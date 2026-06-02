La Copa del Mundo 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá está por comenzar y las 48 selecciones clasificadas están dando a conocer la lista de convocados con las que enfrentarán el torneo de selecciones más importante del planeta.

La gran mayoría presenta a los mejores jugadores que tienen disponibles para jugar; sin embargo, algunas lesiones y decisiones técnicas marginaron a otros futbolistas del torneo veraniego.

En RÉCORD te presentamos la lista de convocados de las 48 selecciones que participarán en la vigésima tercera edición del Mundial de futbol.

GRUPO A

MÉXICO

La Selección de México es una de las tres naciones anfitrionas en esta Copa del Mundo. Es la tercera ocasión en su historia en la que recibirá la máxima fiesta del futbol. Ahora, Javier Aguirre, quien ya dirigió al Tricolor en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, es de nueva cuenta el encargado de dirigir al combinado nacional que se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia por un lugar en los Dieciseisavos de Final.

La lista que entregó el Vasco para enfrentar este torneo la encabeza el experimentado portero Francisco Guillermo Ochoa, quien fue convocado para su sexto Mundial, jugando sólo tres hasta el momento. Además, el Tricolor presenta a dos jugadores naturalizados, como son los casos de Álvaro Fidalgo, de origen español, y Julián Quiñones, de origen colombiano. Con una mezcla de jugadores que militan en Europa y estrellas de la Liga MX, los 26 jugadores mexicanos buscarán hacer historia en su país.

Jugador

Posición

Equipo

Raúl Rangel

Portero

Chivas

Guillermo Ochoa

Portero

AEL Limassol (Chipre)

Carlos Acevedo

Portero

Santos

Johan Vásquez

Defensa

Genoa (Italia)

César Montes

Defensa

Lokomotiv (Rusia)

Israel Reyes

Defensa

América

Jesús Gallardo

Defensa

AZ Alkmaar (Países Bajos)

Mateo Chávez

Defensa

Toluca

Jorge Sánchez

Defensa

PAOK Salónica (Grecia)

Edson Álvarez

Mediocampista

Fenerbahçe (Turquía)

Gilberto Mora

Mediocampista

Tijuana

Brian Gutiérrez

Mediocampista

Chivas

Luis Romo

Mediocampista

Chivas

Orbelín Pineda

Mediocampista

AEK Atenas (Grecia)

Álvaro Fidalgo

Mediocampista

Real Betis (España)

Erik Lira

Mediocampista

Cruz Azul

Luis Chávez

Mediocampista

Dinamo de Moscú (Rusia)

Obed Vargas

Mediocampista

Atlético de Madrid (España)

Raúl Jiménez

Delantero

Fulham (Inglaterra)

Guillermo Martínez

Delantero

Pumas

Santiago Giménez

Delantero

AC Milan (Italia)

Armando González

Delantero

Chivas

Julián Quiñones

Delantero

Al-Qadsiah (Arabia Saudita)

Alexis Vega

Delantero

Toluca

César Huerta

Delantero

Anderlecht (Bélgica)

Roberto Alvarado

Delantero

Chivas

SUDÁFRICA

La selección de Sudáfrica regresa a un Mundial después de 16 años de ausencia. Su última participación se dio justamente cuando actuaron como anfitriones del torneo de naciones más importante del planeta en 2010 y, como en aquella ocasión, de nueva cuenta disputarán el partido inaugural, pero ahora ante uno de los locales, México.

Hugo Broos, técnico de los Bafana Bafana, presentó ya su lista de 26 convocados, en su mayoría futbolistas que militan en su Liga local y que tienen al Mamelodi Sundowns reciente campeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Futbol, como base con nueve jugadores. Su máxima figura es el jugador del Burnley, Lyle Foster.

Jugador

Posición

Equipo

Ronwen Williams

Portero

Mamelodi Sundowns

Ricardo Goss

Portero

SuperSport United

Sipho Chaine

Portero

Orlando Pirates

Khuliso Mudau

Defensa

Mamelodi Sundowns

Olwethu Makhanya

Defensa

Philadelphia Union (Estados Unidos)

Bradley Cross

Defensa

Kaizer Chiefs

Aubrey Modiba

Defensa

Mamelodi Sundowns

Thabang Matuludi

Defensa

Polokwane City

Nkosinathi Sibisi

Defensa

Orlando Pirates

Khulumani Ndamane

Defensa

Mamelodi Sundowns

Ime Okon

Defensa

Hannover 96 (Alemania)

Samukele Kabini

Defensa

Molde FK (Noruega)

Mbekezeli Mbokazi

Defensa

Chicago Fire (Estados Unidos)

Kamogelo Sebelebele

Defensa

Orlando Pirates

Teboho Mokoena

Mediocampista

Mamelodi Sundowns

Jayden Adams

Mediocampista

Mamelodi Sundowns

Thalente Mbatha

Mediocampista

Orlando Pirates

Sphephelo Sithole

Mediocampista

CD Tondela (Portugal)

Oswin Appollis

Delantero

Polokwane City

Tshepang Moremi

Delantero

Orlando Pirates

Evidence Makgopa

Delantero

Orlando Pirates

Lyle Foster

Delantero

Burnley (Inglaterra)

Iqraam Rayners

Delantero

Mamelodi Sundowns

Relebohile Mofokeng

Delantero

Orlando Pirates

Themba Zwane

Delantero

Mamelodi Sundowns

Thapelo Maseko

Delantero

Mamelodi Sundowns

COREA DEL SUR

Son Heungmin llega como el líder de Corea del Sur para la que será su decimosegunda participación en una Copa del Mundo, 11 de forma consecutiva. El jugador del LAFC de la MLS es la máxima figura, no sólo actual, sino histórica, del conjunto asiático y se presentará en su cuarto Mundial buscando llevar a su nación a una actuación histórica como cuando fueron locales en 2002, edición en la que se quedaron con el cuarto puesto.

Pero Son no llega solo; el técnico Hong Myungbo eligió un elenco experimentado donde destacan también el defensa del Bayern de Munich, Kim Minjae, y los mediocampistas Lee Jaesung, del Mainz 05 y Hwang Heechan del Wolverhampton. Los Tigres del Oriente no la tendrán fácil en el grupo que compartirán con uno de los anfitriones, México, Chequia y Sudáfrica.

Jugador

Posición

Equipo

Song Bumkeun

Portero

Jeonbuk Hyundai

Jo Hyeonwoo

Portero

Ulsan HD FC

Kim Seung-gyu

Portero

FC Tokio (Japón)

Jens Castrop

Defensa

Borussia Mönchengladbach (Alemania)

Lee Hanbeom

Defensa

Midtjylland (Dinamarca)

Park Jinseob

Defensa

Zhejiang FC (China)

Lee Kihyuk

Defensa

Gangwon FC

Kim Minjae

Defensa

Bayern Munich (Alemania)

Kim Moonhwan

Defensa

Daejeon Citizen FC

Kim Taehyeon

Defensa

Kashima Antlers (Japón)

Lee Taeseok

Defensa

FK Austria Viena (Austria)

Seol Youngwoo

Defensa

Estrella Roja (Serbia)

Wije Cho

Defensa

Jeonbuk Hyundai

Lee Donggyeong

Mediocampista

Ulsan HD FC

Hwang Heechan

Mediocampista

Wolverhampton (Inglaterra)

Yang Hyunjun

Mediocampista

Celtic (Escocia)

Hwang Inbeom

Mediocampista

Feyenoord (Países Bajos)

Lee Jaesung

Mediocampista

Mainz 05 (Alemania)

Kim Jingyu

Mediocampista

Jeonbuk Hyundai

Eom Jisung

Mediocampista

Swansea City (Inglaterra)

Bae Junho

Mediocampista

Stoke City (Inglaterra)

Lee Kangin

Mediocampista

Paris Saint-Germain (Francia)

Paik Seungho

Mediocampista

Birmingham City (Inglaterra)

Cho Guesung

Delantero

Midtjylland (Dinamarca)

Son Heungmin

Delantero

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Oh Hyeongyu

Delantero

Beşiktaş (Turquía)

CHEQUIA

Chequia vuelve a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia. Su última participación se dio en el Mundial de Alemania 2006, edición en la que no lograron avanzar de la Fase de Grupos. Sin embargo, la nación es heredera de una Checoslovaquia que sabe lo que es llegar a grandes instancias, pues en dos ocasiones fue Subcampeón del Mundo, en Italia 1934, perdiendo la Final ante el anfitrión, y en 1962, cayendo ante la poderosa Brasil de Pelé.

