La Copa del Mundo 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá está por comenzar y las 48 selecciones clasificadas están dando a conocer la lista de convocados con las que enfrentarán el torneo de selecciones más importante del planeta.
La gran mayoría presenta a los mejores jugadores que tienen disponibles para jugar; sin embargo, algunas lesiones y decisiones técnicas marginaron a otros futbolistas del torneo veraniego.
En RÉCORD te presentamos la lista de convocados de las 48 selecciones que participarán en la vigésima tercera edición del Mundial de futbol.
GRUPO A
MÉXICO
La Selección de México es una de las tres naciones anfitrionas en esta Copa del Mundo. Es la tercera ocasión en su historia en la que recibirá la máxima fiesta del futbol. Ahora, Javier Aguirre, quien ya dirigió al Tricolor en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, es de nueva cuenta el encargado de dirigir al combinado nacional que se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia por un lugar en los Dieciseisavos de Final.
La lista que entregó el Vasco para enfrentar este torneo la encabeza el experimentado portero Francisco Guillermo Ochoa, quien fue convocado para su sexto Mundial, jugando sólo tres hasta el momento. Además, el Tricolor presenta a dos jugadores naturalizados, como son los casos de Álvaro Fidalgo, de origen español, y Julián Quiñones, de origen colombiano. Con una mezcla de jugadores que militan en Europa y estrellas de la Liga MX, los 26 jugadores mexicanos buscarán hacer historia en su país.
Jugador
Posición
Equipo
Raúl Rangel
Portero
Chivas
Guillermo Ochoa
Portero
AEL Limassol (Chipre)
Carlos Acevedo
Portero
Santos
Johan Vásquez
Defensa
Genoa (Italia)
César Montes
Defensa
Lokomotiv (Rusia)
Israel Reyes
Defensa
América
Jesús Gallardo
Defensa
AZ Alkmaar (Países Bajos)
Mateo Chávez
Defensa
Toluca
Jorge Sánchez
Defensa
PAOK Salónica (Grecia)
Edson Álvarez
Mediocampista
Fenerbahçe (Turquía)
Gilberto Mora
Mediocampista
Tijuana
Brian Gutiérrez
Mediocampista
Chivas
Luis Romo
Mediocampista
Chivas
Orbelín Pineda
Mediocampista
AEK Atenas (Grecia)
Álvaro Fidalgo
Mediocampista
Real Betis (España)
Erik Lira
Mediocampista
Cruz Azul
Luis Chávez
Mediocampista
Dinamo de Moscú (Rusia)
Obed Vargas
Mediocampista
Atlético de Madrid (España)
Raúl Jiménez
Delantero
Fulham (Inglaterra)
Guillermo Martínez
Delantero
Pumas
Santiago Giménez
Delantero
AC Milan (Italia)
Armando González
Delantero
Chivas
Julián Quiñones
Delantero
Al-Qadsiah (Arabia Saudita)
Alexis Vega
Delantero
Toluca
César Huerta
Delantero
Anderlecht (Bélgica)
Roberto Alvarado
Delantero
Chivas
SUDÁFRICA
La selección de Sudáfrica regresa a un Mundial después de 16 años de ausencia. Su última participación se dio justamente cuando actuaron como anfitriones del torneo de naciones más importante del planeta en 2010 y, como en aquella ocasión, de nueva cuenta disputarán el partido inaugural, pero ahora ante uno de los locales, México.
Hugo Broos, técnico de los Bafana Bafana, presentó ya su lista de 26 convocados, en su mayoría futbolistas que militan en su Liga local y que tienen al Mamelodi Sundowns reciente campeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Futbol, como base con nueve jugadores. Su máxima figura es el jugador del Burnley, Lyle Foster.
Jugador
Posición
Equipo
Ronwen Williams
Portero
Mamelodi Sundowns
Ricardo Goss
Portero
SuperSport United
Sipho Chaine
Portero
Orlando Pirates
Khuliso Mudau
Defensa
Mamelodi Sundowns
Olwethu Makhanya
Defensa
Philadelphia Union (Estados Unidos)
Bradley Cross
Defensa
Kaizer Chiefs
Aubrey Modiba
Defensa
Mamelodi Sundowns
Thabang Matuludi
Defensa
Polokwane City
Nkosinathi Sibisi
Defensa
Orlando Pirates
Khulumani Ndamane
Defensa
Mamelodi Sundowns
Ime Okon
Defensa
Hannover 96 (Alemania)
Samukele Kabini
Defensa
Molde FK (Noruega)
Mbekezeli Mbokazi
Defensa
Chicago Fire (Estados Unidos)
Kamogelo Sebelebele
Defensa
Orlando Pirates
Teboho Mokoena
Mediocampista
Mamelodi Sundowns
Jayden Adams
Mediocampista
Mamelodi Sundowns
Thalente Mbatha
Mediocampista
Orlando Pirates
Sphephelo Sithole
Mediocampista
CD Tondela (Portugal)
Oswin Appollis
Delantero
Polokwane City
Tshepang Moremi
Delantero
Orlando Pirates
Evidence Makgopa
Delantero
Orlando Pirates
Lyle Foster
Delantero
Burnley (Inglaterra)
Iqraam Rayners
Delantero
Mamelodi Sundowns
Relebohile Mofokeng
Delantero
Orlando Pirates
Themba Zwane
Delantero
Mamelodi Sundowns
Thapelo Maseko
Delantero
Mamelodi Sundowns
COREA DEL SUR
Son Heungmin llega como el líder de Corea del Sur para la que será su decimosegunda participación en una Copa del Mundo, 11 de forma consecutiva. El jugador del LAFC de la MLS es la máxima figura, no sólo actual, sino histórica, del conjunto asiático y se presentará en su cuarto Mundial buscando llevar a su nación a una actuación histórica como cuando fueron locales en 2002, edición en la que se quedaron con el cuarto puesto.
Pero Son no llega solo; el técnico Hong Myungbo eligió un elenco experimentado donde destacan también el defensa del Bayern de Munich, Kim Minjae, y los mediocampistas Lee Jaesung, del Mainz 05 y Hwang Heechan del Wolverhampton. Los Tigres del Oriente no la tendrán fácil en el grupo que compartirán con uno de los anfitriones, México, Chequia y Sudáfrica.
Jugador
Posición
Equipo
Song Bumkeun
Portero
Jeonbuk Hyundai
Jo Hyeonwoo
Portero
Ulsan HD FC
Kim Seung-gyu
Portero
FC Tokio (Japón)
Jens Castrop
Defensa
Borussia Mönchengladbach (Alemania)
Lee Hanbeom
Defensa
Midtjylland (Dinamarca)
Park Jinseob
Defensa
Zhejiang FC (China)
Lee Kihyuk
Defensa
Gangwon FC
Kim Minjae
Defensa
Bayern Munich (Alemania)
Kim Moonhwan
Defensa
Daejeon Citizen FC
Kim Taehyeon
Defensa
Kashima Antlers (Japón)
Lee Taeseok
Defensa
FK Austria Viena (Austria)
Seol Youngwoo
Defensa
Estrella Roja (Serbia)
Wije Cho
Defensa
Jeonbuk Hyundai
Lee Donggyeong
Mediocampista
Ulsan HD FC
Hwang Heechan
Mediocampista
Wolverhampton (Inglaterra)
Yang Hyunjun
Mediocampista
Celtic (Escocia)
Hwang Inbeom
Mediocampista
Feyenoord (Países Bajos)
Lee Jaesung
Mediocampista
Mainz 05 (Alemania)
Kim Jingyu
Mediocampista
Jeonbuk Hyundai
Eom Jisung
Mediocampista
Swansea City (Inglaterra)
Bae Junho
Mediocampista
Stoke City (Inglaterra)
Lee Kangin
Mediocampista
Paris Saint-Germain (Francia)
Paik Seungho
Mediocampista
Birmingham City (Inglaterra)
Cho Guesung
Delantero
Midtjylland (Dinamarca)
Son Heungmin
Delantero
Los Angeles FC (Estados Unidos)
Oh Hyeongyu
Delantero
Beşiktaş (Turquía)
CHEQUIA
Chequia vuelve a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia. Su última participación se dio en el Mundial de Alemania 2006, edición en la que no lograron avanzar de la Fase de Grupos. Sin embargo, la nación es heredera de una Checoslovaquia que sabe lo que es llegar a grandes instancias, pues en dos ocasiones fue Subcampeón del Mundo, en Italia 1934, perdiendo la Final ante el anfitrión, y en 1962, cayendo ante la poderosa Brasil de Pelé.
En su regreso a las Copas del Mundo, el técnico Miroslav Koubek llamó a los mejores jugadores disponibles para enfrentar el Grupo A ante México, Corea del Sur y Sudáfrica. Esta lista está enbcabezada por la figura de la selección, Tomas Soucek, del recién descendido West Ham, así como por Patrik Schick, del Bayer Leverkusen y Adam Hlozek del Hoffenheim. Sin embargo no dejó de ser polémica la no convocatoria de jugadores como: Václav Cerny del Besiktas y el delantero Matej Vydra del Viktoria Plzen.
