Jens Castrop Defensa Borussia Mönchengladbach (Alemania) Lee Hanbeom Defensa Midtjylland (Dinamarca) Park Jinseob Defensa Zhejiang FC (China) Lee Kihyuk Defensa Gangwon FC Kim Minjae Defensa Bayern Munich (Alemania) Kim Moonhwan Defensa Daejeon Citizen FC Kim Taehyeon Defensa Kashima Antlers (Japón) Lee Taeseok Defensa FK Austria Viena (Austria) Seol Youngwoo Defensa Estrella Roja (Serbia) Wije Cho Defensa Jeonbuk Hyundai Lee Donggyeong Mediocampista Ulsan HD FC Hwang Heechan Mediocampista Wolverhampton (Inglaterra) Yang Hyunjun Mediocampista Celtic (Escocia) Hwang Inbeom Mediocampista Feyenoord (Países Bajos) Lee Jaesung Mediocampista Mainz 05 (Alemania) Kim Jingyu Mediocampista Jeonbuk Hyundai Eom Jisung Mediocampista Swansea City (Inglaterra) Bae Junho Mediocampista Stoke City (Inglaterra) Lee Kangin Mediocampista Paris Saint-Germain (Francia) Paik Seungho Mediocampista Birmingham City (Inglaterra) Cho Guesung Delantero Midtjylland (Dinamarca) Son Heungmin Delantero Los Angeles FC (Estados Unidos) Oh Hyeongyu Delantero Beşiktaş (Turquía)

CHEQUIA

Chequia vuelve a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia. Su última participación se dio en el Mundial de Alemania 2006, edición en la que no lograron avanzar de la Fase de Grupos. Sin embargo, la nación es heredera de una Checoslovaquia que sabe lo que es llegar a grandes instancias, pues en dos ocasiones fue Subcampeón del Mundo, en Italia 1934, perdiendo la Final ante el anfitrión, y en 1962, cayendo ante la poderosa Brasil de Pelé.

En su regreso a las Copas del Mundo, el técnico Miroslav Koubek llamó a los mejores jugadores disponibles para enfrentar el Grupo A ante México, Corea del Sur y Sudáfrica. Esta lista está enbcabezada por la figura de la selección, Tomas Soucek, del recién descendido West Ham, así como por Patrik Schick, del Bayer Leverkusen y Adam Hlozek del Hoffenheim. Sin embargo no dejó de ser polémica la no convocatoria de jugadores como: Václav Cerny del Besiktas y el delantero Matej Vydra del Viktoria Plzen.

Jugador Posición Equipo Lukas Hornicek Portero Sporting Braga (Portugal) Matej Kovar Portero PSV Eindhoven (Países Bajos) Jindrich Stanrk Portero Slavia Praga Vladimir Coufal Defensa Hoffenheim (Alemania) David Doudera Defensa Slavia Praga Tomas Holes Defensa Slavia Praga Robin Hranac Defensa Hoffenheim (Alemania) Stepan Chaloupek Defensa Slavia Praga David Jurasek Defensa Slavia Praga Ladislav Krejci Defensa Wolverhampton (Inglaterra) Jaroslav Zeleny Defensa Sparta Praga David Zima Defensa Slavia Praga Lukas Cerv Mediocampista Viktoria Plzen Vladimir Darida Mediocampista FC Hradec Králové Lukas Provod Mediocampista Slavia Praga Michal Sadilek Mediocampista Slavia Praga Hugo Sochurek Mediocampista Sparta Praga Alexandr Sojka Mediocampista Viktoria Plzen Tomas Soucek Mediocampista West Ham (Inglaterra) Pavel Sulc Mediocampista Olympique de Lyon (Francia) Denis Visinsky Mediocampista Viktoria Plzen Adam Hlozek Delantero Hoffenheim (Alemania) Tomas Chory Delantero Slavia Praga Mojmir Chytil Delantero Slavia Praga Jan Kuchta Delantero Sparta Praga Patrik Schick Delantero Bayer Leverkusen (Alemania)

GRUPO B

CANADÁ

Canadá se presenta apenas en su segunda Copa del Mundo, tras su participación en México 86, pero ahora lo hará como anfitrión de la máxima justa de naciones. Y lo hace con su mejor generación de futbolistas encabezada por Alphonso Davies y Jonathan David.

Marcelo Flores, quien también es mexicano, pero decidió representar a los Canucks, desafortunadamente sufrió una lesión en la Final de la Concacaf Champions Cup que lo marginará del torneo y el técnico Jesse Marsch tendrá que definir a su sustituto.

Jugador Posición Equipo Maxime Crépeau Portero Orlando City (Estados Unidos) Owen Goodman Portero Barnsley (Inglaterra) Dayne St. Clair Portero Inter de Miami (Estados Unidos) Moïse Bombito Defensa OGC Niza (Francia) Derek Cornelius Defensa Rangers FC (Escocia) Alphonso Davies Defensa Bayern de Munich (Alemania) Luc de Fougerolles Defensa FCV Dender EH (Bélgica) Alistair Johnston Defensa Celtic (Escocia) Alfie Jones Defensa Middlesbrough (Inglaterra) Richie Laryea Defensa Toronto FC (Estados Unidos) Niko Sigur Defensa HNK Hajduk Split (Croacia) Joel Waterman Defensa Chicago Fire (Estados Unidos) Ali Ahmed Mediocampista Norwich City (Inglaterra) Tajon Buchanan Mediocampista Villarreal (España) Mathieu Choinière Mediocampista Los Angeles FC (Estados Unidos) Stephen Eustáquio Mediocampista Los Angeles FC (Estados Unidos) *Marcelo Flores Mediocampista Tigres (México) Ismaël Koné Mediocampista Sassuolo (Italia) Liam Millar Mediocampista Hull City (Inglaterra) Jonathan Osorio Mediocampista Toronto FC (Estados Unidos) Nathan Saliba Mediocampista Anderlecht (Bélgica) Jacob Shaffelburg Mediocampista Los Angeles FC (Estados Unidos) Jonathan David Delantero Juventus (Italia) Promise David Delantero Union Saint-Gilloise (Bélgica) Cyle Larin Delantero Southampton (Inglaterra) Tani Oluwaseyi Delantero Villarreal (España)

BOSNIA Y HERZEGOVINA

El experimentado y mejor jugador en la historia de Bosnia y Herzegovina, Edin Dzeko, comanda la lista de convocados del seleccionador Sergej Barbarez en la segunda aventura mundialista de la joven nación que hasta 1993 pertenecía a la ya extinta Yugolsavia.

A Dzeko lo acompaña Sead Kolasinac, siendo los únicos futbolistas que participaron con los Dragones en su primera Copa del Mundo en Brasil 2014. Los veteranos Ermedin Demirovic y Amir Hadziahmetovic también forman parte de esta selección. Por otro lado, llamó la atención la ausencia de Rade Krunic, delantero del AC Milan que no fue requerido para la justa.