En su regreso a las Copas del Mundo, el técnico Miroslav Koubek llamó a los mejores jugadores disponibles para enfrentar el Grupo A ante México, Corea del Sur y Sudáfrica. Esta lista está enbcabezada por la figura de la selección, Tomas Soucek, del recién descendido West Ham, así como por Patrik Schick, del Bayer LeverkusenAdam Hlozek del Hoffenheim. Sin embargo no dejó de ser polémica la no convocatoria de jugadores como: Václav Cerny del Besiktas y el delantero Matej Vydra del Viktoria Plzen.

Jugador

Posición

Equipo

Lukas Hornicek

Portero

Sporting Braga (Portugal)

Matej Kovar

Portero

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Jindrich Stanrk

Portero

Slavia Praga

Vladimir Coufal

Defensa

Hoffenheim (Alemania)

David Doudera

Defensa

Slavia Praga

Tomas Holes

Defensa

Slavia Praga

Robin Hranac

Defensa

Hoffenheim (Alemania)

Stepan Chaloupek

Defensa

Slavia Praga

David Jurasek

Defensa

Slavia Praga

Ladislav Krejci

Defensa

Wolverhampton (Inglaterra)

Jaroslav Zeleny

Defensa

Sparta Praga

David Zima

Defensa

Slavia Praga

Lukas Cerv

Mediocampista

Viktoria Plzen

Vladimir Darida

Mediocampista

FC Hradec Králové

Lukas Provod

Mediocampista

Slavia Praga

Michal Sadilek

Mediocampista

Slavia Praga

Hugo Sochurek

Mediocampista

Sparta Praga

Alexandr Sojka

Mediocampista

Viktoria Plzen

Tomas Soucek

Mediocampista

West Ham (Inglaterra)

Pavel Sulc

Mediocampista

Olympique de Lyon (Francia)

Denis Visinsky

Mediocampista

Viktoria Plzen

Adam Hlozek

Delantero

Hoffenheim (Alemania)

Tomas Chory

Delantero

Slavia Praga

Mojmir Chytil

Delantero

Slavia Praga

Jan Kuchta

Delantero

Sparta Praga

Patrik Schick

Delantero

Bayer Leverkusen (Alemania)

GRUPO B

CANADÁ

Canadá se presenta apenas en su segunda Copa del Mundo, tras su participación en México 86, pero ahora lo hará como anfitrión de la máxima justa de naciones. Y lo hace con su mejor generación de futbolistas encabezada por Alphonso Davies y Jonathan David.

Marcelo Flores, quien también es mexicano, pero decidió representar a los Canucks, desafortunadamente sufrió una lesión en la Final de la Concacaf Champions Cup que lo marginará del torneo y el técnico Jesse Marsch tendrá que definir a su sustituto.

Jugador

Posición

Equipo

Maxime Crépeau

Portero

Orlando City (Estados Unidos)

Owen Goodman

Portero

Barnsley (Inglaterra)

Dayne St. Clair

Portero

Inter de Miami (Estados Unidos)

Moïse Bombito

Defensa

OGC Niza (Francia)

Derek Cornelius

Defensa

Rangers FC (Escocia)

Alphonso Davies

Defensa

Bayern de Munich (Alemania)

Luc de Fougerolles

Defensa

FCV Dender EH (Bélgica)

Alistair Johnston

Defensa

Celtic (Escocia)

Alfie Jones

Defensa

Middlesbrough (Inglaterra)

Richie Laryea

Defensa

Toronto FC (Estados Unidos)

Niko Sigur

Defensa

HNK Hajduk Split (Croacia)

Joel Waterman

Defensa

Chicago Fire (Estados Unidos)

Ali Ahmed

Mediocampista

Norwich City (Inglaterra)

Tajon Buchanan

Mediocampista

Villarreal (España)

Mathieu Choinière

Mediocampista

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Stephen Eustáquio

Mediocampista

Los Angeles FC (Estados Unidos)

*Marcelo Flores

Mediocampista

Tigres (México)

Ismaël Koné

Mediocampista

Sassuolo (Italia)

Liam Millar

Mediocampista

Hull City (Inglaterra)

Jonathan Osorio

Mediocampista

Toronto FC (Estados Unidos)

Nathan Saliba

Mediocampista

Anderlecht (Bélgica)

Jacob Shaffelburg

Mediocampista

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Jonathan David

Delantero

Juventus (Italia)

Promise David

Delantero

Union Saint-Gilloise (Bélgica)

Cyle Larin

Delantero

Southampton (Inglaterra)

Tani Oluwaseyi

Delantero

Villarreal (España)

BOSNIA Y HERZEGOVINA

El experimentado y mejor jugador en la historia de Bosnia y Herzegovina, Edin Dzeko, comanda la lista de convocados del seleccionador Sergej Barbarez en la segunda aventura mundialista de la joven nación que hasta 1993 pertenecía a la ya extinta Yugolsavia.

A Dzeko lo acompaña Sead Kolasinac, siendo los únicos futbolistas que participaron con los Dragones en su primera Copa del Mundo en Brasil 2014. Los veteranos Ermedin Demirovic y Amir Hadziahmetovic también forman parte de esta selección. Por otro lado, llamó la atención la ausencia de Rade Krunic, delantero del AC Milan que no fue requerido para la justa.

Jugador

Posición

Equipo

Osman Hadžikić

Portero

Slaven Belupo (Croacia)

Nikola Vasilj

Portero

FC St. Pauli (Alemania)

Martin Zlomislić

Portero

HNK Rijeka (Croacia)

Nidal Čelik

Defensa

RC Lens (Francia)

Amar Dedić

Defensa

Benfica (Portugal)

Dennis Hadžikadunić

Defensa

Sampdoria (Italia)

Nikola Katić

Defensa

Schalke 04 (Alemania)

Sead Kolašinac

Defensa

Atalanta (Italia)

Tarik Muharemović

Defensa

Sassuolo (Italia)

Nihad Mujakić

Defensa

Gaziantep FK (Turquía)

Stjepan Radeljić

Defensa

HNK Rijeka (Croacia)

Kerim Alajbegović

Mediocampista

RB Salzburg (Austria)

Esmir Bajraktarević

Mediocampista

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Ivan Bašić

Mediocampista

FC Astana (Kazajistán)

Dženis Burnić

Mediocampista

Karlsruher SC (Alemania)

Armina Gigović

Mediocampista

Young Boys (Suiza)

Amir Hadžiahmetović

Mediocampista

Hull City (Inglaterra)

Ermin Mahmić

Mediocampista

Slovan Liberec (Chequia)

Amar Memić

Mediocampista

Viktoria Plzen (Chequia)

Ivan Šunjić

Mediocampista

Pafos FC (Chipre)

Benjamin Tahirović

Mediocampista

Brøndby IF (Dinamarca)

Samed Baždar

Delantero

Jagiellonia Białystok (Polonia)

Ermedin Demirović

Delantero

Stuttgart (Alemania)

Edin Džeko

Delantero

Schalke 04 (Alemania)

Jovo Lukić

Delantero

FC Universitatea Cluj (Rumania)

Haris Tabaković

Delantero

Borussia Mönchengladbach (Alemania)

QATAR

Jugador

Posición

Equipo

Mahmud Abunada

Portero

Al-Rayyan

Meshaal Barsham

Portero

Al-Sadd

Salah Zakaria

Portero

Al-Duhail SC

Ayoub Al Alawi

Defensa

Al-Gharafa

Boualem Khoukhi

Defensa

Al-Sadd

Homan Al Amin

Defensa

Cultural Leonesa (España)

Lucas Mendes

Defensa

Al-Wakrah SC

Issa Laye

Defensa

Al-Arabi SC

Pedro Miguel

Defensa

Al-Sadd

Al-Hashmi Al-Hussain

Defensa

Al-Arabi SC

Sultan Al-Brake

Defensa

Al-Duhail SC

Assim Madibo

Mediocampista

Al-Duhail SC

Abdulaziz Hatem

Mediocampista

Al-Rayyan

Ahmed Fatehi

Mediocampista

Al-Arabi SC

Karim Boudiaf

Mediocampista

Al-Duhail SC

Jassim Gaber

Mediocampista

Al-Rayyan

Mohamed Mannai

Mediocampista

Al-Shamal

Ahmed Al Ganehi

Delantero

Al-Gharafa

Ahmed Alaaeldin

Delantero

Al-Rayyan

Akram Afif

Delantero

Al-Sadd

Almoez Ali

Delantero

Al-Duhail SC

Edmilson Junior

Delantero

Al-Duhail SC

Hassan Al-Haidos

Delantero

Al-Sadd

Mohammed Muntari

Delantero

Al-Gharafa

Tahsin Mohammed Jamshid

Delantero

Al-Duhail SC

Yusuf Abdurisag

Delantero

Al-Wakrah SC

SUIZA

La selección de Suiza quiere dar el salto definitivo a las grandes instancias de la Copa del Mundo. En ninguna de sus 11 participaciones previas, ni cuando fue anfitrión en 1954, logró superar los Cuartos de Final. Ahora La Nati llega al Mundial con altas expectativas después de superar con solvencia e invictos la Eliminatoria europea.