Jugador
Posición
Equipo
Lukas Hornicek
Portero
Sporting Braga (Portugal)
Matej Kovar
Portero
PSV Eindhoven (Países Bajos)
Jindrich Stanrk
Portero
Slavia Praga
Vladimir Coufal
Defensa
Hoffenheim (Alemania)
David Doudera
Defensa
Slavia Praga
Tomas Holes
Defensa
Slavia Praga
Robin Hranac
Defensa
Hoffenheim (Alemania)
Stepan Chaloupek
Defensa
Slavia Praga
David Jurasek
Defensa
Slavia Praga
Ladislav Krejci
Defensa
Wolverhampton (Inglaterra)
Jaroslav Zeleny
Defensa
Sparta Praga
David Zima
Defensa
Slavia Praga
Lukas Cerv
Mediocampista
Viktoria Plzen
Vladimir Darida
Mediocampista
FC Hradec Králové
Lukas Provod
Mediocampista
Slavia Praga
Michal Sadilek
Mediocampista
Slavia Praga
Hugo Sochurek
Mediocampista
Sparta Praga
Alexandr Sojka
Mediocampista
Viktoria Plzen
Tomas Soucek
Mediocampista
West Ham (Inglaterra)
Pavel Sulc
Mediocampista
Olympique de Lyon (Francia)
Denis Visinsky
Mediocampista
Viktoria Plzen
Adam Hlozek
Delantero
Hoffenheim (Alemania)
Tomas Chory
Delantero
Slavia Praga
Mojmir Chytil
Delantero
Slavia Praga
Jan Kuchta
Delantero
Sparta Praga
Patrik Schick
Delantero
Bayer Leverkusen (Alemania)
GRUPO B
CANADÁ
Canadá se presenta apenas en su segunda Copa del Mundo, tras su participación en México 86, pero ahora lo hará como anfitrión de la máxima justa de naciones. Y lo hace con su mejor generación de futbolistas encabezada por Alphonso Davies y Jonathan David.
Marcelo Flores, quien también es mexicano, pero decidió representar a los Canucks, desafortunadamente sufrió una lesión en la Final de la Concacaf Champions Cup que lo marginará del torneo y el técnico Jesse Marsch tendrá que definir a su sustituto.
Jugador
Posición
Equipo
Maxime Crépeau
Portero
Orlando City (Estados Unidos)
Owen Goodman
Portero
Barnsley (Inglaterra)
Dayne St. Clair
Portero
Inter de Miami (Estados Unidos)
Moïse Bombito
Defensa
OGC Niza (Francia)
Derek Cornelius
Defensa
Rangers FC (Escocia)
Alphonso Davies
Defensa
Bayern de Munich (Alemania)
Luc de Fougerolles
Defensa
FCV Dender EH (Bélgica)
Alistair Johnston
Defensa
Celtic (Escocia)
Alfie Jones
Defensa
Middlesbrough (Inglaterra)
Richie Laryea
Defensa
Toronto FC (Estados Unidos)
Niko Sigur
Defensa
HNK Hajduk Split (Croacia)
Joel Waterman
Defensa
Chicago Fire (Estados Unidos)
Ali Ahmed
Mediocampista
Norwich City (Inglaterra)
Tajon Buchanan
Mediocampista
Villarreal (España)
Mathieu Choinière
Mediocampista
Los Angeles FC (Estados Unidos)
Stephen Eustáquio
Mediocampista
Los Angeles FC (Estados Unidos)
*Marcelo Flores
Mediocampista
Tigres (México)
Ismaël Koné
Mediocampista
Sassuolo (Italia)
Liam Millar
Mediocampista
Hull City (Inglaterra)
Jonathan Osorio
Mediocampista
Toronto FC (Estados Unidos)
Nathan Saliba
Mediocampista
Anderlecht (Bélgica)
Jacob Shaffelburg
Mediocampista
Los Angeles FC (Estados Unidos)
Jonathan David
Delantero
Juventus (Italia)
Promise David
Delantero
Union Saint-Gilloise (Bélgica)
Cyle Larin
Delantero
Southampton (Inglaterra)
Tani Oluwaseyi
Delantero
Villarreal (España)
BOSNIA Y HERZEGOVINA
El experimentado y mejor jugador en la historia de Bosnia y Herzegovina, Edin Dzeko, comanda la lista de convocados del seleccionador Sergej Barbarez en la segunda aventura mundialista de la joven nación que hasta 1993 pertenecía a la ya extinta Yugolsavia.
A Dzeko lo acompaña Sead Kolasinac, siendo los únicos futbolistas que participaron con los Dragones en su primera Copa del Mundo en Brasil 2014. Los veteranos Ermedin Demirovic y Amir Hadziahmetovic también forman parte de esta selección. Por otro lado, llamó la atención la ausencia de Rade Krunic, delantero del AC Milan que no fue requerido para la justa.
Jugador
Posición
Equipo
Osman Hadžikić
Portero
Slaven Belupo (Croacia)
Nikola Vasilj
Portero
FC St. Pauli (Alemania)
Martin Zlomislić
Portero
HNK Rijeka (Croacia)
Nidal Čelik
Defensa
RC Lens (Francia)
Amar Dedić
Defensa
Benfica (Portugal)
Dennis Hadžikadunić
Defensa
Sampdoria (Italia)
Nikola Katić
Defensa
Schalke 04 (Alemania)
Sead Kolašinac
Defensa
Atalanta (Italia)
Tarik Muharemović
Defensa
Sassuolo (Italia)
Nihad Mujakić
Defensa
Gaziantep FK (Turquía)
Stjepan Radeljić
Defensa
HNK Rijeka (Croacia)
Kerim Alajbegović
Mediocampista
RB Salzburg (Austria)
Esmir Bajraktarević
Mediocampista
PSV Eindhoven (Países Bajos)
Ivan Bašić
Mediocampista
FC Astana (Kazajistán)
Dženis Burnić
Mediocampista
Karlsruher SC (Alemania)
Armina Gigović
Mediocampista
Young Boys (Suiza)
Amir Hadžiahmetović
Mediocampista
Hull City (Inglaterra)
Ermin Mahmić
Mediocampista
Slovan Liberec (Chequia)
Amar Memić
Mediocampista
Viktoria Plzen (Chequia)
Ivan Šunjić
Mediocampista
Pafos FC (Chipre)
Benjamin Tahirović
Mediocampista
Brøndby IF (Dinamarca)
Samed Baždar
Delantero
Jagiellonia Białystok (Polonia)
Ermedin Demirović
Delantero
Stuttgart (Alemania)
Edin Džeko
Delantero
Schalke 04 (Alemania)
Jovo Lukić
Delantero
FC Universitatea Cluj (Rumania)
Haris Tabaković
Delantero
Borussia Mönchengladbach (Alemania)
QATAR
Jugador
Posición
Equipo
Mahmud Abunada
Portero
Al-Rayyan
Meshaal Barsham
Portero
Al-Sadd
Salah Zakaria
Portero
Al-Duhail SC
Ayoub Al Alawi
Defensa
Al-Gharafa
Boualem Khoukhi
Defensa
Al-Sadd
Homan Al Amin
Defensa
Cultural Leonesa (España)
Lucas Mendes
Defensa
Al-Wakrah SC
Issa Laye
Defensa
Al-Arabi SC
Pedro Miguel
Defensa
Al-Sadd
Al-Hashmi Al-Hussain
Defensa
Al-Arabi SC
Sultan Al-Brake
Defensa
Al-Duhail SC
Assim Madibo
Mediocampista
Al-Duhail SC
Abdulaziz Hatem
Mediocampista
Al-Rayyan
Ahmed Fatehi
Mediocampista
Al-Arabi SC
Karim Boudiaf
Mediocampista
Al-Duhail SC
Jassim Gaber
Mediocampista
Al-Rayyan
Mohamed Mannai
Mediocampista
Al-Shamal
Ahmed Al Ganehi
Delantero
Al-Gharafa
Ahmed Alaaeldin
Delantero
Al-Rayyan
Akram Afif
Delantero
Al-Sadd
Almoez Ali
Delantero
Al-Duhail SC
Edmilson Junior
Delantero
Al-Duhail SC
Hassan Al-Haidos
Delantero
Al-Sadd
Mohammed Muntari
Delantero
Al-Gharafa
Tahsin Mohammed Jamshid
Delantero
Al-Duhail SC
Yusuf Abdurisag
Delantero
Al-Wakrah SC
SUIZA
La selección de Suiza quiere dar el salto definitivo a las grandes instancias de la Copa del Mundo. En ninguna de sus 11 participaciones previas, ni cuando fue anfitrión en 1954, logró superar los Cuartos de Final. Ahora La Nati llega al Mundial con altas expectativas después de superar con solvencia e invictos la Eliminatoria europea.
