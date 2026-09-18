La liga saudí busca ampliar su audiencia internacional

Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones podrán aprovechar su alcance en redes sociales para generar ingresos gracias a una nueva iniciativa de la Saudi Pro League, que busca modificar la manera en que los aficionados internacionales consumen los partidos de la liga.

El proyecto permitirá que jugadores y creadores de contenido seleccionados promocionen y compartan enlaces a partidos individuales de la Pro League o paquetes de encuentros a través de sus propias plataformas. Cuando los aficionados accedan mediante esos enlaces, los participantes podrán recibir una parte de los ingresos generados.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | AFP

Cristiano y Quiñones podrán generar ingresos

La iniciativa, denominada "Share and Earn" (Compartir y Ganar), representa una oportunidad especialmente relevante para Cristiano Ronaldo debido al enorme alcance que tiene en redes sociales. El delantero portugués, quien milita en Al-Nassr desde 2022, cuenta con más de mil millones de seguidores en sus diferentes plataformas digitales, por lo que podría llevar a una audiencia masiva hacia los contenidos de la Saudi Pro League.

Julián Quiñones también podría beneficiarse de este modelo debido a su presencia como uno de los futbolistas latinoamericanos que participan en el campeonato saudí. Al igual que Ronaldo, los jugadores que formen parte del programa podrán utilizar sus plataformas para dirigir a sus seguidores hacia partidos o paquetes de encuentros de la competición y obtener una participación en los ingresos que se generen.

Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiya | @Alqadsiah

Además, los creadores seleccionados tendrán la posibilidad de alojar contenido oficial de la Pro League, tanto transmisiones en directo como contenido bajo demanda, directamente en sus propias plataformas, siempre que cuenten con la aprobación de la liga. El sistema tiene como antecedente colaboraciones realizadas por la Bundesliga en Reino Unido con el youtuber Mark Goldbridge y el delantero Jamie Vardy.

Saudi Pro League busca crecer fuera de Arabia Saudita

El contenido distribuido mediante este modelo estará disponible en 16 territorios internacionales, entre ellos Reino Unido e Irlanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Canadá, Nueva Zelanda, Serbia, Corea del Sur, Malta, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Chipre y Grecia. Los aficionados que accedan a los enlaces serán dirigidos a una plataforma de streaming propiedad de la propia liga.

Omar Mugharbel, director ejecutivo de la Saudi Pro League, explicó que los hábitos de consumo deportivo están cambiando debido al crecimiento de las plataformas digitales y de la economía de los creadores. De acuerdo con el directivo, el objetivo es ampliar la relación tradicional entre los titulares de derechos y las cadenas de televisión para incorporar a jugadores, clubes, creadores y otros socios en la distribución del contenido.

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