Para la cita veraniega, el técnico Murat Yakin echó mano de 17 futbolistas que ya tienen experiencia mundialista y que son encabezados por Granit Xhaka, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez y Breel Embolo; sin embargo, no dejó de llamar la atención las ausencias del histórico Xherdan Shaqiri y del emblemático portero Yann Sommer.

Jugador

Posición

Equipo

Gregor Kobel

Portero

Borussia Dortmund (Alemania)

Yvon Mvogo

Portero

FC Lorient (Francia)

Marvin Keller

Portero

Young Boys

Manuel Akanji

Defensa

Manchester City (Inglaterra)

Aurèle Amenda

Defensa

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Eray Cömert

Defensa

Valencia (España)

Luca Jaquez

Defensa

Stuttgart (Alemania)

Nico Elvedi

Defensa

Borussia Mönchengladbach (Alemania)

Miro Muheim

Defensa

Hamburgo (Alemania)

Ricardo Rodriguez

Defensa

Real Betis (España)

Silvan Widmer

Defensa

Mainz 05 (Alemania)

Granit Xhaka

Mediocampista

Sunderland (Inglaterra)

Ardon Jashari

Mediocampista

AC Milan (Italia)

Denis Zakaria

Mediocampista

AS Monaco (Francia)

Cedric Itten

Mediocampista

Fortuna Düsseldorf (Alemania)

Djibril Sow

Mediocampista

Sevilla (España)

Michel Aebischer

Mediocampista

Pisa SC (Italia)

Remo Freuler

Mediocampista

Bologna (Italia)

Fabian Rieder

Mediocampista

Augsburgo (Alemania)

Christian Fassnacht

Mediocampista

Augsburgo (Alemania)

Breel Embolo

Delantero

Stade Rennais FC (Francia)

Johan Manzambi

Delantero

SC Friburgo (Alemania)

Noah Okafor

Delantero

Leeds United (Inglaterra)

Ruben Vargas

Delantero

Sevilla (España)

Dan Ndoye

Delantero

Nottingham Forest (Inglaterra)

Zeki Amdouni

Delantero

Burnley (Inglaterra)

GRUPO C

BRASIL

La selección de Brasil, la máxima ganadora de títulos Mundiales con cinco, llega con una deuda grande, pues ya pasaron cinco ediciónes de la Copa del Mundo en la que no consigue el trofeo y peor aún, no han llegado ni a la Final; lo más cercano que estuvieron fue en 2014 en su país, pero cayeron vergonzamente 7-1 ante Alemania en Semifinales.

Carlo Ancelotti, primer entrenador no brasileño en dirigir a la Canarinha en una Copa del Mundo, fue contratado con ese objetivo: recuperar el trono del mundo del futbol. Para esta misión el técnico italiano llamó a la gran extrella Neymar, así como a grandes jugadore brasileños como: Vinícius Júnior, Casemiro, Rodrygo y Raphinha.

Jugador

Posición

Equipo

Alisson Becker

Arquero

Liverpool (Inglaterra)

Ederson Moraes

Arquero

Fenerbahçe (Turquía)

Weverton Pereira da Silva

Arquero

Gremio

Alex Sandro

Defensa

Flamengo

Gleison Bremer

Defensa

Juventus (Italia)

Danilo da Silva

Defensa

Flamengo

Douglas Santos

Defensa

Zenit de San Petersburgo (Rusia)

Gabriel Magalhães

Defensa

Arsenal (Inglaterra)

Roger Ibáñez da Silva

Defensa

Al-Ahli (Arabia Saudita)

Léo Pereira

Defensa

Flamengo

Marquinhos

Defensa

Paris Saint-Germain (Francia)

Wesley Vinícius França Lima

Defensa

Roma (Italia)

Bruno Guimarães

Mediocampista

Newcastle (Inglaterra)

Carlos Henrique Casemiro

Mediocampista

Manchester United (Inglaterra)

Danilo dos Santos

Mediocampista

Botafogo

Fabinho

Mediocampista

Al Ittihad (Arabia Saudita)

Lucas Paquetá

Mediocampista

Flamengo

Endrick Felipe Moreira

Delantero

Olympique de Lyon (Francia)

Gabriel Martinelli

Delantero

Arsenal (Inglaterra)

Igor Thiago

Delantero

Brentford (Inglaterra)

Luiz Henrique

Delantero

Zenit de San Petersburgo (Rusia)

Matheus Cunha

Delantero

Manchester United (Inglaterra)

Neymar Junior

Delantero

Santos FC

Raphinha

Delantero

Barcelona (España)

Rayan Vitor Simplício

Delantero

Bournemouth (Inglaterra)

Vinicius Junior

Delantero

Real Madrid (España)

MARRUECOS

La selección de Marruecos viene de ser la revelación del Mundial pasado en Qatar 2022, en el que alcanzaron el cuarto puesto tras perder el partido por el tercer lugar ante Croacia. Cuatro años después, Los Leones del Atlas quieren dejar de ser sorpresa para convertirse en una realidad ante los ojos del mundo.

Impulsados por una gran generación de jugadores como: Yassine Bounou, Brahim Díaz, Youssef En-Nesyri y Achraf Hakimi y, con una base de grandes talentos Sub-20 que vienen de ser campeones el año pasado en Chile, los dirigidos por Mohamed Ouahbi tienen un inicio complicado ante la poderosa Brasil, una aguerrida Escocia y una sorprendente Haití.

Jugador

Posición

Equipo

Yassine Bounou

Portero

Al-Hilal (Arabia Saudita)

Munir El Kajoui

Portero

RSB Berkane

Reda Tagnaouti

Portero

AS FAR

Noussair Mazraoui

Defensa

Manchester United (Inglaterra)

Anass Salah-Eddine

Defensa

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Youssef Belammari

Defensa

Al-Ahly (Egipto)

Achraf Hakimi

Defensa

Paris Saint-Germain (Francia)

Zakaria El Ouahdi

Defensa

KRC Genk (Bélgica)

Nayef Aguerd

Defensa

Olympique de Marsella (Francia)

Chadi Riad

Defensa

Crystal Palace (Inglaterra)

Redouane Halhal

Defensa

Mechelen (Bélgica)

Issa Diop

Defensa

Fulham (Inglaterra)

Samir El Mourabet

Mediocampista

Racing Club de Estrasburgo (Francia)

Ayyoub Bouaddi

Mediocampista

Lille (Francia)

Neil El Aynaoui

Mediocampista

Roma (Italia)

Sofyan Amrabat

Mediocampista

Real Betis (España)

Azzedine Ounahi

Mediocampista

Girona (España)

Bilal El Khannouss

Mediocampista

Stuttgart (Alemania)

Ismael Saibari

Mediocampista

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Abde Ezzalzouli

Delantero

Real Betis (España)

Chemsdine Talbi

Delantero

Sunderland (Inglaterra)

Soufiane Rahimi

Delantero

Al-Ain FC (Emiratos Árabes Unidos)

Ayoub El Kaabi

Delantero

Olympiacos (Grecia)

Brahim Diaz

Delantero

Real Madrid (España)

Gessime Yassine

Delantero

Racing Club de Estrasburgo (Francia)

Ayoube Amaimouni

Delantero

Eintracht Frankfurt (Alemania)

HAITÍ

Después de más de medio siglo de ausencia, Haití está de nuevo en una Copa del Mundo. Los Granaderos se clasificaron a su segundo Mundial, tras su participación en Alemania 74, torneo en el que se fueron sin victorias, sin goles a favor y con 14 en contra.

Para esta nueva aventura, el técnico Sébastien Migné convocó al arquero conocido por la afición mexicana Johny Placide, así como a la leyenda nacional Duckens Nazon y jugadores clave como: Ricardo Adé, Danley Jean Jacques y un Carlens Arcus que viene de una destacada temporada con el Angers de la Ligue 1.

Jugador

Posición

Equipo

Josué Duverger

Portero

Cosmos Koblenz (Alemania)

Alexandre Pierre

Portero

FC Sochaux (Francia)

Johny Placide

Portero

SC Bastia (Francia)

Ricardo Adé

Defensa

LDU de Quito (Ecuador)

Carlens Arcus

Defensa

Angers SCO (Francia)

Hannes Delcroix

Defensa

Lugano (Suiza)

Jean-Kévin Duverne

Defensa

KAA Gent (Bélgica)

Martin Expérience

Defensa

AS Nancy (Francia)

Duke Lacroix

Defensa

Colorado Springs Switchbacks (Estados Unidos)

Wilguens Paugain

Defensa

SV Zulte Waregem (Bélgica)

Keeto Thermoncy

Defensa

Young Boys

Carl Fred Sainte

Mediocampista

El Paso Locomotive FC (Estados Unidos)

Jean-Ricner Bellegarde

Mediocampista

Wolverhampton (Inlgaterra)

Leverton Pierre

Mediocampista

FC Vizela (Portugal)

Danley Jean Jacques

Mediocampista

Philadelphia Union (Estados Unidos)

Woodensky Pierre

Mediocampista

Violette AC

Dominique Simon

Mediocampista

FC Tatran Presov (Eslovaquia)

Josué Casimir

Delantero

AJ Auxerre (Francia)

Louicius Deedson

Delantero

FC Dallas (Estados Unidos)

Derrick Etienne Jr.