Para la cita veraniega, el técnico Murat Yakin echó mano de 17 futbolistas que ya tienen experiencia mundialista y que son encabezados por Granit Xhaka, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez y Breel Embolo; sin embargo, no dejó de llamar la atención las ausencias del histórico Xherdan Shaqiri y del emblemático portero Yann Sommer.
Jugador
Posición
Equipo
Gregor Kobel
Portero
Borussia Dortmund (Alemania)
Yvon Mvogo
Portero
FC Lorient (Francia)
Marvin Keller
Portero
Young Boys
Manuel Akanji
Defensa
Manchester City (Inglaterra)
Aurèle Amenda
Defensa
Eintracht Frankfurt (Alemania)
Eray Cömert
Defensa
Valencia (España)
Luca Jaquez
Defensa
Stuttgart (Alemania)
Nico Elvedi
Defensa
Borussia Mönchengladbach (Alemania)
Miro Muheim
Defensa
Hamburgo (Alemania)
Ricardo Rodriguez
Defensa
Real Betis (España)
Silvan Widmer
Defensa
Mainz 05 (Alemania)
Granit Xhaka
Mediocampista
Sunderland (Inglaterra)
Ardon Jashari
Mediocampista
AC Milan (Italia)
Denis Zakaria
Mediocampista
AS Monaco (Francia)
Cedric Itten
Mediocampista
Fortuna Düsseldorf (Alemania)
Djibril Sow
Mediocampista
Sevilla (España)
Michel Aebischer
Mediocampista
Pisa SC (Italia)
Remo Freuler
Mediocampista
Bologna (Italia)
Fabian Rieder
Mediocampista
Augsburgo (Alemania)
Christian Fassnacht
Mediocampista
Augsburgo (Alemania)
Breel Embolo
Delantero
Stade Rennais FC (Francia)
Johan Manzambi
Delantero
SC Friburgo (Alemania)
Noah Okafor
Delantero
Leeds United (Inglaterra)
Ruben Vargas
Delantero
Sevilla (España)
Dan Ndoye
Delantero
Nottingham Forest (Inglaterra)
Zeki Amdouni
Delantero
Burnley (Inglaterra)
GRUPO C
BRASIL
La selección de Brasil, la máxima ganadora de títulos Mundiales con cinco, llega con una deuda grande, pues ya pasaron cinco ediciónes de la Copa del Mundo en la que no consigue el trofeo y peor aún, no han llegado ni a la Final; lo más cercano que estuvieron fue en 2014 en su país, pero cayeron vergonzamente 7-1 ante Alemania en Semifinales.
Carlo Ancelotti, primer entrenador no brasileño en dirigir a la Canarinha en una Copa del Mundo, fue contratado con ese objetivo: recuperar el trono del mundo del futbol. Para esta misión el técnico italiano llamó a la gran extrella Neymar, así como a grandes jugadore brasileños como: Vinícius Júnior, Casemiro, Rodrygo y Raphinha.
Jugador
Posición
Equipo
Alisson Becker
Arquero
Liverpool (Inglaterra)
Ederson Moraes
Arquero
Fenerbahçe (Turquía)
Weverton Pereira da Silva
Arquero
Gremio
Alex Sandro
Defensa
Flamengo
Gleison Bremer
Defensa
Juventus (Italia)
Danilo da Silva
Defensa
Flamengo
Douglas Santos
Defensa
Zenit de San Petersburgo (Rusia)
Gabriel Magalhães
Defensa
Arsenal (Inglaterra)
Roger Ibáñez da Silva
Defensa
Al-Ahli (Arabia Saudita)
Léo Pereira
Defensa
Flamengo
Marquinhos
Defensa
Paris Saint-Germain (Francia)
Wesley Vinícius França Lima
Defensa
Roma (Italia)
Bruno Guimarães
Mediocampista
Newcastle (Inglaterra)
Carlos Henrique Casemiro
Mediocampista
Manchester United (Inglaterra)
Danilo dos Santos
Mediocampista
Botafogo
Fabinho
Mediocampista
Al Ittihad (Arabia Saudita)
Lucas Paquetá
Mediocampista
Flamengo
Endrick Felipe Moreira
Delantero
Olympique de Lyon (Francia)
Gabriel Martinelli
Delantero
Arsenal (Inglaterra)
Igor Thiago
Delantero
Brentford (Inglaterra)
Luiz Henrique
Delantero
Zenit de San Petersburgo (Rusia)
Matheus Cunha
Delantero
Manchester United (Inglaterra)
Neymar Junior
Delantero
Santos FC
Raphinha
Delantero
Barcelona (España)
Rayan Vitor Simplício
Delantero
Bournemouth (Inglaterra)
Vinicius Junior
Delantero
Real Madrid (España)
MARRUECOS
La selección de Marruecos viene de ser la revelación del Mundial pasado en Qatar 2022, en el que alcanzaron el cuarto puesto tras perder el partido por el tercer lugar ante Croacia. Cuatro años después, Los Leones del Atlas quieren dejar de ser sorpresa para convertirse en una realidad ante los ojos del mundo.
Impulsados por una gran generación de jugadores como: Yassine Bounou, Brahim Díaz, Youssef En-Nesyri y Achraf Hakimi y, con una base de grandes talentos Sub-20 que vienen de ser campeones el año pasado en Chile, los dirigidos por Mohamed Ouahbi tienen un inicio complicado ante la poderosa Brasil, una aguerrida Escocia y una sorprendente Haití.
Jugador
Posición
Equipo
Yassine Bounou
Portero
Al-Hilal (Arabia Saudita)
Munir El Kajoui
Portero
RSB Berkane
Reda Tagnaouti
Portero
AS FAR
Noussair Mazraoui
Defensa
Manchester United (Inglaterra)
Anass Salah-Eddine
Defensa
PSV Eindhoven (Países Bajos)
Youssef Belammari
Defensa
Al-Ahly (Egipto)
Achraf Hakimi
Defensa
Paris Saint-Germain (Francia)
Zakaria El Ouahdi
Defensa
KRC Genk (Bélgica)
Nayef Aguerd
Defensa
Olympique de Marsella (Francia)
Chadi Riad
Defensa
Crystal Palace (Inglaterra)
Redouane Halhal
Defensa
Mechelen (Bélgica)
Issa Diop
Defensa
Fulham (Inglaterra)
Samir El Mourabet
Mediocampista
Racing Club de Estrasburgo (Francia)
Ayyoub Bouaddi
Mediocampista
Lille (Francia)
Neil El Aynaoui
Mediocampista
Roma (Italia)
Sofyan Amrabat
Mediocampista
Real Betis (España)
Azzedine Ounahi
Mediocampista
Girona (España)
Bilal El Khannouss
Mediocampista
Stuttgart (Alemania)
Ismael Saibari
Mediocampista
PSV Eindhoven (Países Bajos)
Abde Ezzalzouli
Delantero
Real Betis (España)
Chemsdine Talbi
Delantero
Sunderland (Inglaterra)
Soufiane Rahimi
Delantero
Al-Ain FC (Emiratos Árabes Unidos)
Ayoub El Kaabi
Delantero
Olympiacos (Grecia)
Brahim Diaz
Delantero
Real Madrid (España)
Gessime Yassine
Delantero
Racing Club de Estrasburgo (Francia)
Ayoube Amaimouni
Delantero
Eintracht Frankfurt (Alemania)
HAITÍ
Después de más de medio siglo de ausencia, Haití está de nuevo en una Copa del Mundo. Los Granaderos se clasificaron a su segundo Mundial, tras su participación en Alemania 74, torneo en el que se fueron sin victorias, sin goles a favor y con 14 en contra.
Para esta nueva aventura, el técnico Sébastien Migné convocó al arquero conocido por la afición mexicana Johny Placide, así como a la leyenda nacional Duckens Nazon y jugadores clave como: Ricardo Adé, Danley Jean Jacques y un Carlens Arcus que viene de una destacada temporada con el Angers de la Ligue 1.
