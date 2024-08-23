Se definieron a los últimos ocho equipos que pelearán por el título internacional

Cada vez estamos más cerca de definir al campeón de la nueva edición de la Copa Libertadores. De momento, los últimos ocho equipos pelearán por un puesto rumbo al título internacional de la Conmebol. Esta semana se definieron los últimos cinco equipos que competirán en los Cuartos de Final el próximo 18 de septiembre. Dentro de los últimos ocho equipos, todavía está el campeón defensor Fluminense, quien eliminó al Gremio en penales y ahora se verá las caras con Atlético Mineiro en uno de los dos duelos entre equipos brasileños.

El otro enfrentamiento entre equipos de Brasil está conformado por Sao Paulo, equipo que sacó la victoria este jueves ante Nacional y Botafogo, quien dejó en el camino a uno de los favoritos al título, Palmeiras. Otro de los equipos que apunta a llevarse los reflectores en esta ronda es el último equipo de Argentina, River Plate. Los Millonarios vienen de dominar la Fase de Grupos y eliminar a Talleres con un contundente 3-1. Ahora se verán las caras con el equipo chileno, Colo Colo, quien dejó en el camino a Junior de Barraquilla.