Delantero

Toronto FC (Estados Unidos)

Yassin Fortuné

Delantero

FC Vizela (Portugal)

Wilson Isidor

Delantero

Sunderland (Inglaterra)

Lenny Joseph

Delantero

Ferencváros (Hungría)

Duckens Nazon

Delantero

Esteghlal FC (Irán)

Frantzdy Pierrot

Delantero

Çaykur Rizespor (Turquía)

Ruben Providence

Delantero

Almere City FC (Países Bajos)

ESCOCIA

La selección de Escocia regresa a un Mundial después de 28 años de ausencia; su última participación se dio en Francia 98, con una importante deuda: superar por primera vez la Fase de Grupos. Y es que en sus ocho presencias en Copa del Mundo previas, nunca ha logrado superar la primera ronda.

La misión del técnico Steve Clarke y sus dirigidos no será sencilla en este Mundial, pues comparte Grupo con la siempre favorita Brasil, una Marruecos, que se espera tenga una destacada participación, y Haití. El Ejército de Tartán llega encabezado por figuras como: Andy Robertson, Scott McTominay y Che Adams, aunque sufrió la baja de último momento de Billy Gilmour, quien será sustituido por Tyler Fletcher y también tendrá la polémica ausencia de Lennon Miler, mediocampista del Udinese.

Jugador

Posición

Equipo

Craig Gordon

Portero

Hearts

Angus Gunn

Portero

Nottingham Forest (Inglaterra)

Liam Kelly

Portero

Rangers FC

Grant Hanley

Defensa

Hibernian

Jack Hendry

Defensa

Al-Ettifaq (Arabia Saudita)

Aaron Hickey

Defensa

Brentford (Inglaterra)

Dom Hyam

Defensa

Wrexham (Inglaterra)

Scott McKenna

Defensa

Dinamo Zagreb (Croacia)

Nathan Patterson

Defensa

Everton (Inglaterra)

Anthony Ralston

Defensa

Celtic

Andy Robertson

Defensa

Queen's Park FC

John Souttar

Defensa

Rangers FC

Kieran Tierney

Defensa

Celtic

Ryan Christie

Mediocampista

Bournemouth (Inglaterra)

Findlay Curtis

Mediocampista

Kilmarnock

Lewis Ferguson

Mediocampista

Bologna (Italia)

Tyler Fletcher

Mediocampista

Manchester United (Inglaterra)

Ben Gannon-Doak

Mediocampista

Bournemouth (Inglaterra)

John McGinn

Mediocampista

Aston Villa (Inglaterra)

Kenny McLean

Mediocampista

Norwich City (Inglaterra)

Scott McTominay

Mediocampista

Napoli (Italia)

Che Adams

Delantero

Torino (Italia)

Lyndon Dykes

Delantero

Charlton Athletic (Inglaterra)

George Hirst

Delantero

Ipswich Town (Inglaterra)

Lawrence Shankland

Delantero

Hearts

Ross Stewart

Delantero

Southampton (Inglaterra)

GRUPO D

ESTADOS UNIDOS

Entre los nombres que presentó Mauricio Pochettino para representar a uno de los anfitriones del Mundial, Estados Unidos, se encuentra Alejandro Zendejas, mediocampista de las Águilas del América. De hecho, es la primera vez en la historia del conjunto de las Barras y las Estrellas que todos sus convocados pertenecen a equipos de Primera División, incluido Haji Wright, quien recientemente ascendió a la Premier League con el Coventry City.

Además, destacan los nombres de Christian Pulisic, estrella del AC Milan, Weston McKennie de la Juventus y Giovanni Reyna del Borussia Mönchengladbach. Por otro lado, llamó la atención la ausencia de jugadores como Diego Luna, mexicoamericano, que fue convocado regularmente por Pochettino, así como la de Tanner Tessmann futbolista del Lyon de Francia.

Jugador

Posición

Equipo

Chris Brady

Portero

Chicago Fire

Matt Freese

Portero

New York City FC

Matt Turner

Portero

New England Revolution

Max Arfsten

Defensa

Columbus Crew

Sergino Dest

Defensa

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Alex Freeman

Defensa

Villarreal (España)

Mark McKenzie

Defensa

Toulouse FC (Francia)

Tim Ream

Defensa

Charlotte FC

Chris Richards

Defensa

Crystal Palace (Inglaterra)

Antonee Robinson

Defensa

Fulham (Inglaterra)

Miles Robinson

Defensa

FC Cincinnati

Joe Scally

Defensa

Borussia Mönchengladbach (Alemania)

Auston Trusty

Defensa

Celtic (Escocia)

Tyler Adams

Mediocampista

Bournemouth (Inglaterra)

Sebastian Berhalter

Mediocampista

Vancouver Whitecaps

Weston McKennie

Mediocampista

Juventus (Italia)

Cristian Roldan

Mediocampista

Seattle Sounders

Brenden Aaronson

Mediocampista

Leeds United (Inglaterra)

Christian Pulisic

Mediocampista

AC Milan (Italia)

Giovanni Reyna

Mediocampista

Borussia Mönchengladbach (Alemania)

Malik Tillman

Mediocampista

Bayer Leverkusen (Alemania)

Timothy Weah

Mediocampista

Olympique de Marsella (Francia)

Alejandro Zendejas

Mediocampista

América (México)

Folarin Balogun

Delantero

AS Monaco (Francia)

Ricardo Pepi

Delantero

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Haji Wright

Delantero

Coventry City (Inglaterra)

PARAGUAY

Desde Sudáfrica 2010, Paraguay no clasificaba a una Copa del Mundo y lo consiguió para 2026 dirigido por Gustavo Alfaro, quien llegó a rescatar el barco de la Albirroja que naufragaba en la Elimintoria de Conmebol. El combinado guaraní se encontraba en la séptima posición luego de seis partidos disputados al mando del entrenador Daniel Garnero, con un saldo de una victoria, 2 empates y 3 derrotas, y tras la llegada del DT argentino, Paraguay consiguió 21 puntos con cinco victorias, seis empates y una derrota a Brasil para obtener el último boleto directo de la Confederación.

Para la cita en México, Estados Unidos y Canadá, Alfaro confeccionó su lista de 26 que está encabezada por figuras como: Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Miguel Almirón y Antonio Sanabria, así como la joven sensación Julio Enciso de 22 años; sin embargo, llamó la atención la ausencia de Carlos González, actual máximo artillero de la Copa Libertadores.

Jugador

Posición

Equipo

Orlando Gill

Portero

San Lorenzo (Argentina)

Roberto Fernández

Portero

Cerro Porteño

Gastón Olveira

Portero

Olimpia

Juan Cáceres

Defensa

Dinamo de Moscú (Rusia)

Gustavo Velázquez

Defensa

Cerro Porteño

Gustavo Gómez

Defensa

Palmeiras (Brasil)

Junior Alonso

Defensa

Atlético Mineiro (Brasil)

José Canale

Defensa

Lanús (Argentina)

Omar Alderete

Defensa

Sunderland (Inglaterra)

Alexandro Maidana

Defensa

Talleres (Argentina)

Fabián Balbuena

Defensa

Gremio (Brasil)

Diego Gómez

Mediocampista

Brighton & Hove Albion (Inglaterra)

Maurício Magalhães

Mediocampista

Palmeiras (Brasil)

Damián Bobadilla

Mediocampista

Sao Paulo (Brasil)

Braian Ojeda

Mediocampista

Orlando City (Estados Unidos)

Andrés Cubas

Mediocampista

Vancouver Whitecaps (Estados Unidos)

Matías Galarza

Mediocampista

Atlanta United (Estados Unidos)

Alejandro Gamarra

Mediocampista

Al-Ain FC (Emiratos Árabes Unidos)

Gustavo Caballero

Delantero

Portsmouth (Inglaterra)

Ramón Sosa

Delantero

Palmeiras (Brasil)

Alex Arce

Delantero

Independiente Rivadavia (Argentina)

Isidro Pitta

Delantero

Red Bull Bragantino (Brasil)

Gabriel Ávalos

Delantero

Independiente (Argentina)