Jugador
Posición
Equipo
Josué Duverger
Portero
Cosmos Koblenz (Alemania)
Alexandre Pierre
Portero
FC Sochaux (Francia)
Johny Placide
Portero
SC Bastia (Francia)
Ricardo Adé
Defensa
LDU de Quito (Ecuador)
Carlens Arcus
Defensa
Angers SCO (Francia)
Hannes Delcroix
Defensa
Lugano (Suiza)
Jean-Kévin Duverne
Defensa
KAA Gent (Bélgica)
Martin Expérience
Defensa
AS Nancy (Francia)
Duke Lacroix
Defensa
Colorado Springs Switchbacks (Estados Unidos)
Wilguens Paugain
Defensa
SV Zulte Waregem (Bélgica)
Keeto Thermoncy
Defensa
Young Boys
Carl Fred Sainte
Mediocampista
El Paso Locomotive FC (Estados Unidos)
Jean-Ricner Bellegarde
Mediocampista
Wolverhampton (Inlgaterra)
Leverton Pierre
Mediocampista
FC Vizela (Portugal)
Danley Jean Jacques
Mediocampista
Philadelphia Union (Estados Unidos)
Woodensky Pierre
Mediocampista
Violette AC
Dominique Simon
Mediocampista
FC Tatran Presov (Eslovaquia)
Josué Casimir
Delantero
AJ Auxerre (Francia)
Louicius Deedson
Delantero
FC Dallas (Estados Unidos)
Derrick Etienne Jr.
Delantero
Toronto FC (Estados Unidos)
Yassin Fortuné
Delantero
FC Vizela (Portugal)
Wilson Isidor
Delantero
Sunderland (Inglaterra)
Lenny Joseph
Delantero
Ferencváros (Hungría)
Duckens Nazon
Delantero
Esteghlal FC (Irán)
Frantzdy Pierrot
Delantero
Çaykur Rizespor (Turquía)
Ruben Providence
Delantero
Almere City FC (Países Bajos)
ESCOCIA
La selección de Escocia regresa a un Mundial después de 28 años de ausencia; su última participación se dio en Francia 98, con una importante deuda: superar por primera vez la Fase de Grupos. Y es que en sus ocho presencias en Copa del Mundo previas, nunca ha logrado superar la primera ronda.
La misión del técnico Steve Clarke y sus dirigidos no será sencilla en este Mundial, pues comparte Grupo con la siempre favorita Brasil, una Marruecos, que se espera tenga una destacada participación, y Haití. El Ejército de Tartán llega encabezado por figuras como: Andy Robertson, Scott McTominay y Che Adams, aunque sufrió la baja de último momento de Billy Gilmour, quien será sustituido por Tyler Fletcher y también tendrá la polémica ausencia de Lennon Miler, mediocampista del Udinese.
Jugador
Posición
Equipo
Craig Gordon
Portero
Hearts
Angus Gunn
Portero
Nottingham Forest (Inglaterra)
Liam Kelly
Portero
Rangers FC
Grant Hanley
Defensa
Hibernian
Jack Hendry
Defensa
Al-Ettifaq (Arabia Saudita)
Aaron Hickey
Defensa
Brentford (Inglaterra)
Dom Hyam
Defensa
Wrexham (Inglaterra)
Scott McKenna
Defensa
Dinamo Zagreb (Croacia)
Nathan Patterson
Defensa
Everton (Inglaterra)
Anthony Ralston
Defensa
Celtic
Andy Robertson
Defensa
Queen's Park FC
John Souttar
Defensa
Rangers FC
Kieran Tierney
Defensa
Celtic
Ryan Christie
Mediocampista
Bournemouth (Inglaterra)
Findlay Curtis
Mediocampista
Kilmarnock
Lewis Ferguson
Mediocampista
Bologna (Italia)
Tyler Fletcher
Mediocampista
Manchester United (Inglaterra)
Ben Gannon-Doak
Mediocampista
Bournemouth (Inglaterra)
John McGinn
Mediocampista
Aston Villa (Inglaterra)
Kenny McLean
Mediocampista
Norwich City (Inglaterra)
Scott McTominay
Mediocampista
Napoli (Italia)
Che Adams
Delantero
Torino (Italia)
Lyndon Dykes
Delantero
Charlton Athletic (Inglaterra)
George Hirst
Delantero
Ipswich Town (Inglaterra)
Lawrence Shankland
Delantero
Hearts
Ross Stewart
Delantero
Southampton (Inglaterra)
GRUPO D
ESTADOS UNIDOS
Entre los nombres que presentó Mauricio Pochettino para representar a uno de los anfitriones del Mundial, Estados Unidos, se encuentra Alejandro Zendejas, mediocampista de las Águilas del América. De hecho, es la primera vez en la historia del conjunto de las Barras y las Estrellas que todos sus convocados pertenecen a equipos de Primera División, incluido Haji Wright, quien recientemente ascendió a la Premier League con el Coventry City.
Además, destacan los nombres de Christian Pulisic, estrella del AC Milan, Weston McKennie de la Juventus y Giovanni Reyna del Borussia Mönchengladbach. Por otro lado, llamó la atención la ausencia de jugadores como Diego Luna, mexicoamericano, que fue convocado regularmente por Pochettino, así como la de Tanner Tessmann futbolista del Lyon de Francia.
Jugador
Posición
Equipo
Chris Brady
Portero
Chicago Fire
Matt Freese
Portero
New York City FC
Matt Turner
Portero
New England Revolution
Max Arfsten
Defensa
Columbus Crew
Sergino Dest
Defensa
PSV Eindhoven (Países Bajos)
Alex Freeman
Defensa
Villarreal (España)
Mark McKenzie
Defensa
Toulouse FC (Francia)
Tim Ream
Defensa
Charlotte FC
Chris Richards
Defensa
Crystal Palace (Inglaterra)
Antonee Robinson
Defensa
Fulham (Inglaterra)
Miles Robinson
Defensa
FC Cincinnati
Joe Scally
Defensa
Borussia Mönchengladbach (Alemania)
Auston Trusty
Defensa
Celtic (Escocia)
Tyler Adams
Mediocampista
Bournemouth (Inglaterra)
Sebastian Berhalter
Mediocampista
Vancouver Whitecaps
Weston McKennie
Mediocampista
Juventus (Italia)
Cristian Roldan
Mediocampista
Seattle Sounders
Brenden Aaronson
Mediocampista
Leeds United (Inglaterra)
Christian Pulisic
Mediocampista
AC Milan (Italia)
Giovanni Reyna
Mediocampista
Borussia Mönchengladbach (Alemania)
Malik Tillman
Mediocampista
Bayer Leverkusen (Alemania)
Timothy Weah
Mediocampista
Olympique de Marsella (Francia)
Alejandro Zendejas
Mediocampista
América (México)
Folarin Balogun
Delantero
AS Monaco (Francia)
Ricardo Pepi
Delantero
PSV Eindhoven (Países Bajos)
Haji Wright
Delantero
Coventry City (Inglaterra)
PARAGUAY
Desde Sudáfrica 2010, Paraguay no clasificaba a una Copa del Mundo y lo consiguió para 2026 dirigido por Gustavo Alfaro, quien llegó a rescatar el barco de la Albirroja que naufragaba en la Elimintoria de Conmebol. El combinado guaraní se encontraba en la séptima posición luego de seis partidos disputados al mando del entrenador Daniel Garnero, con un saldo de una victoria, 2 empates y 3 derrotas, y tras la llegada del DT argentino, Paraguay consiguió 21 puntos con cinco victorias, seis empates y una derrota a Brasil para obtener el último boleto directo de la Confederación.
Para la cita en México, Estados Unidos y Canadá, Alfaro confeccionó su lista de 26 que está encabezada por figuras como: Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Miguel Almirón y Antonio Sanabria, así como la joven sensación Julio Enciso de 22 años; sin embargo, llamó la atención la ausencia de Carlos González, actual máximo artillero de la Copa Libertadores.
