El astro portugués continuará defendiendo la camiseta de su selección pese a las dudas sobre su futuro internacional

Después de las dudas que surgieron en torno al futuro de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal tras el Mundial 2026, el delantero volverá a vestir la camiseta de las ‘Quinas’ durante la próxima Fecha FIFA.

El nuevo seleccionador portugués, Jorge Jesus, incluyó al ‘Bicho’ en su primera convocatoria, con lo que el capitán y máximo goleador histórico del combinado luso continuará siendo parte del equipo nacional.

En su presentación con el equipo, el exentrenador del Al Nassr declaró lo importante que era el portugués para el proyecto de la máxima lusa, en busca de aportar toda su expertis a un grupo de jóvenes que tienen hambre de darle más triunfos a su país.

Cristiano Ronaldo con Portugal en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Cristiano Ronaldo mantiene su lugar en Portugal

Portugal, vigente campeón de la UEFA Nations League, afrontará cuatro compromisos correspondientes a la Liga A durante esta ventana internacional. Cristiano Ronaldo será nuevamente una de las principales figuras del conjunto dirigido por Jorge Jesus.

El calendario comenzará el 24 de septiembre, cuando Portugal reciba a Gales. Tres días después, el 27 de septiembre, los lusos visitarán a Noruega.

Cristiano Ronaldo en un duelo del Mundial 2026 | Imago7

Posteriormente, el 1 de octubre, Portugal viajará para medirse ante Dinamarca, mientras que cerrará esta ventana internacional el 4 de octubre con otro partido ante Noruega, ahora como local.

La convocatoria representa además el inicio de una nueva etapa para Portugal bajo las órdenes de Jorge Jesus, quien contará con Cristiano Ronaldo como capitán y referente ofensivo del combinado nacional.