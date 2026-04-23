Cruz Azul tiene el destino en sus manos: el empate ante Necaxa que vale oro

El día que destituyeron a Nicolás Larcamón, los astros se alinearon para el Cruz Azul de Joel Huiqui. La Máquina de Cruz Azul encontró un escenario que le abre la puerta a cerrar la fase final con ventaja. Ahora, todo se reduce a un objetivo claro: no perder ante Necaxa.

Con un empate frente a los Rayos, el conjunto celeste aseguraría disputar en casa la vuelta de los Cuartos de Final.

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7

Pero no es lo único en juego. Cruz Azul también depende de sí mismo para quedarse con el bono de un millón de dólares al mejor equipo de la temporada.

La Jornada 16 jugó a favor de los cementeros. Toluca cayó de forma sorpresiva ante Mazatlán, mientras que Chivas no pudo pasar del empate frente a Necaxa. Dos rivales directos dejaron escapar puntos clave en el momento más importante del torneo.

Ese tropiezo ajeno le permite a Cruz Azul tomar el control de su destino. Sin necesidad de mirar demasiado otros resultados, sabe que con sumar ante Necaxa le basta para asegurar una posición privilegiada en la tabla.

Querétaro vs Cruz Azul | MEXSPORT

El empate le garantiza, como mínimo, el cuarto lugar general. Sin embargo, el margen de mejora sigue abierto. Dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre Pachuca y Pumas, la Máquina todavía podría escalar hasta el tercer puesto.

Terminar en tercer o cuarto lugar implica cerrar en casa los Cuartos de Final, un factor que históricamente pesa en la Liga MX. La afición, el entorno y el conocimiento del terreno suelen inclinar la balanza en series cerradas.

'Toro' Fernández en Cruz Azul vs LAFC | MEXSPORT