Jugador Posición Equipo Osman Hadžikić Portero Slaven Belupo (Croacia) Nikola Vasilj Portero FC St. Pauli (Alemania) Martin Zlomislić Portero HNK Rijeka (Croacia) Nidal Čelik Defensa RC Lens (Francia) Amar Dedić Defensa Benfica (Portugal) Dennis Hadžikadunić Defensa Sampdoria (Italia) Nikola Katić Defensa Schalke 04 (Alemania) Sead Kolašinac Defensa Atalanta (Italia) Tarik Muharemović Defensa Sassuolo (Italia) Nihad Mujakić Defensa Gaziantep FK (Turquía) Stjepan Radeljić Defensa HNK Rijeka (Croacia) Kerim Alajbegović Mediocampista RB Salzburg (Austria) Esmir Bajraktarević Mediocampista PSV Eindhoven (Países Bajos) Ivan Bašić Mediocampista FC Astana (Kazajistán) Dženis Burnić Mediocampista Karlsruher SC (Alemania) Armina Gigović Mediocampista Young Boys (Suiza) Amir Hadžiahmetović Mediocampista Hull City (Inglaterra) Ermin Mahmić Mediocampista Slovan Liberec (Chequia) Amar Memić Mediocampista Viktoria Plzen (Chequia) Ivan Šunjić Mediocampista Pafos FC (Chipre) Benjamin Tahirović Mediocampista Brøndby IF (Dinamarca) Samed Baždar Delantero Jagiellonia Białystok (Polonia) Ermedin Demirović Delantero Stuttgart (Alemania) Edin Džeko Delantero Schalke 04 (Alemania) Jovo Lukić Delantero FC Universitatea Cluj (Rumania) Haris Tabaković Delantero Borussia Mönchengladbach (Alemania)

QATAR

Jugador Posición Equipo Mahmud Abunada Portero Al-Rayyan Meshaal Barsham Portero Al-Sadd Salah Zakaria Portero Al-Duhail SC Ayoub Al Alawi Defensa Al-Gharafa Boualem Khoukhi Defensa Al-Sadd Homan Al Amin Defensa Cultural Leonesa (España) Lucas Mendes Defensa Al-Wakrah SC Issa Laye Defensa Al-Arabi SC Pedro Miguel Defensa Al-Sadd Al-Hashmi Al-Hussain Defensa Al-Arabi SC Sultan Al-Brake Defensa Al-Duhail SC Assim Madibo Mediocampista Al-Duhail SC Abdulaziz Hatem Mediocampista Al-Rayyan Ahmed Fatehi Mediocampista Al-Arabi SC Karim Boudiaf Mediocampista Al-Duhail SC Jassim Gaber Mediocampista Al-Rayyan Mohamed Mannai Mediocampista Al-Shamal Ahmed Al Ganehi Delantero Al-Gharafa Ahmed Alaaeldin Delantero Al-Rayyan Akram Afif Delantero Al-Sadd Almoez Ali Delantero Al-Duhail SC Edmilson Junior Delantero Al-Duhail SC Hassan Al-Haidos Delantero Al-Sadd Mohammed Muntari Delantero Al-Gharafa Tahsin Mohammed Jamshid Delantero Al-Duhail SC Yusuf Abdurisag Delantero Al-Wakrah SC

SUIZA

La selección de Suiza quiere dar el salto definitivo a las grandes instancias de la Copa del Mundo. En ninguna de sus 11 participaciones previas, ni cuando fue anfitrión en 1954, logró superar los Cuartos de Final. Ahora La Nati llega al Mundial con altas expectativas después de superar con solvencia e invictos la Eliminatoria europea.

Para la cita veraniega, el técnico Murat Yakin echó mano de 17 futbolistas que ya tienen experiencia mundialista y que son encabezados por Granit Xhaka, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez y Breel Embolo; sin embargo, no dejó de llamar la atención las ausencias del histórico Xherdan Shaqiri y del emblemático portero Yann Sommer.

Jugador Posición Equipo Gregor Kobel Portero Borussia Dortmund (Alemania) Yvon Mvogo Portero FC Lorient (Francia) Marvin Keller Portero Young Boys Manuel Akanji Defensa Manchester City (Inglaterra) Aurèle Amenda Defensa Eintracht Frankfurt (Alemania) Eray Cömert Defensa Valencia (España) Luca Jaquez Defensa Stuttgart (Alemania) Nico Elvedi Defensa Borussia Mönchengladbach (Alemania) Miro Muheim Defensa Hamburgo (Alemania) Ricardo Rodriguez Defensa Real Betis (España) Silvan Widmer Defensa Mainz 05 (Alemania) Granit Xhaka Mediocampista Sunderland (Inglaterra) Ardon Jashari Mediocampista AC Milan (Italia) Denis Zakaria Mediocampista AS Monaco (Francia) Cedric Itten Mediocampista Fortuna Düsseldorf (Alemania) Djibril Sow Mediocampista Sevilla (España) Michel Aebischer Mediocampista Pisa SC (Italia) Remo Freuler Mediocampista Bologna (Italia) Fabian Rieder Mediocampista Augsburgo (Alemania) Christian Fassnacht Mediocampista Augsburgo (Alemania) Breel Embolo Delantero Stade Rennais FC (Francia) Johan Manzambi Delantero SC Friburgo (Alemania) Noah Okafor Delantero Leeds United (Inglaterra) Ruben Vargas Delantero Sevilla (España) Dan Ndoye Delantero Nottingham Forest (Inglaterra) Zeki Amdouni Delantero Burnley (Inglaterra)

GRUPO C

BRASIL

La selección de Brasil, la máxima ganadora de títulos Mundiales con cinco, llega con una deuda grande, pues ya pasaron cinco ediciónes de la Copa del Mundo en la que no consigue el trofeo y peor aún, no han llegado ni a la Final; lo más cercano que estuvieron fue en 2014 en su país, pero cayeron vergonzamente 7-1 ante Alemania en Semifinales.

Carlo Ancelotti, primer entrenador no brasileño en dirigir a la Canarinha en una Copa del Mundo, fue contratado con ese objetivo: recuperar el trono del mundo del futbol. Para esta misión el técnico italiano llamó a la gran extrella Neymar, así como a grandes jugadore brasileños como: Vinícius Júnior, Casemiro, Rodrygo y Raphinha.