Jugador
Posición
Equipo
Orlando Gill
Portero
San Lorenzo (Argentina)
Roberto Fernández
Portero
Cerro Porteño
Gastón Olveira
Portero
Olimpia
Juan Cáceres
Defensa
Dinamo de Moscú (Rusia)
Gustavo Velázquez
Defensa
Cerro Porteño
Gustavo Gómez
Defensa
Palmeiras (Brasil)
Junior Alonso
Defensa
Atlético Mineiro (Brasil)
José Canale
Defensa
Lanús (Argentina)
Omar Alderete
Defensa
Sunderland (Inglaterra)
Alexandro Maidana
Defensa
Talleres (Argentina)
Fabián Balbuena
Defensa
Gremio (Brasil)
Diego Gómez
Mediocampista
Brighton & Hove Albion (Inglaterra)
Maurício Magalhães
Mediocampista
Palmeiras (Brasil)
Damián Bobadilla
Mediocampista
Sao Paulo (Brasil)
Braian Ojeda
Mediocampista
Orlando City (Estados Unidos)
Andrés Cubas
Mediocampista
Vancouver Whitecaps (Estados Unidos)
Matías Galarza
Mediocampista
Atlanta United (Estados Unidos)
Alejandro Gamarra
Mediocampista
Al-Ain FC (Emiratos Árabes Unidos)
Gustavo Caballero
Delantero
Portsmouth (Inglaterra)
Ramón Sosa
Delantero
Palmeiras (Brasil)
Alex Arce
Delantero
Independiente Rivadavia (Argentina)
Isidro Pitta
Delantero
Red Bull Bragantino (Brasil)
Gabriel Ávalos
Delantero
Independiente (Argentina)
Miguel Almirón
Delantero
Atlanta United (Estados Unidos)
Julio Enciso
Delantero
Racing Club de Estrasburgo (Francia)
Antonio Sanabria
Delantero
Cremonese (Italia)
AUSTRALIA
Jugador
Posición
Equipo
Patrick Beach
Portero
Melbourne City
Paul Izzo
Portero
Randers FC (Dinamarca)
Mathew Ryan
Portero
Levante (España)
Aziz Behich
Defensa
Melbourne City
Jordan Bos
Defensa
Feyenoord (Países Bajos)
Cameron Burgess
Defensa
Swansea City (Inglaterra)
Alessandro Circati
Defensa
Parma Calcio 1913 (Italia)
Milos Degenek
Defensa
APOEL Nicosia FC (Chipre)
Jason Geria
Defensa
Albirex Niigata (Japón)
Lucas Herrington
Defensa
Colorado Rapids (Estados Unidos)
Jacob Italiano
Defensa
Grazer AK (Austria)
Harry Souttar
Defensa
Leicester City (Inglaterra)
Kai Trewin
Defensa
New York City FC (Estados Unidos)
Cameron Devlin
Mediocampista
Hearts (Escocia)
Ajdin Hrustic
Mediocampista
Heracles Almelo (Países Bajos)
Jackson Irvine
Mediocampista
St. Pauli (Alemania)
Connor Metcalfe
Mediocampista
St. Pauli (Alemania)
Paul Okon-Engstler
Mediocampista
Sydney FC
Aiden O'Neill
Mediocampista
New York City FC (Estados Unidos)
Nestory Irankunda
Delantero
Watford (Inglaterra)
Mathew Leckie
Delantero
Melbourne City
Awer Mabil
Delantero
Club Deportivo Castellón (España)
Mohamed Toure
Delantero
Norwich City (Inglaterra)
Nishan Velupillay
Delantero
Melbourne Victory FC
Cristian Volpato
Delantero
Sassuolo (Italia)
Tete Yengi
Delantero
FC Machida Zelvia (Japón)
TURQUÍA
Jugador
Posición
Equipo
Altay Bayındır
Portero
Manchester United (Inglaterra)
Mert Günok
Portero
Fenerbahçe
Uğurcan Çakır
Portero
Galatasaray
Abdülkerim Bardakcı
Defensa
Galatasaray
Merih Demiral
Defensa
Al-Ahli (Arabia Saudita)
Çağlar Söyüncü
Defensa
Fenerbahçe
Eren Elmalı
Defensa
Galatasaray
Ferdi Kadıoğlu
Defensa
Brighton & Hove Albion (Inglaterra)
Mert Müldür
Defensa
Fenerbahçe
Ozan Kabak
Defensa
Hoffenheim (Alemania)
Samet Akaydin
Defensa
Çaykur Rizespor Kulübü
Zeki Çelik
Defensa
AS Roma (Italia)
Hakan Çalhanoğlu
Mediocampista
Inter de Milán (Italia)
İsmail Yüksek
Mediocampista
Fenerbahçe
Kaan Ayhan
Mediocampista
Galatasaray
Orkun Kökçü
Mediocampista
Beşiktaş
Salih Özcan
Mediocampista
Borussia Dortmund (Alemania)
Arda Güler
Delantero
Real Madrid (España)
Barış Alper Yılmaz
Delantero
Galatasaray
Can Uzun
Delantero
Eintracht Frankfurt (Alemania)
Deniz Gül
Delantero
Porto (Portugal)
İrfan Kahveci
Delantero
Kasımpaşa
Kenan Yıldız
Delantero
Juventus (Italia)
Kerem Aktürkoğlu
Delantero
Fenerbahçe
Oğuz Aydın
Delantero
Fenerbahçe
Yunus Akgün
Delantero
Galatasaray
GRUPO E
ALEMANIA
La selección cuatro veces campeona del mundo se presenta en una nueva edición de la máxima fiesta del futbol, sin el mismo peso histórico, sin figuras rutilantes como en el pasado, pero con la misma obligación de alzar el trofeo en México, Estados Unidos y Canadá. Después de ser campeón en Brasil 2014, Alemania ha sido incapaz de superar en dos ocasiones seguidas la Fase de Grupos.
El técnico Julian Nagelsmann echará mano de los experimentados Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Jamal Musiala y Leon Goretzka, así como de figuras como Florian Wirtz y Kai Havertz para reverdecer los laureles de la Mannschaft.
Juagdor
Posición
Equipo
Oliver Baumann
Portero
Hoffenheim
Manuel Neuer
Portero
Bayern Munich
Alexander Nübel
Portero
Stuttgart
Waldemar Anton
Defensa
Borussia Dortmund
Nathaniel Brown
Defensa
Eintracht Frankfurt
Joshua Kimmich
Defensa
Bayern Munich
David Raum
Defensa
RB Leipzig
Antonio Rüdiger
Defensa
Real Madrid (España)
Nico Schlotterbeck
Defensa
Borussia Dortmund
Jonathan Tah
Defensa
Bayern Munich
Malick Thiaw
Defensa
Newcastle (Inglaterra)
Nadiem Amiri
Mediocampista
Mainz 05
Leon Goretzka
Mediocampista
Bayern Munich
Pascal Groß
Mediocampista
Brighton & Hove Albion (Inglaterra)
Lennart Karl
Mediocampista
Bayern Munich
Jamie Leweling
Mediocampista
Stuttgart
Jamal Musiala
Mediocampista
Bayern Munich
Felix Nmecha
Mediocampista
Borussia Dortmund
Aleksandar Pavlović
Mediocampista
Bayern Munich
Leroy Sané
Mediocampista
Galatasaray (Turquía)
Angelo Stiller
Mediocampista
Stuttgart
Florian Wirtz
Mediocampista
Liverpool (Inglaterra)
Maximilian Beier
Delantero
Borussia Dortmund
Kai Havertz
Delantero
Arsenal (Inglaterra)
Deniz Undav
Delantero
Suttgart
Nick Woltemade
Delantero
Newcastle (Inglaterra)
CURAZAO
Curazao, el país con el menor número de pobladores que participará en una Copa del Mundo, con apenas 150 mil habitantes, buscará hacer historia en su primera participación en un Mundial. El conjunto caribeño sorprendió a la Concacaf clasificándose por encima de naciones como Honduras y Costa Rica.
De los 26 convocados por Dick Advocaat, quien renunció a la dirección técnica de la selección por temas personales después de la histórica clasificación, pero que volverá para ser el DT en el Mundial, solo uno, Tahith Chong, nació en la isla; los otros 25, en Países Bajos, pero representan a los caribeños por sus raíces.