Miguel Almirón

Delantero

Atlanta United (Estados Unidos)

Julio Enciso

Delantero

Racing Club de Estrasburgo (Francia)

Antonio Sanabria

Delantero

Cremonese (Italia)

AUSTRALIA

Jugador

Posición

Equipo

Patrick Beach

Portero

Melbourne City

Paul Izzo

Portero

Randers FC (Dinamarca)

Mathew Ryan

Portero

Levante (España)

Aziz Behich

Defensa

Melbourne City

Jordan Bos

Defensa

Feyenoord (Países Bajos)

Cameron Burgess

Defensa

Swansea City (Inglaterra)

Alessandro Circati

Defensa

Parma Calcio 1913 (Italia)

Milos Degenek

Defensa

APOEL Nicosia FC (Chipre)

Jason Geria

Defensa

Albirex Niigata (Japón)

Lucas Herrington

Defensa

Colorado Rapids (Estados Unidos)

Jacob Italiano

Defensa

Grazer AK (Austria)

Harry Souttar

Defensa

Leicester City (Inglaterra)

Kai Trewin

Defensa

New York City FC (Estados Unidos)

Cameron Devlin

Mediocampista

Hearts (Escocia)

Ajdin Hrustic

Mediocampista

Heracles Almelo (Países Bajos)

Jackson Irvine

Mediocampista

St. Pauli (Alemania)

Connor Metcalfe

Mediocampista

St. Pauli (Alemania)

Paul Okon-Engstler

Mediocampista

Sydney FC

Aiden O'Neill

Mediocampista

New York City FC (Estados Unidos)

Nestory Irankunda

Delantero

Watford (Inglaterra)

Mathew Leckie

Delantero

Melbourne City

Awer Mabil

Delantero

Club Deportivo Castellón (España)

Mohamed Toure

Delantero

Norwich City (Inglaterra)

Nishan Velupillay

Delantero

Melbourne Victory FC

Cristian Volpato

Delantero

Sassuolo (Italia)

Tete Yengi

Delantero

FC Machida Zelvia (Japón)

TURQUÍA

Jugador

Posición

Equipo

Altay Bayındır

Portero

Manchester United (Inglaterra)

Mert Günok

Portero

Fenerbahçe

Uğurcan Çakır

Portero

Galatasaray

Abdülkerim Bardakcı

Defensa

Galatasaray

Merih Demiral

Defensa

Al-Ahli (Arabia Saudita)

Çağlar Söyüncü

Defensa

Fenerbahçe

Eren Elmalı

Defensa

Galatasaray

Ferdi Kadıoğlu

Defensa

Brighton & Hove Albion (Inglaterra)

Mert Müldür

Defensa

Fenerbahçe

Ozan Kabak

Defensa

Hoffenheim (Alemania)

Samet Akaydin

Defensa

Çaykur Rizespor Kulübü

Zeki Çelik

Defensa

AS Roma (Italia)

Hakan Çalhanoğlu

Mediocampista

Inter de Milán (Italia)

İsmail Yüksek

Mediocampista

Fenerbahçe

Kaan Ayhan

Mediocampista

Galatasaray

Orkun Kökçü

Mediocampista

Beşiktaş

Salih Özcan

Mediocampista

Borussia Dortmund (Alemania)

Arda Güler

Delantero

Real Madrid (España)

Barış Alper Yılmaz

Delantero

Galatasaray

Can Uzun

Delantero

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Deniz Gül

Delantero

Porto (Portugal)

İrfan Kahveci

Delantero

Kasımpaşa

Kenan Yıldız

Delantero

Juventus (Italia)

Kerem Aktürkoğlu

Delantero

Fenerbahçe

Oğuz Aydın

Delantero

Fenerbahçe

Yunus Akgün

Delantero

Galatasaray

GRUPO E

ALEMANIA

La selección cuatro veces campeona del mundo se presenta en una nueva edición de la máxima fiesta del futbol, sin el mismo peso histórico, sin figuras rutilantes como en el pasado, pero con la misma obligación de alzar el trofeo en México, Estados Unidos y Canadá. Después de ser campeón en Brasil 2014, Alemania ha sido incapaz de superar en dos ocasiones seguidas la Fase de Grupos.

El técnico Julian Nagelsmann echará mano de los experimentados Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Jamal Musiala y Leon Goretzka, así como de figuras como Florian Wirtz y Kai Havertz para reverdecer los laureles de la Mannschaft.

Juagdor

Posición

Equipo

Oliver Baumann

Portero

Hoffenheim

Manuel Neuer

Portero

Bayern Munich

Alexander Nübel

Portero

Stuttgart

Waldemar Anton

Defensa

Borussia Dortmund

Nathaniel Brown

Defensa

Eintracht Frankfurt

Joshua Kimmich

Defensa

Bayern Munich

David Raum

Defensa

RB Leipzig

Antonio Rüdiger

Defensa

Real Madrid (España)

Nico Schlotterbeck

Defensa

Borussia Dortmund

Jonathan Tah

Defensa

Bayern Munich

Malick Thiaw

Defensa

Newcastle (Inglaterra)

Nadiem Amiri

Mediocampista

Mainz 05

Leon Goretzka

Mediocampista

Bayern Munich

Pascal Groß

Mediocampista

Brighton & Hove Albion (Inglaterra)

Lennart Karl

Mediocampista

Bayern Munich

Jamie Leweling

Mediocampista

Stuttgart

Jamal Musiala

Mediocampista

Bayern Munich

Felix Nmecha

Mediocampista

Borussia Dortmund

Aleksandar Pavlović

Mediocampista

Bayern Munich

Leroy Sané

Mediocampista

Galatasaray (Turquía)

Angelo Stiller

Mediocampista

Stuttgart

Florian Wirtz

Mediocampista

Liverpool (Inglaterra)

Maximilian Beier

Delantero

Borussia Dortmund

Kai Havertz

Delantero

Arsenal (Inglaterra)

Deniz Undav

Delantero

Suttgart

Nick Woltemade

Delantero

Newcastle (Inglaterra)

CURAZAO

Curazao, el país con el menor número de pobladores que participará en una Copa del Mundo, con apenas 150 mil habitantes, buscará hacer historia en su primera participación en un Mundial. El conjunto caribeño sorprendió a la Concacaf clasificándose por encima de naciones como Honduras y Costa Rica.

De los 26 convocados por Dick Advocaat, quien renunció a la dirección técnica de la selección por temas personales después de la histórica clasificación, pero que volverá para ser el DT en el Mundial, solo uno, Tahith Chong, nació en la isla; los otros 25, en Países Bajos, pero representan a los caribeños por sus raíces.

Jugador

Posición

Equipo

Tyrick Bodack

Portero

Telstar (Países Bajos)

Trevor Doornbusch

Portero

VVV-Venlo (Países Bajos)

Eloy Room

Portero

Miami FC (Estados Unidos)

Riechedly Bazoer

Defensa

Konyaspor (Turquía)

Joshua Brenet

Defensa

Kayserispor (Turquía)

Roshon van Eijma

Defensa

RKC Waalwijk (Países Bajos)

Sherel Floranus

Defensa

PEC Zwolle (Países Bajos)

Deveron Fonville

Defensa

NEC Nijmegen (Países Bajos)

Jurien Gaari

Defensa

Abha Club (Arabia Saudita)

Armando Obispo

Defensa

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Shurandy Sambo

Defensa

Burnley (Inglaterra)

Juninho Bacuna

Mediocampista

FC Volendam (Países Bajos)

Leandro Bacuna

Mediocampista

Iğdır FK (Turquía)

Livano Comenencia

Mediocampista

FC Zürich (Suiza)

Kevin Felida

Mediocampista

FC Den Bosch (Países Bajos)

Ar'jany Martha

Mediocampista

Rotherham United FC (Inglaterra)

Tyrese Noslin

Mediocampista

Telstar (Países Bajos)

Godfried Roemeratoe

Mediocampista

RKC Waalwijk (Países Bajos)

Jeremy Antonisse

Delantero

AE Kifisia FC (Grecia)

Tahith Chong

Delantero

Sheffield United (Inglaterra)

Kenji Gorre

Delantero

Maccabi Haifa FC (Israel)

Sontje Hansen

Delantero

Middlesbrough (Inglaterra)

Gervane Kastaneer

Delantero

Terengganu FA (Malasia)

Brandley Kuwas

Delantero

FC Volendam (Países Bajos)

Jurgen Locadia

Delantero

Miami FC (Estados Unidos)

Jearl Margaritha

Delantero

SK Beveren (Bélgica)

COSTA DE MARFIL

ECUADOR

GRUPO F

PAÍSES BAJOS

Jugador

Posición

Equipo

Mark Flekken

Portero

Bayer Leverkusen (Alemania)