Jugador Posición Equipo Alisson Becker Arquero Liverpool (Inglaterra) Ederson Moraes Arquero Fenerbahçe (Turquía) Weverton Pereira da Silva Arquero Gremio Alex Sandro Defensa Flamengo Gleison Bremer Defensa Juventus (Italia) Danilo da Silva Defensa Flamengo Douglas Santos Defensa Zenit de San Petersburgo (Rusia) Gabriel Magalhães Defensa Arsenal (Inglaterra) Roger Ibáñez da Silva Defensa Al-Ahli (Arabia Saudita) Léo Pereira Defensa Flamengo Marquinhos Defensa Paris Saint-Germain (Francia) Wesley Vinícius França Lima Defensa Roma (Italia) Bruno Guimarães Mediocampista Newcastle (Inglaterra) Carlos Henrique Casemiro Mediocampista Manchester United (Inglaterra) Danilo dos Santos Mediocampista Botafogo Fabinho Mediocampista Al Ittihad (Arabia Saudita) Lucas Paquetá Mediocampista Flamengo Endrick Felipe Moreira Delantero Olympique de Lyon (Francia) Gabriel Martinelli Delantero Arsenal (Inglaterra) Igor Thiago Delantero Brentford (Inglaterra) Luiz Henrique Delantero Zenit de San Petersburgo (Rusia) Matheus Cunha Delantero Manchester United (Inglaterra) Neymar Junior Delantero Santos FC Raphinha Delantero Barcelona (España) Rayan Vitor Simplício Delantero Bournemouth (Inglaterra) Vinicius Junior Delantero Real Madrid (España)

MARRUECOS

La selección de Marruecos viene de ser la revelación del Mundial pasado en Qatar 2022, en el que alcanzaron el cuarto puesto tras perder el partido por el tercer lugar ante Croacia. Cuatro años después, Los Leones del Atlas quieren dejar de ser sorpresa para convertirse en una realidad ante los ojos del mundo.

Impulsados por una gran generación de jugadores como: Yassine Bounou, Brahim Díaz, Youssef En-Nesyri y Achraf Hakimi y, con una base de grandes talentos Sub-20 que vienen de ser campeones el año pasado en Chile, los dirigidos por Mohamed Ouahbi tienen un inicio complicado ante la poderosa Brasil, una aguerrida Escocia y una sorprendente Haití.

Jugador Posición Equipo Yassine Bounou Portero Al-Hilal (Arabia Saudita) Munir El Kajoui Portero RSB Berkane Reda Tagnaouti Portero AS FAR Noussair Mazraoui Defensa Manchester United (Inglaterra) Anass Salah-Eddine Defensa PSV Eindhoven (Países Bajos) Youssef Belammari Defensa Al-Ahly (Egipto) Achraf Hakimi Defensa Paris Saint-Germain (Francia) Zakaria El Ouahdi Defensa KRC Genk (Bélgica) Nayef Aguerd Defensa Olympique de Marsella (Francia) Chadi Riad Defensa Crystal Palace (Inglaterra) Redouane Halhal Defensa Mechelen (Bélgica) Issa Diop Defensa Fulham (Inglaterra) Samir El Mourabet Mediocampista Racing Club de Estrasburgo (Francia) Ayyoub Bouaddi Mediocampista Lille (Francia) Neil El Aynaoui Mediocampista Roma (Italia) Sofyan Amrabat Mediocampista Real Betis (España) Azzedine Ounahi Mediocampista Girona (España) Bilal El Khannouss Mediocampista Stuttgart (Alemania) Ismael Saibari Mediocampista PSV Eindhoven (Países Bajos) Abde Ezzalzouli Delantero Real Betis (España) Chemsdine Talbi Delantero Sunderland (Inglaterra) Soufiane Rahimi Delantero Al-Ain FC (Emiratos Árabes Unidos) Ayoub El Kaabi Delantero Olympiacos (Grecia) Brahim Diaz Delantero Real Madrid (España) Gessime Yassine Delantero Racing Club de Estrasburgo (Francia) Ayoube Amaimouni Delantero Eintracht Frankfurt (Alemania)

HAITÍ

Después de más de medio siglo de ausencia, Haití está de nuevo en una Copa del Mundo. Los Granaderos se clasificaron a su segundo Mundial, tras su participación en Alemania 74, torneo en el que se fueron sin victorias, sin goles a favor y con 14 en contra.

Para esta nueva aventura, el técnico Sébastien Migné convocó al arquero conocido por la afición mexicana Johny Placide, así como a la leyenda nacional Duckens Nazon y jugadores clave como: Ricardo Adé, Danley Jean Jacques y un Carlens Arcus que viene de una destacada temporada con el Angers de la Ligue 1.

Jugador Posición Equipo Josué Duverger Portero Cosmos Koblenz (Alemania) Alexandre Pierre Portero FC Sochaux (Francia) Johny Placide Portero SC Bastia (Francia) Ricardo Adé Defensa LDU de Quito (Ecuador) Carlens Arcus Defensa Angers SCO (Francia) Hannes Delcroix Defensa Lugano (Suiza) Jean-Kévin Duverne Defensa KAA Gent (Bélgica) Martin Expérience Defensa AS Nancy (Francia) Duke Lacroix Defensa Colorado Springs Switchbacks (Estados Unidos) Wilguens Paugain Defensa SV Zulte Waregem (Bélgica) Keeto Thermoncy Defensa Young Boys Carl Fred Sainte Mediocampista El Paso Locomotive FC (Estados Unidos) Jean-Ricner Bellegarde Mediocampista Wolverhampton (Inlgaterra) Leverton Pierre Mediocampista FC Vizela (Portugal) Danley Jean Jacques Mediocampista Philadelphia Union (Estados Unidos) Woodensky Pierre Mediocampista Violette AC Dominique Simon Mediocampista FC Tatran Presov (Eslovaquia) Josué Casimir Delantero AJ Auxerre (Francia) Louicius Deedson Delantero FC Dallas (Estados Unidos) Derrick Etienne Jr. Delantero Toronto FC (Estados Unidos) Yassin Fortuné Delantero FC Vizela (Portugal) Wilson Isidor Delantero Sunderland (Inglaterra) Lenny Joseph Delantero Ferencváros (Hungría) Duckens Nazon Delantero Esteghlal FC (Irán) Frantzdy Pierrot Delantero Çaykur Rizespor (Turquía) Ruben Providence Delantero Almere City FC (Países Bajos)

ESCOCIA

La selección de Escocia regresa a un Mundial después de 28 años de ausencia; su última participación se dio en Francia 98, con una importante deuda: superar por primera vez la Fase de Grupos. Y es que en sus ocho presencias en Copa del Mundo previas, nunca ha logrado superar la primera ronda.

La misión del técnico Steve Clarke y sus dirigidos no será sencilla en este Mundial, pues comparte Grupo con la siempre favorita Brasil, una Marruecos, que se espera tenga una destacada participación, y Haití. El Ejército de Tartán llega encabezado por figuras como: Andy Robertson, Scott McTominay y Che Adams, aunque sufrió la baja de último momento de Billy Gilmour, quien será sustituido por Tyler Fletcher y también tendrá la polémica ausencia de Lennon Miler, mediocampista del Udinese.