Jugador
Posición
Equipo
Tyrick Bodack
Portero
Telstar (Países Bajos)
Trevor Doornbusch
Portero
VVV-Venlo (Países Bajos)
Eloy Room
Portero
Miami FC (Estados Unidos)
Riechedly Bazoer
Defensa
Konyaspor (Turquía)
Joshua Brenet
Defensa
Kayserispor (Turquía)
Roshon van Eijma
Defensa
RKC Waalwijk (Países Bajos)
Sherel Floranus
Defensa
PEC Zwolle (Países Bajos)
Deveron Fonville
Defensa
NEC Nijmegen (Países Bajos)
Jurien Gaari
Defensa
Abha Club (Arabia Saudita)
Armando Obispo
Defensa
PSV Eindhoven (Países Bajos)
Shurandy Sambo
Defensa
Burnley (Inglaterra)
Juninho Bacuna
Mediocampista
FC Volendam (Países Bajos)
Leandro Bacuna
Mediocampista
Iğdır FK (Turquía)
Livano Comenencia
Mediocampista
FC Zürich (Suiza)
Kevin Felida
Mediocampista
FC Den Bosch (Países Bajos)
Ar'jany Martha
Mediocampista
Rotherham United FC (Inglaterra)
Tyrese Noslin
Mediocampista
Telstar (Países Bajos)
Godfried Roemeratoe
Mediocampista
RKC Waalwijk (Países Bajos)
Jeremy Antonisse
Delantero
AE Kifisia FC (Grecia)
Tahith Chong
Delantero
Sheffield United (Inglaterra)
Kenji Gorre
Delantero
Maccabi Haifa FC (Israel)
Sontje Hansen
Delantero
Middlesbrough (Inglaterra)
Gervane Kastaneer
Delantero
Terengganu FA (Malasia)
Brandley Kuwas
Delantero
FC Volendam (Países Bajos)
Jurgen Locadia
Delantero
Miami FC (Estados Unidos)
Jearl Margaritha
Delantero
SK Beveren (Bélgica)
COSTA DE MARFIL
ECUADOR
GRUPO F
PAÍSES BAJOS
Jugador
Posición
Equipo
Mark Flekken
Portero
Bayer Leverkusen (Alemania)
Robin Roefs
Portero
Sunderland (Inglaterra)
Bart Verbruggen
Portero
Brighton & Hove Albion (Inglaterra)
Nathan Ake
Defensa
Manchester City (Inglaterra)
Denzel Dumfries
Defensa
Inter de Milán (Italia)
Jorrel Hato
Defensa
Chelsea (Inglaterra)
Jurrien Timber
Defensa
Arsenal (Inglaterra)
Jan Paul van Hecke
Defensa
Brighton & Hove Albion (Inglaterra)
Virgil van Dijk
Defensa
Liverpool (Inglaterra)
Micky van de Ven
Defensa
Tottenham (Inglaterra)
Frenkie de Jong
Mediocampista
Barcelona (España)
Marten de Roon
Mediocampista
Atalanta (Italia)
Ryan Gravenberch
Mediocampista
Liverpool (Inglaterra)
Teun Koopmeiners
Mediocampista
Juventus (Italia)
Tijjani Reijnders
Mediocampista
Manchester City (Inglaterra)
Guus Til
Mediocampista
PSV Eindhoven
Quinten Timber
Mediocampista
Olympique de Marsella (Francia)
Mats Wieffer
Mediocampista
Brighton & Hove Albion (Inglaterra)
Brian Brobbey
Delantero
Sunderland (Inglaterra)
Memphis Depay
Delantero
Corinthians (Brasil)
Cody Gakpo
Delantero
Liverpool (Inglaterra)
Justin Kluivert
Delantero
Bournemouth (Inglaterra)
Noa Lang
Delantero
Galatasaray (Turquía)
Donyell Malen
Delantero
AS Roma (Italia)
Crysencio Summerville
Delantero
West Ham (Inglaterra)
Wout Weghorst
Delantero
Ajax
JAPÓN
Jugador
Posición
Equipo
Tomoki Hayakawa
Portero
Kashima Antlers
Keisuke Osako
Portero
Sanfrecce Hiroshima
Zion Suzuki
Portero
Parma Calcio 1913 (Italia)
Ko Itakura
Defensa
Ajax (Países Bajos)
Hiroki Ito
Defensa
Bayern Munich (Alemania)
Yuto Nagatomo
Defensa
FC Tokyo
Ayumu Seko
Defensa
Le Havre AC (Francia)
Yukinari Sugawara
Defensa
Werder Bremen (Alemania)
Junnosuke Suzuki
Defensa
FC Copenhague (Dinamarca)
Shogo Taniguchi
Defensa
Sint-Truidense (Bélgica)
Takehiro Tomiyasu
Defensa
Ajax (Países Bajos)
Tsuyoshi Watanabe
Defensa
Feyenoord (Países Bajos)
Ritsu Doan
Mediocampista
Eintracht Frankfurt (Alemania)
Wataru Endo
Mediocampista
Liverpool (Inglaterra)
Junya Ito
Mediocampista
KRC Genk (Bélgica)
Daichi Kamada
Mediocampista
Crystal Palace (Inglaterra)
Takefusa Kubo
Mediocampista
Real Sociedad (España)
Keito Nakamura
Mediocampista
Stade de Reims (Francia)
Kaishu Sano
Mediocampista
Mainz 05 (Alemania)
Ao Tanaka
Mediocampista
Leeds United (Inglaterra)
Keisuke Goto
Delantero
Anderlecht (Bélgica)
Daizen Maeda
Delantero
Celtic (Escocia)
Koki Ogawa
Delantero
NEC Nijmegen (Países Bajos)
Kento Shiogai
Delantero
Wolfsburg (Alemania)
Yuito Suzuki
Delantero
Freiburg (Alemania)
Ayase Ueda
Delantero
Feyenoord (Países Bajos)
SUECIA
TÚNEZ
Juagdor
Posición
Equipo
Aymen Dahmene
Portero
Club Sportif Sfaxien
Sabri Ben Hassan
Portero
Étoile du Sahel
Abdelmouhib Chamakh
Portero
Club Africain
Montassar Talbi
Defensa
FC Lorient (Francia)
Dylan Bronn
Defensa
Servette FC (Suiza)
Omar Rekik
Defensa
NK Maribor (Eslovenia)
Adem Arous
Defensa
Kasımpaşa (Turquía)
Raed Chikhaoui
Defensa
US Monastirienne
Yan Valery
Defensa
Young Boys (Suiza)
Moutaz Neffati
Defensa
IFK Norrköping (Suecia)
Mohamed Amine Ben Hamida
Defensa
Espérance Sportive
Ali Abdi
Defensa
OGC Niza (Francia)
Ellyes Skhiri
Mediocampista
Eintracht Frankfurt (Alemania)
Rani Khedira
Mediocampista
Union Berlin (Alemania)
Hadj Mahmoud
Mediocampista
Lugano (Suiza)
Ismaël Gharbi
Mediocampista
Augsburgo (Alemania)
Hannibal Mejbri
Mediocampista
Burnley (Inglaterra)
Anis Ben Slimane
Mediocampista
Norwich City (Inglaterra)
Mortadha Ben Ouanes
Mediocampista
Kasımpaşa (Turquía)
Sebastian Tounekti
Delantero
Celtic (Escocia)
Elias Saad
Delantero
Hannover 96 (Alemania)
Elias Achouri
Delantero
FC Copenhague (Dinamarca)
Khalil Ayari
Delantero
Paris Saint-Germain (Francia)
Rayan Elloumi
Delantero
Vancouver Whitecaps (Estados Unidos)
Hazem Mastouri
Delantero
Dynamo Makhachkala (Rusia)
Firas Chaouat
Delantero
Club Africain
GRUPO G
BÉLGICA
Jugador
Posición
Equipo
Thibaut Courtois
Portero
Real Madrid (España)
Senne Lammens
Portero
Manchester United (Inglaterra)
Mike Penders
Portero
Racing Club de Estrasburgo (Francia)
Timothy Castagne
Defensa
Fulham (Inglaterra)
Zeno Debast
Defensa
Sporting (Portugal)
Maxim De Cuyper
Defensa
Brighton & Hove Albion (Inglaterra)
Koni De Winter
Defensa
AC Milan (Italia)
Brandon Mechele
Defensa
Club Brujas
Thomas Meunier
Defensa
Lille (Francia)
Nathan Ngoy
Defensa
Lille (Francia)
Joaquin Seys
Defensa
Club Brujas
Arthur Theate
Defensa
Eintracht Frankfurt (Alemania)
Kevin De Bruyne
Mediocampista
Napoli (Italia)
Amadou Onana
Mediocampista
Aston Villa (Inglaterra)
Nicolas Raskin
Mediocampista
Rangers FC (Escocia)
Youri Tielemans
Mediocampista
Aston Villa (Inglaterra)
Hans Vanaken
Mediocampista
Club Brujas
Axel Witsel
Mediocampista
Girona (España)
Charles De Ketelaere
Delantero
Atalanta (Italia)
Jeremy Doku
Delantero
Manchester City (Inglaterra)
Matias Fernandez-Pardo
Delantero
Lille (Francia)
Romelu Lukaku
Delantero
Napoli (Italia)
Dodi Lukebakio
Delantero
Benfica (Portugal)
Diego Moreira
Delantero
Racing Club de Estrasburgo (Francia)
Alexis Saelemaekers
Delantero
AC Milan (Italia)
Leandro Trossard
Delantero
Arsenal (Inglaterra)
EGIPTO
IRÁN
NUEVA ZELANDA
Jugador
Posición
Equipo
Max Crocombe
Portero
Millwall FC (Inglaterra)
Alex Paulsen
Portero
Lechia Gdańsk (Polonia)
Michael Woud
Portero
Auckland FC
Tyler Bindon