Robin Roefs

Portero

Sunderland (Inglaterra)

Bart Verbruggen

Portero

Brighton & Hove Albion (Inglaterra)

Nathan Ake

Defensa

Manchester City (Inglaterra)

Denzel Dumfries

Defensa

Inter de Milán (Italia)

Jorrel Hato

Defensa

Chelsea (Inglaterra)

Jurrien Timber

Defensa

Arsenal (Inglaterra)

Jan Paul van Hecke

Defensa

Brighton & Hove Albion (Inglaterra)

Virgil van Dijk

Defensa

Liverpool (Inglaterra)

Micky van de Ven

Defensa

Tottenham (Inglaterra)

Frenkie de Jong

Mediocampista

Barcelona (España)

Marten de Roon

Mediocampista

Atalanta (Italia)

Ryan Gravenberch

Mediocampista

Liverpool  (Inglaterra)

Teun Koopmeiners

Mediocampista

Juventus (Italia)

Tijjani Reijnders

Mediocampista

Manchester City (Inglaterra)

Guus Til

Mediocampista

PSV Eindhoven

Quinten Timber

Mediocampista

Olympique de Marsella (Francia)

Mats Wieffer

Mediocampista

Brighton & Hove Albion (Inglaterra)

Brian Brobbey

Delantero

Sunderland (Inglaterra)

Memphis Depay

Delantero

Corinthians (Brasil)

Cody Gakpo

Delantero

Liverpool  (Inglaterra)

Justin Kluivert

Delantero

Bournemouth (Inglaterra)

Noa Lang

Delantero

Galatasaray (Turquía)

Donyell Malen

Delantero

AS Roma (Italia)

Crysencio Summerville

Delantero

West Ham (Inglaterra)

Wout Weghorst

Delantero

Ajax

JAPÓN

Jugador

Posición

Equipo

Tomoki Hayakawa

Portero

Kashima Antlers

Keisuke Osako

Portero

Sanfrecce Hiroshima

Zion Suzuki

Portero

Parma Calcio 1913 (Italia)

Ko Itakura

Defensa

Ajax (Países Bajos)

Hiroki Ito

Defensa

Bayern Munich (Alemania)

Yuto Nagatomo

Defensa

FC Tokyo

Ayumu Seko

Defensa

Le Havre AC (Francia)

Yukinari Sugawara

Defensa

Werder Bremen (Alemania)

Junnosuke Suzuki

Defensa

FC Copenhague (Dinamarca)

Shogo Taniguchi

Defensa

Sint-Truidense (Bélgica)

Takehiro Tomiyasu

Defensa

Ajax (Países Bajos)

Tsuyoshi Watanabe

Defensa

Feyenoord (Países Bajos)

Ritsu Doan

Mediocampista

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Wataru Endo

Mediocampista

Liverpool (Inglaterra)

Junya Ito

Mediocampista

KRC Genk (Bélgica)

Daichi Kamada

Mediocampista

Crystal Palace (Inglaterra)

Takefusa Kubo

Mediocampista

Real Sociedad (España)

Keito Nakamura

Mediocampista

Stade de Reims (Francia)

Kaishu Sano

Mediocampista

Mainz 05 (Alemania)

Ao Tanaka

Mediocampista

Leeds United (Inglaterra)

Keisuke Goto

Delantero

Anderlecht (Bélgica)

Daizen Maeda

Delantero

Celtic (Escocia)

Koki Ogawa

Delantero

NEC Nijmegen (Países Bajos)

Kento Shiogai

Delantero

Wolfsburg (Alemania)

Yuito Suzuki

Delantero

Freiburg (Alemania)

Ayase Ueda

Delantero

Feyenoord (Países Bajos)

SUECIA

TÚNEZ

Juagdor

Posición

Equipo

Aymen Dahmene

Portero

Club Sportif Sfaxien

Sabri Ben Hassan

Portero

Étoile du Sahel

Abdelmouhib Chamakh

Portero

Club Africain

Montassar Talbi

Defensa

FC Lorient (Francia)

Dylan Bronn

Defensa

Servette FC (Suiza)

Omar Rekik

Defensa

NK Maribor (Eslovenia)

Adem Arous

Defensa

Kasımpaşa (Turquía)

Raed Chikhaoui

Defensa

US Monastirienne

Yan Valery

Defensa

Young Boys (Suiza)

Moutaz Neffati

Defensa

IFK Norrköping (Suecia)

Mohamed Amine Ben Hamida

Defensa

Espérance Sportive

Ali Abdi

Defensa

OGC Niza (Francia)

Ellyes Skhiri

Mediocampista

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Rani Khedira

Mediocampista

Union Berlin (Alemania)

Hadj Mahmoud

Mediocampista

Lugano (Suiza)

Ismaël Gharbi

Mediocampista

Augsburgo (Alemania)

Hannibal Mejbri

Mediocampista

Burnley (Inglaterra)

Anis Ben Slimane

Mediocampista

Norwich City (Inglaterra)

Mortadha Ben Ouanes

Mediocampista

Kasımpaşa (Turquía)

Sebastian Tounekti

Delantero

Celtic (Escocia)

Elias Saad

Delantero

Hannover 96 (Alemania)

Elias Achouri

Delantero

FC Copenhague (Dinamarca)

Khalil Ayari

Delantero

Paris Saint-Germain (Francia)

Rayan Elloumi

Delantero

Vancouver Whitecaps (Estados Unidos)

Hazem Mastouri

Delantero

Dynamo Makhachkala (Rusia)

Firas Chaouat

Delantero

Club Africain

GRUPO G

BÉLGICA

Jugador

Posición

Equipo

Thibaut Courtois

Portero

Real Madrid (España)

Senne Lammens

Portero

Manchester United (Inglaterra)

Mike Penders

Portero

Racing Club de Estrasburgo (Francia)

Timothy Castagne

Defensa

Fulham (Inglaterra)

Zeno Debast

Defensa

Sporting (Portugal)

Maxim De Cuyper

Defensa

Brighton & Hove Albion (Inglaterra)

Koni De Winter

Defensa

AC Milan (Italia)

Brandon Mechele

Defensa

Club Brujas

Thomas Meunier

Defensa

Lille (Francia)

Nathan Ngoy

Defensa

Lille (Francia)

Joaquin Seys

Defensa

Club Brujas

Arthur Theate

Defensa

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Kevin De Bruyne

Mediocampista

Napoli (Italia)

Amadou Onana

Mediocampista

Aston Villa (Inglaterra)

Nicolas Raskin

Mediocampista

Rangers FC (Escocia)

Youri Tielemans

Mediocampista

Aston Villa (Inglaterra)

Hans Vanaken

Mediocampista

Club Brujas

Axel Witsel

Mediocampista

Girona (España)

Charles De Ketelaere

Delantero

Atalanta (Italia)

Jeremy Doku

Delantero

Manchester City (Inglaterra)

Matias Fernandez-Pardo

Delantero

Lille (Francia)

Romelu Lukaku

Delantero

Napoli (Italia)

Dodi Lukebakio

Delantero

Benfica (Portugal)

Diego Moreira

Delantero

Racing Club de Estrasburgo (Francia)

Alexis Saelemaekers

Delantero

AC Milan (Italia)

Leandro Trossard

Delantero

Arsenal (Inglaterra)

EGIPTO

IRÁN

NUEVA ZELANDA

Jugador

Posición

Equipo

Max Crocombe

Portero

Millwall FC (Inglaterra)

Alex Paulsen

Portero

Lechia Gdańsk (Polonia)

Michael Woud

Portero

Auckland FC

Tyler Bindon

Defensa

Sheffield United (Inglaterra)

Michael Boxall

Defensa

Minnesota United (Estados Unidos)

Liberato Cacace

Defensa

Wrexham (Inglaterra)

Francis de Vries

Defensa

Auckland FC

Callan Elliot

Defensa

Auckland FC

Tim Payne

Defensa

Wellington Phoenix FC

Nando Pijnaker

Defensa

Auckland FC

Tommy Smith

Defensa

Braintree Town FC (Inglaterra)

Finn Surman

Defensa

Portland Timbers (Estados Unidos)

Lachlan Bayliss

Mediocampista

Newcastle United Jets (Australia)

Joe Bell

Mediocampista

Viking FK (Noruega)

Matt Garbett

Mediocampista

Peterborough United FC (Inglaterra)

Eli Just

Mediocampista

Motherwell FC (Escocia)

Callum McCowatt

Mediocampista

Silkeborg IF (Dinamarca)

Ben Old

Mediocampista

Saint-Étienne (Francia)

Alex Rufer

Mediocampista

Wellington Phoenix FC

Marko Stamenic

Mediocampista

Swansea City (Inglaterra)

Sarpreet Singh

Mediocampista

Wellington Phoenix FC

Ryan Thomas

Mediocampista

PEC Zwolle (Países Bajos)