Jugador Posición Equipo Craig Gordon Portero Hearts Angus Gunn Portero Nottingham Forest (Inglaterra) Liam Kelly Portero Rangers FC Grant Hanley Defensa Hibernian Jack Hendry Defensa Al-Ettifaq (Arabia Saudita) Aaron Hickey Defensa Brentford (Inglaterra) Dom Hyam Defensa Wrexham (Inglaterra) Scott McKenna Defensa Dinamo Zagreb (Croacia) Nathan Patterson Defensa Everton (Inglaterra) Anthony Ralston Defensa Celtic Andy Robertson Defensa Queen's Park FC John Souttar Defensa Rangers FC Kieran Tierney Defensa Celtic Ryan Christie Mediocampista Bournemouth (Inglaterra) Findlay Curtis Mediocampista Kilmarnock Lewis Ferguson Mediocampista Bologna (Italia) Tyler Fletcher Mediocampista Manchester United (Inglaterra) Ben Gannon-Doak Mediocampista Bournemouth (Inglaterra) John McGinn Mediocampista Aston Villa (Inglaterra) Kenny McLean Mediocampista Norwich City (Inglaterra) Scott McTominay Mediocampista Napoli (Italia) Che Adams Delantero Torino (Italia) Lyndon Dykes Delantero Charlton Athletic (Inglaterra) George Hirst Delantero Ipswich Town (Inglaterra) Lawrence Shankland Delantero Hearts Ross Stewart Delantero Southampton (Inglaterra)

GRUPO D

ESTADOS UNIDOS

Entre los nombres que presentó Mauricio Pochettino para representar a uno de los anfitriones del Mundial, Estados Unidos, se encuentra Alejandro Zendejas, mediocampista de las Águilas del América. De hecho, es la primera vez en la historia del conjunto de las Barras y las Estrellas que todos sus convocados pertenecen a equipos de Primera División, incluido Haji Wright, quien recientemente ascendió a la Premier League con el Coventry City.

Además, destacan los nombres de Christian Pulisic, estrella del AC Milan, Weston McKennie de la Juventus y Giovanni Reyna del Borussia Mönchengladbach. Por otro lado, llamó la atención la ausencia de jugadores como Diego Luna, mexicoamericano, que fue convocado regularmente por Pochettino, así como la de Tanner Tessmann futbolista del Lyon de Francia.

Jugador Posición Equipo Chris Brady Portero Chicago Fire Matt Freese Portero New York City FC Matt Turner Portero New England Revolution Max Arfsten Defensa Columbus Crew Sergino Dest Defensa PSV Eindhoven (Países Bajos) Alex Freeman Defensa Villarreal (España) Mark McKenzie Defensa Toulouse FC (Francia) Tim Ream Defensa Charlotte FC Chris Richards Defensa Crystal Palace (Inglaterra) Antonee Robinson Defensa Fulham (Inglaterra) Miles Robinson Defensa FC Cincinnati Joe Scally Defensa Borussia Mönchengladbach (Alemania) Auston Trusty Defensa Celtic (Escocia) Tyler Adams Mediocampista Bournemouth (Inglaterra) Sebastian Berhalter Mediocampista Vancouver Whitecaps Weston McKennie Mediocampista Juventus (Italia) Cristian Roldan Mediocampista Seattle Sounders Brenden Aaronson Mediocampista Leeds United (Inglaterra) Christian Pulisic Mediocampista AC Milan (Italia) Giovanni Reyna Mediocampista Borussia Mönchengladbach (Alemania) Malik Tillman Mediocampista Bayer Leverkusen (Alemania) Timothy Weah Mediocampista Olympique de Marsella (Francia) Alejandro Zendejas Mediocampista América (México) Folarin Balogun Delantero AS Monaco (Francia) Ricardo Pepi Delantero PSV Eindhoven (Países Bajos) Haji Wright Delantero Coventry City (Inglaterra)

PARAGUAY

Desde Sudáfrica 2010, Paraguay no clasificaba a una Copa del Mundo y lo consiguió para 2026 dirigido por Gustavo Alfaro, quien llegó a rescatar el barco de la Albirroja que naufragaba en la Elimintoria de Conmebol. El combinado guaraní se encontraba en la séptima posición luego de seis partidos disputados al mando del entrenador Daniel Garnero, con un saldo de una victoria, 2 empates y 3 derrotas, y tras la llegada del DT argentino, Paraguay consiguió 21 puntos con cinco victorias, seis empates y una derrota a Brasil para obtener el último boleto directo de la Confederación.

Para la cita en México, Estados Unidos y Canadá, Alfaro confeccionó su lista de 26 que está encabezada por figuras como: Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Miguel Almirón y Antonio Sanabria, así como la joven sensación Julio Enciso de 22 años; sin embargo, llamó la atención la ausencia de Carlos González, actual máximo artillero de la Copa Libertadores.

Jugador Posición Equipo Orlando Gill Portero San Lorenzo (Argentina) Roberto Fernández Portero Cerro Porteño Gastón Olveira Portero Olimpia Juan Cáceres Defensa Dinamo de Moscú (Rusia) Gustavo Velázquez Defensa Cerro Porteño Gustavo Gómez Defensa Palmeiras (Brasil) Junior Alonso Defensa Atlético Mineiro (Brasil) José Canale Defensa Lanús (Argentina) Omar Alderete Defensa Sunderland (Inglaterra) Alexandro Maidana Defensa Talleres (Argentina) Fabián Balbuena Defensa Gremio (Brasil) Diego Gómez Mediocampista Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Maurício Magalhães Mediocampista Palmeiras (Brasil) Damián Bobadilla Mediocampista Sao Paulo (Brasil) Braian Ojeda Mediocampista Orlando City (Estados Unidos) Andrés Cubas Mediocampista Vancouver Whitecaps (Estados Unidos) Matías Galarza Mediocampista Atlanta United (Estados Unidos) Alejandro Gamarra Mediocampista Al-Ain FC (Emiratos Árabes Unidos) Gustavo Caballero Delantero Portsmouth (Inglaterra) Ramón Sosa Delantero Palmeiras (Brasil) Alex Arce Delantero Independiente Rivadavia (Argentina) Isidro Pitta Delantero Red Bull Bragantino (Brasil) Gabriel Ávalos Delantero Independiente (Argentina) Miguel Almirón Delantero Atlanta United (Estados Unidos) Julio Enciso Delantero Racing Club de Estrasburgo (Francia) Antonio Sanabria Delantero Cremonese (Italia)

AUSTRALIA

Jugador Posición Equipo Patrick Beach Portero Melbourne City Paul Izzo Portero Randers FC (Dinamarca) Mathew Ryan Portero Levante (España) Aziz Behich Defensa Melbourne City Jordan Bos Defensa Feyenoord (Países Bajos) Cameron Burgess Defensa Swansea City (Inglaterra) Alessandro Circati Defensa Parma Calcio 1913 (Italia) Milos Degenek Defensa APOEL Nicosia FC (Chipre) Jason Geria Defensa Albirex Niigata (Japón) Lucas Herrington Defensa Colorado Rapids (Estados Unidos) Jacob Italiano Defensa Grazer AK (Austria) Harry Souttar Defensa Leicester City (Inglaterra) Kai Trewin Defensa New York City FC (Estados Unidos) Cameron Devlin Mediocampista Hearts (Escocia) Ajdin Hrustic Mediocampista Heracles Almelo (Países Bajos) Jackson Irvine Mediocampista St. Pauli (Alemania) Connor Metcalfe Mediocampista St. Pauli (Alemania) Paul Okon-Engstler Mediocampista Sydney FC Aiden O'Neill Mediocampista New York City FC (Estados Unidos) Nestory Irankunda Delantero Watford (Inglaterra) Mathew Leckie Delantero Melbourne City Awer Mabil Delantero Club Deportivo Castellón (España) Mohamed Toure Delantero Norwich City (Inglaterra) Nishan Velupillay Delantero Melbourne Victory FC Cristian Volpato Delantero Sassuolo (Italia) Tete Yengi Delantero FC Machida Zelvia (Japón)