Defensa
Sheffield United (Inglaterra)
Michael Boxall
Defensa
Minnesota United (Estados Unidos)
Liberato Cacace
Defensa
Wrexham (Inglaterra)
Francis de Vries
Defensa
Auckland FC
Callan Elliot
Defensa
Auckland FC
Tim Payne
Defensa
Wellington Phoenix FC
Nando Pijnaker
Defensa
Auckland FC
Tommy Smith
Defensa
Braintree Town FC (Inglaterra)
Finn Surman
Defensa
Portland Timbers (Estados Unidos)
Lachlan Bayliss
Mediocampista
Newcastle United Jets (Australia)
Joe Bell
Mediocampista
Viking FK (Noruega)
Matt Garbett
Mediocampista
Peterborough United FC (Inglaterra)
Eli Just
Mediocampista
Motherwell FC (Escocia)
Callum McCowatt
Mediocampista
Silkeborg IF (Dinamarca)
Ben Old
Mediocampista
Saint-Étienne (Francia)
Alex Rufer
Mediocampista
Wellington Phoenix FC
Marko Stamenic
Mediocampista
Swansea City (Inglaterra)
Sarpreet Singh
Mediocampista
Wellington Phoenix FC
Ryan Thomas
Mediocampista
PEC Zwolle (Países Bajos)
Kosta Barbarouses
Delantero
Western Sydney Wanderers FC (Australia)
Jesse Randall
Delantero
Auckland FC
Ben Waine
Delantero
Port Vale FC (Inglaterra)
Chris Wood
Delantero
Nottingham Forest (Inglaterra)
GRUPO H
ESPAÑA
Jugador
Posición
Equipo
Unai Simón
Portero
Athletic Club
David Raya
Portero
Arsenal (Inglaterra)
Joan Garcia
Portero
Barcelona
Pedro Porro
Defensa
Tottenham (Inglaterra)
Marcos Llorente
Defensa
Atlético de Madrid
Aymeric Laporte
Defensa
Athletic Club
Pau Cubarsí
Defensa
Barcelona
Marc Pubill
Defensa
Atlético de Madrid
Eric Garcia
Defensa
Barcelona
Marc Cucurella
Defensa
Chelsea (Inglaterra)
Alejandro Grimaldo
Defensa
Bayer Leverkusen (Alemania)
Rodrigo Hernández
Mediocampista
Manchester City (Inglaterra)
Martín Zubimendi
Mediocampista
Arsenal (Inglaterra)
Pedri González
Mediocampista
Barcelona
Fabián Ruiz
Mediocampista
Paris Saint-Germain (Francia)
Mikel Merino
Mediocampista
Arsenal (Inglaterra)
Pablo Páez 'Gavi'
Mediocampista
Barcelona
Álex Baena
Mediocampista
Atlético de Madrid
Mikel Oyarzabal
Delantero
Real Sociedad
Lamine Yamal
Delantero
Barcelona
Ferran Torres
Delantero
Barcelona
Borja Iglesias
Delantero
Celta de Vigo
Dani Olmo
Delantero
Barcelona
Víctor Muñoz
Delantero
Osasuna
Nico Williams
Delantero
Athletic Club
Yeremy Pino
Delantero
Crystal Palace (Inglaterra)
CABO VERDE
Jugador
Posición
Equipo
Josimar Dias 'Vozinha'
Portero
GD Chaves (Portugal)
Márcio Rosa
Portero
PFC Montana (Bulgaria)
Carlos Joaquim dos Santos
Portero
San Diego FC (Estados Unidos)
Steven Moreira
Defensa
Columbus Crew (Estados Unidos)
Wagner Pina
Defensa
Trabzonspor (Turquía)
João Paulo Fernandes
Defensa
Steaua de Bucarest (Rumania)
SIdny Cabral
Defensa
Benfica (Portugal)
Logan Costa
Defensa
Villarreal (España)
Roberto Lopes 'Pico'
Defensa
Shamrock Rovers (Irlanda)
Kelvin Pires
Defensa
SJK Seinäjoki (Finlandia)
Ianique dos Santos Tavares 'Stopira'
Defensa
SCU Torreense (Portugal)
Edilson Alberto Borges 'Diney'
Defensa
Al Bataeh Club (Emiratos Árabes Unidos)
Jamiro Monteiro
Mediocampista
PEC Zwolle (Países Bajos)
Telmo Arcanjo
Mediocampista
Vitória Sport Clube (Portugal)
Yannick Semedo
Mediocampista
Farense (Portugal)
Laros Duarte
Mediocampista
Puskás Akadémia FC (Hungría)
Deroy Duarte
Mediocampista
Ludogorets Razgrad (Bulgaria)
Kevin Pina
Mediocampista
Krasnodar (Rusia)
Ryan Mendes
Delantero
Iğdır FK (Turquía)
Willy Semedo
Delantero
Omonia Nicosia (Chipre)
Garry Mendes Rodrigues
Delantero
Apollon Limassol (Chipre)
Jovane Cabral
Delantero
Estrela da Amadora (Portugal)
Nuno Miguel da Costa
Delantero
İstanbul Başakşehir FK (Turquía)
Dailon Livramento
Delantero
Casa Pia AC (Portugal)
Gilson Benchimol
Delantero
FC Akron Tolyatti (Rusia)
Hélio Varela
Delantero
Maccabi Tel Aviv (Israel)
ARABIA SAUDITA
URUGUAY
GRUPO I
FRANCIA
Jugador
Posición
Equipo
Mike Maignan
Portero
AC Milan (Italia)
Robin Risser
Portero
RC Lens
Brice Samba
Portero
Stade Rennais FC
Lucas Digne
Defensa
Aston Villa (Inglaterra)
Malo Gusto
Defensa
Chelsea (Inglaterra)
Lucas Hernandez
Defensa
Paris Saint-Germain
Theo Hernandez
Defensa
Al-Hilal FC (Arabia Saudita)
Ibrahima Konaté
Defensa
Liverpool (Inglaterra)
Jules Koundé
Defensa
Barcelona (España)
Maxence Lacroix
Defensa
Crystal Palace (Inglaterra)
William Saliba
Defensa
Arsenal (Inglaterra)
Dayot Upamecano
Defensa
Bayern Munich (Alemania)
N'Golo Kanté
Mediocampista
Fenerbahçe (Turquía)
Manu Koné
Mediocampista
AS Roma (Italia)
Adrien Rabiot
Mediocampista
AC Milan (Italia)
Aurelien Tchouameni
Mediocampista
Real Madrid (España)
Warren Zaïre-Emery
Mediocampista
Paris Saint-Germain
Maghnes Akliouche
Delantero
AS Monaco
Bradley Barcola
Delantero
Paris Saint-Germain
Rayan Cherki
Delantero
Manchester City (Inglaterra)
Ousmane Dembélé
Delantero
Paris Saint-Germain
Desire Doué
Delantero
Paris Saint-Germain
Jean-Philippe Mateta
Delantero
Crystal Palace (Inglaterra)
Kylian Mbappé
Delantero
Real Madrid (España)
Michael Olise
Delantero
Bayern Munich (Alemania)
Marcus Thuram
Delantero
Inter de Milán (Italia)
SENEGAL
IRAK
Jugador
Posición
Equipo
Ahmed Basil
Portero
Al-Talaba
Jalal Hassan
Portero
Al-Zawraa
Fahad Talib
Portero
Al-Shorta
Hussein Ali
Defensa
Pogoń Szczecin (Polonia)
Merchas Doski
Defensa
Viktoria Plzen (Chequia)
Akam Hashem
Defensa
Al-Zawraa
Frans Putros
Defensa
Persib Bandung (Indonesia
Mustafa Saadoon
Defensa
Al-Shorta
Rebin Sulaka
Defensa
Port FC (Tailandia)
Zaid Tahseen
Defensa
Pakhtakor (Uzbekistán)
Ahmed Yahya
Defensa
Al-Shorta
Manaf Younis
Defensa
Al-Shorta
Amir Al-Ammari
Mediocampista
KS Cracovia (Polonia)
Youssef Amyn
Mediocampista
AEK Larnaca (Chipre)
Ibrahim Bayesh
Mediocampista
Al-Dhafra (Emiratos Árabes Unidos)
Marko Farji
Mediocampista
Venezia FC (Italia)
Zidane Iqbal
Mediocampista
FC Utrecht (Países Bajos)
Zaid Ismail
Mediocampista
Al-Talaba
Ali Jassim
Mediocampista
Al-Najma (Arabia Saudita)
Ahmed Qasim
Mediocampista
Nashville SC (Estados Unidos)
Aimar Sher
Mediocampista
Sarpsborg 08 (Noruega)
Kevin Yakob
Mediocampista
AGF Aarhus (Dinamarca)
Mohanad Ali
Delantero
Dibba Al-Hisn (Emiratos Árabes Unidos)
Aymen Hussein
Delantero
Al-Karma
Ali Al Hamadi
Delantero
Ipswich Town (Inglaterra)
Ali Yousef
Delantero
Al-Talaba
NORUEGA
GRUPO J
ARGENTINA
Jugador
Posición
Equipo
Emiliano Martínez
Portero
Aston Villa (Inglaterra)
Gerónimo Rulli
Portero
Olympique Marsella (Francia)
Juan Musso
Portero
Atlético de Madrid (España)
Nahuel Molina
Defensa
Atlético de Madrid (España)
Gonzalo Montiel
Defensa
River Plate
Cristian Romero
Defensa
Tottenham (Inglaterra)
Leonardo Balerdi
Defensa
Olympique de Marsella (Francia)
Nicolás Otamendi
Defensa
Benfica (Portugal)
Lisandro Martínez
Defensa
Manchester United (Inglaterra)
Nicolás Tagliafico
Defensa
Olympique de Lyon (Francia)
Facundo Medina