Kosta Barbarouses

Delantero

Western Sydney Wanderers FC (Australia)

Jesse Randall

Delantero

Auckland FC

Ben Waine

Delantero

Port Vale FC (Inglaterra)

Chris Wood

Delantero

Nottingham Forest (Inglaterra)

GRUPO H

ESPAÑA

Jugador

Posición

Equipo

Unai Simón

Portero

Athletic Club

David Raya

Portero

Arsenal (Inglaterra)

Joan Garcia

Portero

Barcelona

Pedro Porro

Defensa

Tottenham (Inglaterra)

Marcos Llorente

Defensa

Atlético de Madrid

Aymeric Laporte

Defensa

Athletic Club

Pau Cubarsí

Defensa

Barcelona

Marc Pubill

Defensa

Atlético de Madrid

Eric Garcia

Defensa

Barcelona

Marc Cucurella

Defensa

Chelsea (Inglaterra)

Alejandro Grimaldo

Defensa

Bayer Leverkusen (Alemania)

Rodrigo Hernández

Mediocampista

Manchester City (Inglaterra)

Martín Zubimendi

Mediocampista

Arsenal (Inglaterra)

Pedri González

Mediocampista

Barcelona

Fabián Ruiz

Mediocampista

Paris Saint-Germain (Francia)

Mikel Merino

Mediocampista

Arsenal (Inglaterra)

Pablo Páez 'Gavi'

Mediocampista

Barcelona

Álex Baena

Mediocampista

Atlético de Madrid

Mikel Oyarzabal

Delantero

Real Sociedad

Lamine Yamal

Delantero

Barcelona

Ferran Torres

Delantero

Barcelona

Borja Iglesias

Delantero

Celta de Vigo

Dani Olmo

Delantero

Barcelona

Víctor Muñoz

Delantero

Osasuna

Nico Williams

Delantero

Athletic Club

Yeremy Pino

Delantero

Crystal Palace (Inglaterra)

CABO VERDE

Jugador

Posición

Equipo

Josimar Dias 'Vozinha'

Portero

GD Chaves (Portugal)

Márcio Rosa

Portero

PFC Montana (Bulgaria)

Carlos Joaquim dos Santos

Portero

San Diego FC (Estados Unidos)

Steven Moreira

Defensa

Columbus Crew (Estados Unidos)

Wagner Pina

Defensa

Trabzonspor (Turquía)

João Paulo Fernandes

Defensa

Steaua de Bucarest (Rumania)

SIdny Cabral

Defensa

Benfica (Portugal)

Logan Costa

Defensa

Villarreal (España)

Roberto Lopes 'Pico'

Defensa

Shamrock Rovers (Irlanda)

Kelvin Pires

Defensa

SJK Seinäjoki (Finlandia)

Ianique dos Santos Tavares 'Stopira'

Defensa

SCU Torreense (Portugal)

Edilson Alberto Borges 'Diney'

Defensa

Al Bataeh Club (Emiratos Árabes Unidos)

Jamiro Monteiro

Mediocampista

PEC Zwolle (Países Bajos)

Telmo Arcanjo

Mediocampista

Vitória Sport Clube (Portugal)

Yannick Semedo

Mediocampista

Farense (Portugal)

Laros Duarte

Mediocampista

Puskás Akadémia FC (Hungría)

Deroy Duarte

Mediocampista

Ludogorets Razgrad (Bulgaria)

Kevin Pina

Mediocampista

Krasnodar (Rusia)

Ryan Mendes

Delantero

Iğdır FK (Turquía)

Willy Semedo

Delantero

Omonia Nicosia (Chipre)

Garry Mendes Rodrigues

Delantero

Apollon Limassol (Chipre)

Jovane Cabral

Delantero

Estrela da Amadora (Portugal)

Nuno Miguel da Costa

Delantero

İstanbul Başakşehir FK (Turquía)

Dailon Livramento

Delantero

Casa Pia AC (Portugal)

Gilson Benchimol

Delantero

FC Akron Tolyatti (Rusia)

Hélio Varela

Delantero

Maccabi Tel Aviv (Israel)

ARABIA SAUDITA

URUGUAY

GRUPO I

FRANCIA

Jugador

Posición

Equipo

Mike Maignan

Portero

AC Milan (Italia)

Robin Risser

Portero

RC Lens

Brice Samba

Portero

Stade Rennais FC

Lucas Digne

Defensa

Aston Villa (Inglaterra)

Malo Gusto

Defensa

Chelsea (Inglaterra)

Lucas Hernandez

Defensa

Paris Saint-Germain

Theo Hernandez

Defensa

Al-Hilal FC (Arabia Saudita)

Ibrahima Konaté

Defensa

Liverpool (Inglaterra)

Jules Koundé

Defensa

Barcelona (España)

Maxence Lacroix

Defensa

Crystal Palace (Inglaterra)

William Saliba

Defensa

Arsenal (Inglaterra)

Dayot Upamecano

Defensa

Bayern Munich (Alemania)

N'Golo Kanté

Mediocampista

Fenerbahçe (Turquía)

Manu Koné

Mediocampista

AS Roma (Italia)

Adrien Rabiot

Mediocampista

AC Milan (Italia)

Aurelien Tchouameni

Mediocampista

Real Madrid (España)

Warren Zaïre-Emery

Mediocampista

Paris Saint-Germain

Maghnes Akliouche

Delantero

AS Monaco

Bradley Barcola

Delantero

Paris Saint-Germain

Rayan Cherki

Delantero

Manchester City (Inglaterra)

Ousmane Dembélé

Delantero

Paris Saint-Germain

Desire Doué

Delantero

Paris Saint-Germain

Jean-Philippe Mateta

Delantero

Crystal Palace (Inglaterra)

Kylian Mbappé

Delantero

Real Madrid (España)

Michael Olise

Delantero

Bayern Munich (Alemania)

Marcus Thuram

Delantero

Inter de Milán (Italia)

SENEGAL

IRAK

Jugador

Posición

Equipo

Ahmed Basil

Portero

Al-Talaba

Jalal Hassan

Portero

Al-Zawraa

Fahad Talib

Portero

Al-Shorta

Hussein Ali

Defensa

Pogoń Szczecin (Polonia)

Merchas Doski

Defensa

Viktoria Plzen (Chequia)

Akam Hashem

Defensa

Al-Zawraa

Frans Putros

Defensa

Persib Bandung (Indonesia

Mustafa Saadoon

Defensa

Al-Shorta

Rebin Sulaka

Defensa

Port FC (Tailandia)

Zaid Tahseen

Defensa

Pakhtakor (Uzbekistán)

Ahmed Yahya

Defensa

Al-Shorta

Manaf Younis

Defensa

Al-Shorta

Amir Al-Ammari

Mediocampista

KS Cracovia (Polonia)

Youssef Amyn

Mediocampista

AEK Larnaca (Chipre)

Ibrahim Bayesh

Mediocampista

Al-Dhafra (Emiratos Árabes Unidos)

Marko Farji

Mediocampista

Venezia FC (Italia)

Zidane Iqbal

Mediocampista

FC Utrecht (Países Bajos)

Zaid Ismail

Mediocampista

Al-Talaba

Ali Jassim

Mediocampista

Al-Najma (Arabia Saudita)

Ahmed Qasim

Mediocampista

Nashville SC (Estados Unidos)

Aimar Sher

Mediocampista

Sarpsborg 08 (Noruega)

Kevin Yakob

Mediocampista

AGF Aarhus (Dinamarca)

Mohanad Ali

Delantero

Dibba Al-Hisn (Emiratos Árabes Unidos)

Aymen Hussein

Delantero

Al-Karma

Ali Al Hamadi

Delantero

Ipswich Town (Inglaterra)

Ali Yousef

Delantero

Al-Talaba

NORUEGA

GRUPO J

ARGENTINA

Jugador

Posición

Equipo

Emiliano Martínez

Portero

Aston Villa (Inglaterra)

Gerónimo Rulli

Portero

Olympique Marsella (Francia)

Juan Musso

Portero

Atlético de Madrid (España)

Nahuel Molina

Defensa

Atlético de Madrid (España)

Gonzalo Montiel

Defensa

River Plate

Cristian Romero

Defensa

Tottenham (Inglaterra)

Leonardo Balerdi

Defensa

Olympique de Marsella (Francia)

Nicolás Otamendi

Defensa

Benfica (Portugal)

Lisandro Martínez

Defensa

Manchester United (Inglaterra)

Nicolás Tagliafico

Defensa

Olympique de Lyon (Francia)

Facundo Medina

Defensa

Olympique de Marsella (Francia)

Leandro Paredes

Mediocampista

Boca Juniors

Alexis Mac Allister

Mediocampista

Liverpool (Inglaterra)