TURQUÍA

Jugador Posición Equipo Altay Bayındır Portero Manchester United (Inglaterra) Mert Günok Portero Fenerbahçe Uğurcan Çakır Portero Galatasaray Abdülkerim Bardakcı Defensa Galatasaray Merih Demiral Defensa Al-Ahli (Arabia Saudita) Çağlar Söyüncü Defensa Fenerbahçe Eren Elmalı Defensa Galatasaray Ferdi Kadıoğlu Defensa Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Mert Müldür Defensa Fenerbahçe Ozan Kabak Defensa Hoffenheim (Alemania) Samet Akaydin Defensa Çaykur Rizespor Kulübü Zeki Çelik Defensa AS Roma (Italia) Hakan Çalhanoğlu Mediocampista Inter de Milán (Italia) İsmail Yüksek Mediocampista Fenerbahçe Kaan Ayhan Mediocampista Galatasaray Orkun Kökçü Mediocampista Beşiktaş Salih Özcan Mediocampista Borussia Dortmund (Alemania) Arda Güler Delantero Real Madrid (España) Barış Alper Yılmaz Delantero Galatasaray Can Uzun Delantero Eintracht Frankfurt (Alemania) Deniz Gül Delantero Porto (Portugal) İrfan Kahveci Delantero Kasımpaşa Kenan Yıldız Delantero Juventus (Italia) Kerem Aktürkoğlu Delantero Fenerbahçe Oğuz Aydın Delantero Fenerbahçe Yunus Akgün Delantero Galatasaray

GRUPO E

ALEMANIA

La selección cuatro veces campeona del mundo se presenta en una nueva edición de la máxima fiesta del futbol, sin el mismo peso histórico, sin figuras rutilantes como en el pasado, pero con la misma obligación de alzar el trofeo en México, Estados Unidos y Canadá. Después de ser campeón en Brasil 2014, Alemania ha sido incapaz de superar en dos ocasiones seguidas la Fase de Grupos.

El técnico Julian Nagelsmann echará mano de los experimentados Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Jamal Musiala y Leon Goretzka, así como de figuras como Florian Wirtz y Kai Havertz para reverdecer los laureles de la Mannschaft.

Juagdor Posición Equipo Oliver Baumann Portero Hoffenheim Manuel Neuer Portero Bayern Munich Alexander Nübel Portero Stuttgart Waldemar Anton Defensa Borussia Dortmund Nathaniel Brown Defensa Eintracht Frankfurt Joshua Kimmich Defensa Bayern Munich David Raum Defensa RB Leipzig Antonio Rüdiger Defensa Real Madrid (España) Nico Schlotterbeck Defensa Borussia Dortmund Jonathan Tah Defensa Bayern Munich Malick Thiaw Defensa Newcastle (Inglaterra) Nadiem Amiri Mediocampista Mainz 05 Leon Goretzka Mediocampista Bayern Munich Pascal Groß Mediocampista Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Lennart Karl Mediocampista Bayern Munich Jamie Leweling Mediocampista Stuttgart Jamal Musiala Mediocampista Bayern Munich Felix Nmecha Mediocampista Borussia Dortmund Aleksandar Pavlović Mediocampista Bayern Munich Leroy Sané Mediocampista Galatasaray (Turquía) Angelo Stiller Mediocampista Stuttgart Florian Wirtz Mediocampista Liverpool (Inglaterra) Maximilian Beier Delantero Borussia Dortmund Kai Havertz Delantero Arsenal (Inglaterra) Deniz Undav Delantero Suttgart Nick Woltemade Delantero Newcastle (Inglaterra)

CURAZAO

Curazao, el país con el menor número de pobladores que participará en una Copa del Mundo, con apenas 150 mil habitantes, buscará hacer historia en su primera participación en un Mundial. El conjunto caribeño sorprendió a la Concacaf clasificándose por encima de naciones como Honduras y Costa Rica.

De los 26 convocados por Dick Advocaat, quien renunció a la dirección técnica de la selección por temas personales después de la histórica clasificación, pero que volverá para ser el DT en el Mundial, solo uno, Tahith Chong, nació en la isla; los otros 25, en Países Bajos, pero representan a los caribeños por sus raíces.

Jugador Posición Equipo Tyrick Bodack Portero Telstar (Países Bajos) Trevor Doornbusch Portero VVV-Venlo (Países Bajos) Eloy Room Portero Miami FC (Estados Unidos) Riechedly Bazoer Defensa Konyaspor (Turquía) Joshua Brenet Defensa Kayserispor (Turquía) Roshon van Eijma Defensa RKC Waalwijk (Países Bajos) Sherel Floranus Defensa PEC Zwolle (Países Bajos) Deveron Fonville Defensa NEC Nijmegen (Países Bajos) Jurien Gaari Defensa Abha Club (Arabia Saudita) Armando Obispo Defensa PSV Eindhoven (Países Bajos) Shurandy Sambo Defensa Burnley (Inglaterra) Juninho Bacuna Mediocampista FC Volendam (Países Bajos) Leandro Bacuna Mediocampista Iğdır FK (Turquía) Livano Comenencia Mediocampista FC Zürich (Suiza) Kevin Felida Mediocampista FC Den Bosch (Países Bajos) Ar'jany Martha Mediocampista Rotherham United FC (Inglaterra) Tyrese Noslin Mediocampista Telstar (Países Bajos) Godfried Roemeratoe Mediocampista RKC Waalwijk (Países Bajos) Jeremy Antonisse Delantero AE Kifisia FC (Grecia) Tahith Chong Delantero Sheffield United (Inglaterra) Kenji Gorre Delantero Maccabi Haifa FC (Israel) Sontje Hansen Delantero Middlesbrough (Inglaterra) Gervane Kastaneer Delantero Terengganu FA (Malasia) Brandley Kuwas Delantero FC Volendam (Países Bajos) Jurgen Locadia Delantero Miami FC (Estados Unidos) Jearl Margaritha Delantero SK Beveren (Bélgica)

COSTA DE MARFIL

ECUADOR

GRUPO F

PAÍSES BAJOS

Jugador Posición Equipo Mark Flekken Portero Bayer Leverkusen (Alemania) Robin Roefs Portero Sunderland (Inglaterra) Bart Verbruggen Portero Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Nathan Ake Defensa Manchester City (Inglaterra) Denzel Dumfries Defensa Inter de Milán (Italia) Jorrel Hato Defensa Chelsea (Inglaterra) Jurrien Timber Defensa Arsenal (Inglaterra) Jan Paul van Hecke Defensa Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Virgil van Dijk Defensa Liverpool (Inglaterra) Micky van de Ven Defensa Tottenham (Inglaterra) Frenkie de Jong Mediocampista Barcelona (España) Marten de Roon Mediocampista Atalanta (Italia) Ryan Gravenberch Mediocampista Liverpool (Inglaterra) Teun Koopmeiners Mediocampista Juventus (Italia) Tijjani Reijnders Mediocampista Manchester City (Inglaterra) Guus Til Mediocampista PSV Eindhoven Quinten Timber Mediocampista Olympique de Marsella (Francia) Mats Wieffer Mediocampista Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Brian Brobbey Delantero Sunderland (Inglaterra) Memphis Depay Delantero Corinthians (Brasil) Cody Gakpo Delantero Liverpool (Inglaterra) Justin Kluivert Delantero Bournemouth (Inglaterra) Noa Lang Delantero Galatasaray (Turquía) Donyell Malen Delantero AS Roma (Italia) Crysencio Summerville Delantero West Ham (Inglaterra) Wout Weghorst Delantero Ajax