Defensa
Olympique de Marsella (Francia)
Leandro Paredes
Mediocampista
Boca Juniors
Alexis Mac Allister
Mediocampista
Liverpool (Inglaterra)
Rodrigo De Paul
Mediocampista
Inter Miami (Estados Unidos)
Giovanni Lo Celso
Mediocampista
Real Betis (España)
Exequiel Palacios
Mediocampista
Bayer Leverkusen (Alemania)
Enzo Fernández
Mediocampista
Chelsea (Inglaterra)
Valentín Barco
Mediocampista
Racing de Estrasburgo (Francia)
Lionel Messi
Delantero
Inter Miami (Estados Unidos)
Julián Álvarez
Delantero
Atlético de Madrid (España)
Lautaro Martínez
Delantero
Inter de Milán (Italia)
Thiago Almada
Delantero
Atlético de Madrid (España)
Nicolás Paz
Delantero
Como 1907 (Italia)
Nicolás González
Delantero
Atlético de Madrid (España)
Giuliano Simeone
Delantero
Atlético de Madrid (España)
José Manuel López
Delantero
Palmeiras (Brasil)
ARGELIA
AUSTRIA
Jugador
Posición
Equipo
Alexander Schlager
Portero
Red Bull Salzburg
Florian Wiegele
Portero
Grazer AK
Patrick Pentz
Portero
Brøndby IF (Dinamarca)
David Affengruber
Defensa
Sturm Graz
Kevin Danso
Defensa
RC Lens (Francia)
Stefan Posch
Defensa
Bologna (Italia)
David Alaba
Defensa
Real Madrid (España)
Philipp Lienhart
Defensa
Freiburg (Alemania)
Phillipp Mwene
Defensa
Mainz 05 (Alemania)
Alexander Prass
Defensa
Hoffenheim (Alemania)
Marco Friedl
Defensa
Werder Bremen (Alemania)
Michael Svoboda
Defensa
Venezia FC (Italia)
Xaver Schlager
Mediocampista
RB Leipzig (Alemania)
Nicolas Seiwald
Mediocampista
RB Leipzig (Alemania)
Marcel Sabitzer
Mediocampista
Borussia Dortmund (Alemania)
Florian Grillitsch
Mediocampista
Hoffenheim (Alemania)
Carney Chukwuemeka
Mediocampista
Borussia Dortmund (Alemania)
Romano Schmid
Mediocampista
Werder Bremen (Alemania)
Christoph Baumgartner
Mediocampista
RB Leipzig (Alemania)
Konrad Laimer
Mediocampista
Bayern Munich (Alemania)
Patrick Wimmer
Mediocampista
Wolfsburg (Alemania)
Paul Wanner
Mediocampista
Bayern Munich (Alemania)
Alessandro Schöpf
Mediocampista
Vancouver Whitecaps (Estados Unidos)
Marko Arnautovic
Delantero
Estrella Roja (Serbia)
Michael Gregoritsch
Delantero
Freiburg (Alemania)
Sasa Kalajdzic
Delantero
Wolverhampton (Inglaterra)
JORDANIA
GRUPO K
PORTUGAL
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Jugador
Posición
Equipo
Lionel Mpasi
Portero
Le Havre AC (Francia)
Thimothy Fayulu
Portero
FC Noah (Armenia)
Matthieu Epolo
Portero
Standard de Lieja (Bélgica)
Chancel Mbemba
Defensa
Lille (Francia)
Aaron Wan-Bissaka
Defensa
West Ham (Inglaterra)
Alex Tuanzebe
Defensa
Burnley (Inglaterra)
Arthur Masuaku
Defensa
RC Lens (Francia)
Joris Kayembe
Defensa
KRC Genk (Bélgica)
Steve Kapuadi
Defensa
Widzew Lodz (Polonia)
Aaron Tshibola
Defensa
Kilmarnock FC (Escocia)
Dylan Batubinsika
Defensa
AEL FC (Grecia)
Gédéon Kalulu
Defensa
Aris de Limassol (Chipre)
Noah Sadiki
Mediocampista
Sunderland (Inglaterra)
Samuel Moutoussamy
Mediocampista
Atromitos (Grecia)
Edo Kayembe
Mediocampista
Watford (Inglaterra)
Ngal'ayel Mukau
Mediocampista
Lille (Francia)
Charles Pickel
Mediocampista
Espanyol (España)
Nathanaël Mbuku
Mediocampista
Montpellier Hérault SC (Francia)
Brian Cipenga
Mediocampista
CD Castellón (España)
Meschack Elia
Mediocampista
Alanyaspor (Turquía)
Gaël Kakuta
Mediocampista
AEL FC (Grecia)
Théo Bongonda
Delantero
FC Spartak de Moscú (Rusia)
Fiston Mayele
Delantero
Pyramids FC (Egipto)
Cédric Bakambu
Delantero
Real Betis (España)
Simon Banza
Delantero
Al-Jazira SC (Emiratos Árabes Unidos)
Yoane Wissa
Delantero
Newcastle (Inglaterra)
UZBEKISTÁN
COLOMBIA
GRUPO L
INGLATERRA
La selección de Inglaterra llega con una deuda importante con su historia, pues desde 1966, cuando fungieron como locales, no han podido consagrarse campeones del mundo. En esa Final, hace ya 60 años, derrotaron a Alemania para conseguir la única Copa del Mundo que ostentan.
Ahora, con una generación talentosa que cuenta con jugadores como Reece James, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins y Harry Kane, el técnico alemán Thomas Tuchel buscará romper la prolongada sequía de títulos de El Equipo de la Rosa. Sin embargo, en la lista de 26 convocados llamó la atención la ausencia de Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden y Harry Maguire.
Jugador
Posición
Equipo
Dean Henderson
Portero
Crystal Palace
Jordan Pickford
Portero
Everton
James Trafford
Portero
Manchester City
Dan Burn
Defensa
Newcastle
Marc Guehi
Defensa
Manchester City
Reece James
Defensa
Chelsea
Ezri Konsa
Defensa
Aston Villa
Tino Livramento
Defensa
Newcastle
Nico O’Reilly
Defensa
Manchester City
Jarell Quansah
Defensa
Bayer Leverkusen (Alemania)
Djed Spence
Defensa
Tottenham
John Stones
Defensa
Manchester City
Elliott Anderson
Mediocampista
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Mediocampista
Real Madrid (España)
Eberechi Eze
Mediocampista
Arsenal
Jordan Henderson
Mediocampista
Brentford
Kobbie Mainoo
Mediocampista
Manchester United
Declan Rice
Mediocampista
Arsenal
Morgan Rogers
Mediocampista
Aston Villa
Anthony Gordon
Delantero
Newcastle
Harry Kane
Delantero
Bayern Munich (Alemania)
Noni Madueke
Delantero
Arsenal
Marcus Rashford
Delantero
Barcelona (España)
Bukayo Saka
Delantero
Arsenal
Ivan Toney
Delantero
Al-Ahli (Arabia Saudita)
Ollie Watkins
Delantero
Aston Villa
CROACIA
GHANA
PANAMÁ
Jugador
Posición
Equipo
Orlando Mosquera
Portero
Al-Fayha FC (Arabia Saudita)
Luis Mejía
Portero
Nacional (Uruguay)
César Samudio
Portero
Marathón (Honduras)
César Blackman
Defensa
Slovan Bratislava (Eslovaquia)
Jorge Gutiérrez
Defensa
Deportivo La Guaira (Venezuela)
Amir Murillo
Defensa
Besiktas (Turquía)
Fidel Escobar
Defensa
Deportivo Saprissa (Costa Rica)
Andrés Andrade
Defensa
LASK Linz (Austria)
Edgardo Fariña
Defensa
FK Khimki (Rusia)
José Córdoba
Defensa
Norwich City (Inglaterra)
Eric Davis
Defensa
CD Plaza Amador
Jiovany Ramos
Defensa
Academia Puerto Cabello (Venezuela)
Roderick Miller
Defensa
PFC Turan Tovuz (Azerbaiyán)
Aníbal Godoy
Mediocampista
San Diego FC (Estados Unidos)
Adalberto Carrasquilla
Mediocampista
Pumas (México)
Carlos Harvey
Mediocampista
Minnesota United FC (Estados Unidos)
Cristian Martínez
Mediocampista
Hapoel Ironi Kiryat Shmona (Israel)
José Luis Rodríguez
Mediocampista
FC Juárez (México)
César Yanis
Mediocampista
Cobresal (Chile)
Édgar Yoel Bárcenas
Mediocampista
Mazatlán FC (México)
Alberto Quintero
Mediocampista
CD Plaza Amador
Azarías Londoño
Mediocampista
Universidad Católica de Quito (Ecuador)
Ismael Díaz
Delantero
León (México)
Cecilio Waterman
Delantero
Universidad de Concepción (Chile)
José Fajardo
Delantero
Universidad Católica de Quito (Ecuador)
Tomás Rodríguez
Delantero
Deportivo Saprissa (Costa Rica)