Rodrigo De Paul

Mediocampista

Inter Miami (Estados Unidos)

Giovanni Lo Celso

Mediocampista

Real Betis (España)

Exequiel Palacios

Mediocampista

Bayer Leverkusen (Alemania)

Enzo Fernández

Mediocampista

Chelsea (Inglaterra)

Valentín Barco

Mediocampista

Racing de Estrasburgo (Francia)

Lionel Messi

Delantero

Inter Miami (Estados Unidos)

Julián Álvarez

Delantero

Atlético de Madrid (España)

Lautaro Martínez

Delantero

Inter de Milán (Italia)

Thiago Almada

Delantero

Atlético de Madrid (España)

Nicolás Paz

Delantero

Como 1907 (Italia)

Nicolás González

Delantero

Atlético de Madrid (España)

Giuliano Simeone

Delantero

Atlético de Madrid (España)

José Manuel López

Delantero

Palmeiras (Brasil)

ARGELIA

AUSTRIA

Jugador

Posición

Equipo

Alexander Schlager

Portero

Red Bull Salzburg

Florian Wiegele

Portero

Grazer AK

Patrick Pentz

Portero

Brøndby IF (Dinamarca)

David Affengruber

Defensa

Sturm Graz

Kevin Danso

Defensa

RC Lens (Francia)

Stefan Posch

Defensa

Bologna (Italia)

David Alaba

Defensa

Real Madrid (España)

Philipp Lienhart

Defensa

Freiburg (Alemania)

Phillipp Mwene

Defensa

Mainz 05 (Alemania)

Alexander Prass

Defensa

Hoffenheim (Alemania)

Marco Friedl

Defensa

Werder Bremen (Alemania)

Michael Svoboda

Defensa

Venezia FC (Italia)

Xaver Schlager

Mediocampista

RB Leipzig (Alemania)

Nicolas Seiwald

Mediocampista

RB Leipzig (Alemania)

Marcel Sabitzer

Mediocampista

Borussia Dortmund (Alemania)

Florian Grillitsch

Mediocampista

Hoffenheim (Alemania)

Carney Chukwuemeka

Mediocampista

Borussia Dortmund (Alemania)

Romano Schmid

Mediocampista

Werder Bremen (Alemania)

Christoph Baumgartner

Mediocampista

RB Leipzig (Alemania)

Konrad Laimer

Mediocampista

Bayern Munich (Alemania)

Patrick Wimmer

Mediocampista

Wolfsburg (Alemania)

Paul Wanner

Mediocampista

Bayern Munich (Alemania)

Alessandro Schöpf

Mediocampista

Vancouver Whitecaps (Estados Unidos)

Marko Arnautovic

Delantero

Estrella Roja (Serbia)

Michael Gregoritsch

Delantero

Freiburg (Alemania)

Sasa Kalajdzic

Delantero

Wolverhampton (Inglaterra)

JORDANIA

GRUPO K

PORTUGAL

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Jugador

Posición

Equipo

Lionel Mpasi

Portero

Le Havre AC (Francia)

Thimothy Fayulu

Portero

FC Noah (Armenia)

Matthieu Epolo

Portero

Standard de Lieja (Bélgica)

Chancel Mbemba

Defensa

Lille (Francia)

Aaron Wan-Bissaka

Defensa

West Ham (Inglaterra)

Alex Tuanzebe

Defensa

Burnley (Inglaterra)

Arthur Masuaku

Defensa

RC Lens (Francia)

Joris Kayembe

Defensa

KRC Genk (Bélgica)

Steve Kapuadi

Defensa

Widzew Lodz (Polonia)

Aaron Tshibola

Defensa

Kilmarnock FC (Escocia)

Dylan Batubinsika

Defensa

AEL FC (Grecia)

Gédéon Kalulu

Defensa

Aris de Limassol (Chipre)

Noah Sadiki

Mediocampista

Sunderland (Inglaterra)

Samuel Moutoussamy

Mediocampista

Atromitos (Grecia)

Edo Kayembe

Mediocampista

Watford (Inglaterra)

Ngal'ayel Mukau

Mediocampista

Lille (Francia)

Charles Pickel

Mediocampista

Espanyol (España)

Nathanaël Mbuku

Mediocampista

Montpellier Hérault SC (Francia)

Brian Cipenga

Mediocampista

CD Castellón (España)

Meschack Elia

Mediocampista

Alanyaspor (Turquía)

Gaël Kakuta

Mediocampista

AEL FC (Grecia)

Théo Bongonda

Delantero

FC Spartak de Moscú (Rusia)

Fiston Mayele

Delantero

Pyramids FC (Egipto)

Cédric Bakambu

Delantero

Real Betis (España)

Simon Banza

Delantero

Al-Jazira SC (Emiratos Árabes Unidos)

Yoane Wissa

Delantero

Newcastle (Inglaterra)

UZBEKISTÁN

COLOMBIA

GRUPO L

INGLATERRA

La selección de Inglaterra llega con una deuda importante con su historia, pues desde 1966, cuando fungieron como locales, no han podido consagrarse campeones del mundo. En esa Final, hace ya 60 años, derrotaron a Alemania para conseguir la única Copa del Mundo que ostentan.

Ahora, con una generación talentosa que cuenta con jugadores como Reece James, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins y Harry Kane, el técnico alemán Thomas Tuchel buscará romper la prolongada sequía de títulos de El Equipo de la Rosa. Sin embargo, en la lista de 26 convocados llamó la atención la ausencia de Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden y Harry Maguire.

Jugador

Posición

Equipo

Dean Henderson

Portero

Crystal Palace

Jordan Pickford

Portero

Everton

James Trafford

Portero

Manchester City

Dan Burn

Defensa

Newcastle

Marc Guehi

Defensa

Manchester City

Reece James

Defensa

Chelsea

Ezri Konsa

Defensa

Aston Villa

Tino Livramento

Defensa

Newcastle

Nico O’Reilly

Defensa

Manchester City

Jarell Quansah

Defensa

Bayer Leverkusen (Alemania)

Djed Spence

Defensa

Tottenham

John Stones

Defensa

Manchester City

Elliott Anderson

Mediocampista

Nottingham Forest

Jude Bellingham

Mediocampista

Real Madrid (España)

Eberechi Eze

Mediocampista

Arsenal

Jordan Henderson

Mediocampista

Brentford

Kobbie Mainoo

Mediocampista

Manchester United

Declan Rice

Mediocampista

Arsenal

Morgan Rogers

Mediocampista

Aston Villa

Anthony Gordon

Delantero

Newcastle

Harry Kane

Delantero

Bayern Munich (Alemania)

Noni Madueke

Delantero

Arsenal

Marcus Rashford

Delantero

Barcelona (España)

Bukayo Saka

Delantero

Arsenal

Ivan Toney

Delantero

Al-Ahli (Arabia Saudita)

Ollie Watkins

Delantero

Aston Villa

CROACIA

GHANA

PANAMÁ

Jugador

Posición

Equipo

Orlando Mosquera

Portero

Al-Fayha FC (Arabia Saudita)

Luis Mejía

Portero

Nacional (Uruguay)

César Samudio

Portero

Marathón (Honduras)

César Blackman

Defensa

Slovan Bratislava (Eslovaquia)

Jorge Gutiérrez

Defensa

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Amir Murillo

Defensa

Besiktas (Turquía)

Fidel Escobar

Defensa

Deportivo Saprissa (Costa Rica)

Andrés Andrade

Defensa

LASK Linz (Austria)

Edgardo Fariña

Defensa

FK Khimki (Rusia)

José Córdoba

Defensa

Norwich City (Inglaterra)

Eric Davis

Defensa

CD Plaza Amador

Jiovany Ramos

Defensa

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Roderick Miller

Defensa

PFC Turan Tovuz (Azerbaiyán)

Aníbal Godoy

Mediocampista

San Diego FC (Estados Unidos)

Adalberto Carrasquilla

Mediocampista

Pumas (México)

Carlos Harvey

Mediocampista

Minnesota United FC (Estados Unidos)

Cristian Martínez

Mediocampista

Hapoel Ironi Kiryat Shmona (Israel)

José Luis Rodríguez

Mediocampista

FC Juárez (México)

César Yanis

Mediocampista

Cobresal (Chile)

Édgar Yoel Bárcenas

Mediocampista

Mazatlán FC (México)

Alberto Quintero

Mediocampista

CD Plaza Amador

Azarías Londoño

Mediocampista

Universidad Católica de Quito (Ecuador)

Ismael Díaz

Delantero

León (México)

Cecilio Waterman

Delantero

Universidad de Concepción (Chile)

José Fajardo

Delantero

Universidad Católica de Quito (Ecuador)

Tomás Rodríguez

Delantero

Deportivo Saprissa (Costa Rica)