JAPÓN

Jugador Posición Equipo Tomoki Hayakawa Portero Kashima Antlers Keisuke Osako Portero Sanfrecce Hiroshima Zion Suzuki Portero Parma Calcio 1913 (Italia) Ko Itakura Defensa Ajax (Países Bajos) Hiroki Ito Defensa Bayern Munich (Alemania) Yuto Nagatomo Defensa FC Tokyo Ayumu Seko Defensa Le Havre AC (Francia) Yukinari Sugawara Defensa Werder Bremen (Alemania) Junnosuke Suzuki Defensa FC Copenhague (Dinamarca) Shogo Taniguchi Defensa Sint-Truidense (Bélgica) Takehiro Tomiyasu Defensa Ajax (Países Bajos) Tsuyoshi Watanabe Defensa Feyenoord (Países Bajos) Ritsu Doan Mediocampista Eintracht Frankfurt (Alemania) Wataru Endo Mediocampista Liverpool (Inglaterra) Junya Ito Mediocampista KRC Genk (Bélgica) Daichi Kamada Mediocampista Crystal Palace (Inglaterra) Takefusa Kubo Mediocampista Real Sociedad (España) Keito Nakamura Mediocampista Stade de Reims (Francia) Kaishu Sano Mediocampista Mainz 05 (Alemania) Ao Tanaka Mediocampista Leeds United (Inglaterra) Keisuke Goto Delantero Anderlecht (Bélgica) Daizen Maeda Delantero Celtic (Escocia) Koki Ogawa Delantero NEC Nijmegen (Países Bajos) Kento Shiogai Delantero Wolfsburg (Alemania) Yuito Suzuki Delantero Freiburg (Alemania) Ayase Ueda Delantero Feyenoord (Países Bajos)

SUECIA

TÚNEZ

Juagdor Posición Equipo Aymen Dahmene Portero Club Sportif Sfaxien Sabri Ben Hassan Portero Étoile du Sahel Abdelmouhib Chamakh Portero Club Africain Montassar Talbi Defensa FC Lorient (Francia) Dylan Bronn Defensa Servette FC (Suiza) Omar Rekik Defensa NK Maribor (Eslovenia) Adem Arous Defensa Kasımpaşa (Turquía) Raed Chikhaoui Defensa US Monastirienne Yan Valery Defensa Young Boys (Suiza) Moutaz Neffati Defensa IFK Norrköping (Suecia) Mohamed Amine Ben Hamida Defensa Espérance Sportive Ali Abdi Defensa OGC Niza (Francia) Ellyes Skhiri Mediocampista Eintracht Frankfurt (Alemania) Rani Khedira Mediocampista Union Berlin (Alemania) Hadj Mahmoud Mediocampista Lugano (Suiza) Ismaël Gharbi Mediocampista Augsburgo (Alemania) Hannibal Mejbri Mediocampista Burnley (Inglaterra) Anis Ben Slimane Mediocampista Norwich City (Inglaterra) Mortadha Ben Ouanes Mediocampista Kasımpaşa (Turquía) Sebastian Tounekti Delantero Celtic (Escocia) Elias Saad Delantero Hannover 96 (Alemania) Elias Achouri Delantero FC Copenhague (Dinamarca) Khalil Ayari Delantero Paris Saint-Germain (Francia) Rayan Elloumi Delantero Vancouver Whitecaps (Estados Unidos) Hazem Mastouri Delantero Dynamo Makhachkala (Rusia) Firas Chaouat Delantero Club Africain

GRUPO G

BÉLGICA

Jugador Posición Equipo Thibaut Courtois Portero Real Madrid (España) Senne Lammens Portero Manchester United (Inglaterra) Mike Penders Portero Racing Club de Estrasburgo (Francia) Timothy Castagne Defensa Fulham (Inglaterra) Zeno Debast Defensa Sporting (Portugal) Maxim De Cuyper Defensa Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Koni De Winter Defensa AC Milan (Italia) Brandon Mechele Defensa Club Brujas Thomas Meunier Defensa Lille (Francia) Nathan Ngoy Defensa Lille (Francia) Joaquin Seys Defensa Club Brujas Arthur Theate Defensa Eintracht Frankfurt (Alemania) Kevin De Bruyne Mediocampista Napoli (Italia) Amadou Onana Mediocampista Aston Villa (Inglaterra) Nicolas Raskin Mediocampista Rangers FC (Escocia) Youri Tielemans Mediocampista Aston Villa (Inglaterra) Hans Vanaken Mediocampista Club Brujas Axel Witsel Mediocampista Girona (España) Charles De Ketelaere Delantero Atalanta (Italia) Jeremy Doku Delantero Manchester City (Inglaterra) Matias Fernandez-Pardo Delantero Lille (Francia) Romelu Lukaku Delantero Napoli (Italia) Dodi Lukebakio Delantero Benfica (Portugal) Diego Moreira Delantero Racing Club de Estrasburgo (Francia) Alexis Saelemaekers Delantero AC Milan (Italia) Leandro Trossard Delantero Arsenal (Inglaterra)

EGIPTO

IRÁN

NUEVA ZELANDA

Jugador Posición Equipo Max Crocombe Portero Millwall FC (Inglaterra) Alex Paulsen Portero Lechia Gdańsk (Polonia) Michael Woud Portero Auckland FC Tyler Bindon Defensa Sheffield United (Inglaterra) Michael Boxall Defensa Minnesota United (Estados Unidos) Liberato Cacace Defensa Wrexham (Inglaterra) Francis de Vries Defensa Auckland FC Callan Elliot Defensa Auckland FC Tim Payne Defensa Wellington Phoenix FC Nando Pijnaker Defensa Auckland FC Tommy Smith Defensa Braintree Town FC (Inglaterra) Finn Surman Defensa Portland Timbers (Estados Unidos) Lachlan Bayliss Mediocampista Newcastle United Jets (Australia) Joe Bell Mediocampista Viking FK (Noruega) Matt Garbett Mediocampista Peterborough United FC (Inglaterra) Eli Just Mediocampista Motherwell FC (Escocia) Callum McCowatt Mediocampista Silkeborg IF (Dinamarca) Ben Old Mediocampista Saint-Étienne (Francia) Alex Rufer Mediocampista Wellington Phoenix FC Marko Stamenic Mediocampista Swansea City (Inglaterra) Sarpreet Singh Mediocampista Wellington Phoenix FC Ryan Thomas Mediocampista PEC Zwolle (Países Bajos) Kosta Barbarouses Delantero Western Sydney Wanderers FC (Australia) Jesse Randall Delantero Auckland FC Ben Waine Delantero Port Vale FC (Inglaterra) Chris Wood Delantero Nottingham Forest (Inglaterra)

GRUPO H

ESPAÑA

Jugador Posición Equipo Unai Simón Portero Athletic Club David Raya Portero Arsenal (Inglaterra) Joan Garcia Portero Barcelona Pedro Porro Defensa Tottenham (Inglaterra) Marcos Llorente Defensa Atlético de Madrid Aymeric Laporte Defensa Athletic Club Pau Cubarsí Defensa Barcelona Marc Pubill Defensa Atlético de Madrid Eric Garcia Defensa Barcelona Marc Cucurella Defensa Chelsea (Inglaterra) Alejandro Grimaldo Defensa Bayer Leverkusen (Alemania) Rodrigo Hernández Mediocampista Manchester City (Inglaterra) Martín Zubimendi Mediocampista Arsenal (Inglaterra) Pedri González Mediocampista Barcelona Fabián Ruiz Mediocampista Paris Saint-Germain (Francia) Mikel Merino Mediocampista Arsenal (Inglaterra) Pablo Páez 'Gavi' Mediocampista Barcelona Álex Baena Mediocampista Atlético de Madrid Mikel Oyarzabal Delantero Real Sociedad Lamine Yamal Delantero Barcelona Ferran Torres Delantero Barcelona Borja Iglesias Delantero Celta de Vigo Dani Olmo Delantero Barcelona Víctor Muñoz Delantero Osasuna Nico Williams Delantero Athletic Club Yeremy Pino Delantero Crystal Palace (Inglaterra)

CABO VERDE

Jugador Posición Equipo Josimar Dias 'Vozinha' Portero GD Chaves (Portugal) Márcio Rosa Portero PFC Montana (Bulgaria) Carlos Joaquim dos Santos Portero San Diego FC (Estados Unidos) Steven Moreira Defensa Columbus Crew (Estados Unidos) Wagner Pina Defensa Trabzonspor (Turquía) João Paulo Fernandes Defensa Steaua de Bucarest (Rumania) SIdny Cabral Defensa Benfica (Portugal) Logan Costa Defensa Villarreal (España) Roberto Lopes 'Pico' Defensa Shamrock Rovers (Irlanda) Kelvin Pires Defensa SJK Seinäjoki (Finlandia) Ianique dos Santos Tavares 'Stopira' Defensa SCU Torreense (Portugal) Edilson Alberto Borges 'Diney' Defensa Al Bataeh Club (Emiratos Árabes Unidos) Jamiro Monteiro Mediocampista PEC Zwolle (Países Bajos) Telmo Arcanjo Mediocampista Vitória Sport Clube (Portugal) Yannick Semedo Mediocampista Farense (Portugal) Laros Duarte Mediocampista Puskás Akadémia FC (Hungría) Deroy Duarte Mediocampista Ludogorets Razgrad (Bulgaria) Kevin Pina Mediocampista Krasnodar (Rusia) Ryan Mendes Delantero Iğdır FK (Turquía) Willy Semedo Delantero Omonia Nicosia (Chipre) Garry Mendes Rodrigues Delantero Apollon Limassol (Chipre) Jovane Cabral Delantero Estrela da Amadora (Portugal) Nuno Miguel da Costa Delantero İstanbul Başakşehir FK (Turquía) Dailon Livramento Delantero Casa Pia AC (Portugal) Gilson Benchimol Delantero FC Akron Tolyatti (Rusia) Hélio Varela Delantero Maccabi Tel Aviv (Israel)

ARABIA SAUDITA

URUGUAY

GRUPO I

FRANCIA

Jugador Posición Equipo Mike Maignan Portero AC Milan (Italia) Robin Risser Portero RC Lens Brice Samba Portero Stade Rennais FC Lucas Digne Defensa Aston Villa (Inglaterra) Malo Gusto Defensa Chelsea (Inglaterra) Lucas Hernandez Defensa Paris Saint-Germain Theo Hernandez Defensa Al-Hilal FC (Arabia Saudita) Ibrahima Konaté Defensa Liverpool (Inglaterra) Jules Koundé Defensa Barcelona (España) Maxence Lacroix Defensa Crystal Palace (Inglaterra) William Saliba Defensa Arsenal (Inglaterra) Dayot Upamecano Defensa Bayern Munich (Alemania) N'Golo Kanté Mediocampista Fenerbahçe (Turquía) Manu Koné Mediocampista AS Roma (Italia) Adrien Rabiot Mediocampista AC Milan (Italia) Aurelien Tchouameni Mediocampista Real Madrid (España) Warren Zaïre-Emery Mediocampista Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche Delantero AS Monaco Bradley Barcola Delantero Paris Saint-Germain Rayan Cherki Delantero Manchester City (Inglaterra) Ousmane Dembélé Delantero Paris Saint-Germain Desire Doué Delantero Paris Saint-Germain Jean-Philippe Mateta Delantero Crystal Palace (Inglaterra) Kylian Mbappé Delantero Real Madrid (España) Michael Olise Delantero Bayern Munich (Alemania) Marcus Thuram Delantero Inter de Milán (Italia)

SENEGAL

IRAK

Jugador Posición Equipo Ahmed Basil Portero Al-Talaba Jalal Hassan Portero Al-Zawraa Fahad Talib Portero Al-Shorta Hussein Ali Defensa Pogoń Szczecin (Polonia) Merchas Doski Defensa Viktoria Plzen (Chequia) Akam Hashem Defensa Al-Zawraa Frans Putros Defensa Persib Bandung (Indonesia Mustafa Saadoon Defensa Al-Shorta Rebin Sulaka Defensa Port FC (Tailandia) Zaid Tahseen Defensa Pakhtakor (Uzbekistán) Ahmed Yahya Defensa Al-Shorta Manaf Younis Defensa Al-Shorta Amir Al-Ammari Mediocampista KS Cracovia (Polonia) Youssef Amyn Mediocampista AEK Larnaca (Chipre) Ibrahim Bayesh Mediocampista Al-Dhafra (Emiratos Árabes Unidos) Marko Farji Mediocampista Venezia FC (Italia) Zidane Iqbal Mediocampista FC Utrecht (Países Bajos) Zaid Ismail Mediocampista Al-Talaba Ali Jassim Mediocampista Al-Najma (Arabia Saudita) Ahmed Qasim Mediocampista Nashville SC (Estados Unidos) Aimar Sher Mediocampista Sarpsborg 08 (Noruega) Kevin Yakob Mediocampista AGF Aarhus (Dinamarca) Mohanad Ali Delantero Dibba Al-Hisn (Emiratos Árabes Unidos) Aymen Hussein Delantero Al-Karma Ali Al Hamadi Delantero Ipswich Town (Inglaterra) Ali Yousef Delantero Al-Talaba

NORUEGA

GRUPO J

ARGENTINA

Jugador Posición Equipo Emiliano Martínez Portero Aston Villa (Inglaterra) Gerónimo Rulli Portero Olympique Marsella (Francia) Juan Musso Portero Atlético de Madrid (España) Nahuel Molina Defensa Atlético de Madrid (España) Gonzalo Montiel Defensa River Plate Cristian Romero Defensa Tottenham (Inglaterra) Leonardo Balerdi Defensa Olympique de Marsella (Francia) Nicolás Otamendi Defensa Benfica (Portugal) Lisandro Martínez Defensa Manchester United (Inglaterra) Nicolás Tagliafico Defensa Olympique de Lyon (Francia) Facundo Medina Defensa Olympique de Marsella (Francia) Leandro Paredes Mediocampista Boca Juniors Alexis Mac Allister Mediocampista Liverpool (Inglaterra) Rodrigo De Paul Mediocampista Inter Miami (Estados Unidos) Giovanni Lo Celso Mediocampista Real Betis (España) Exequiel Palacios Mediocampista Bayer Leverkusen (Alemania) Enzo Fernández Mediocampista Chelsea (Inglaterra) Valentín Barco Mediocampista Racing de Estrasburgo (Francia) Lionel Messi Delantero Inter Miami (Estados Unidos) Julián Álvarez Delantero Atlético de Madrid (España) Lautaro Martínez Delantero Inter de Milán (Italia) Thiago Almada Delantero Atlético de Madrid (España) Nicolás Paz Delantero Como 1907 (Italia) Nicolás González Delantero Atlético de Madrid (España) Giuliano Simeone Delantero Atlético de Madrid (España) José Manuel López Delantero Palmeiras (Brasil)

ARGELIA

AUSTRIA

Jugador Posición Equipo Alexander Schlager Portero Red Bull Salzburg Florian Wiegele Portero Grazer AK Patrick Pentz Portero Brøndby IF (Dinamarca) David Affengruber Defensa Sturm Graz Kevin Danso Defensa RC Lens (Francia) Stefan Posch Defensa Bologna (Italia) David Alaba Defensa Real Madrid (España) Philipp Lienhart Defensa Freiburg (Alemania) Phillipp Mwene Defensa Mainz 05 (Alemania) Alexander Prass Defensa Hoffenheim (Alemania) Marco Friedl Defensa Werder Bremen (Alemania) Michael Svoboda Defensa Venezia FC (Italia) Xaver Schlager Mediocampista RB Leipzig (Alemania) Nicolas Seiwald Mediocampista RB Leipzig (Alemania) Marcel Sabitzer Mediocampista Borussia Dortmund (Alemania) Florian Grillitsch Mediocampista Hoffenheim (Alemania) Carney Chukwuemeka Mediocampista Borussia Dortmund (Alemania) Romano Schmid Mediocampista Werder Bremen (Alemania) Christoph Baumgartner Mediocampista RB Leipzig (Alemania) Konrad Laimer Mediocampista Bayern Munich (Alemania) Patrick Wimmer Mediocampista Wolfsburg (Alemania) Paul Wanner Mediocampista Bayern Munich (Alemania) Alessandro Schöpf Mediocampista Vancouver Whitecaps (Estados Unidos) Marko Arnautovic Delantero Estrella Roja (Serbia) Michael Gregoritsch Delantero Freiburg (Alemania) Sasa Kalajdzic Delantero Wolverhampton (Inglaterra)

JORDANIA

GRUPO K

PORTUGAL

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Jugador Posición Equipo Lionel Mpasi Portero Le Havre AC (Francia) Thimothy Fayulu Portero FC Noah (Armenia) Matthieu Epolo Portero Standard de Lieja (Bélgica) Chancel Mbemba Defensa Lille (Francia) Aaron Wan-Bissaka Defensa West Ham (Inglaterra) Alex Tuanzebe Defensa Burnley (Inglaterra) Arthur Masuaku Defensa RC Lens (Francia) Joris Kayembe Defensa KRC Genk (Bélgica) Steve Kapuadi Defensa Widzew Lodz (Polonia) Aaron Tshibola Defensa Kilmarnock FC (Escocia) Dylan Batubinsika Defensa AEL FC (Grecia) Gédéon Kalulu Defensa Aris de Limassol (Chipre) Noah Sadiki Mediocampista Sunderland (Inglaterra) Samuel Moutoussamy Mediocampista Atromitos (Grecia) Edo Kayembe Mediocampista Watford (Inglaterra) Ngal'ayel Mukau Mediocampista Lille (Francia) Charles Pickel Mediocampista Espanyol (España) Nathanaël Mbuku Mediocampista Montpellier Hérault SC (Francia) Brian Cipenga Mediocampista CD Castellón (España) Meschack Elia Mediocampista Alanyaspor (Turquía) Gaël Kakuta Mediocampista AEL FC (Grecia) Théo Bongonda Delantero FC Spartak de Moscú (Rusia) Fiston Mayele Delantero Pyramids FC (Egipto) Cédric Bakambu Delantero Real Betis (España) Simon Banza Delantero Al-Jazira SC (Emiratos Árabes Unidos) Yoane Wissa Delantero Newcastle (Inglaterra)

UZBEKISTÁN

COLOMBIA

GRUPO L

INGLATERRA

La selección de Inglaterra llega con una deuda importante con su historia, pues desde 1966, cuando fungieron como locales, no han podido consagrarse campeones del mundo. En esa Final, hace ya 60 años, derrotaron a Alemania para conseguir la única Copa del Mundo que ostentan.

Ahora, con una generación talentosa que cuenta con jugadores como Reece James, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins y Harry Kane, el técnico alemán Thomas Tuchel buscará romper la prolongada sequía de títulos de El Equipo de la Rosa. Sin embargo, en la lista de 26 convocados llamó la atención la ausencia de Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden y Harry Maguire.

Jugador Posición Equipo Dean Henderson Portero Crystal Palace Jordan Pickford Portero Everton James Trafford Portero Manchester City Dan Burn Defensa Newcastle Marc Guehi Defensa Manchester City Reece James Defensa Chelsea Ezri Konsa Defensa Aston Villa Tino Livramento Defensa Newcastle Nico O’Reilly Defensa Manchester City Jarell Quansah Defensa Bayer Leverkusen (Alemania) Djed Spence Defensa Tottenham John Stones Defensa Manchester City Elliott Anderson Mediocampista Nottingham Forest Jude Bellingham Mediocampista Real Madrid (España) Eberechi Eze Mediocampista Arsenal Jordan Henderson Mediocampista Brentford Kobbie Mainoo Mediocampista Manchester United Declan Rice Mediocampista Arsenal Morgan Rogers Mediocampista Aston Villa Anthony Gordon Delantero Newcastle Harry Kane Delantero Bayern Munich (Alemania) Noni Madueke Delantero Arsenal Marcus Rashford Delantero Barcelona (España) Bukayo Saka Delantero Arsenal Ivan Toney Delantero Al-Ahli (Arabia Saudita) Ollie Watkins Delantero Aston Villa

CROACIA

GHANA

PANAMÁ