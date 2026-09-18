¿Cuáles son las máscaras y cabelleras más siginficativas que han caída en una función de Aniversario del CMLL?

A lo largo de la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre, varias figuras han perdido su incógnita durante la celebración de los aniversarios de la empresa

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) está listo para celebrar una nueva edición de su Aniversario en la Arena México, una función que año con año se convierte en uno de los eventos más importantes de la lucha libre mexicana.

Las luchas de apuestas son una de las grandes tradiciones del pancracio nacional y, a lo largo de la historia, varias figuras han tenido que entregar su máscara sobre el ring. Por ello, en RÉCORD recordamos algunos de los luchadores que han perdido su incógnita durante los Aniversarios del CMLL.

Las máscaras más recientes que han caído en el aniversario del CMLL

Una de las pérdidas más recientes ocurrió en el 90 Aniversario del CMLL, celebrado en 2023, cuando Dragón Rojo Jr. cayó ante Templario y tuvo que revelar su identidad. Ahora, este año tendrá la oportunidad de poner su cabellera en juego ante Bárbaro Cavernario.

Atlantis frente a frente a Último Guerrero | ESPECIAL

Un año antes, en el 89 Aniversario, se produjeron dos importantes luchas de apuestas. Reyna Isis perdió su máscara frente a La Jarochita, mientras que Stuka Jr. también cedió su incógnita ante Atlantis Jr.

En 2019, durante el 86 Aniversario, Chamuel protagonizó una lucha de apuestas ante Microman. El encuentro terminó con la derrota del enmascarado, quien tuvo que revelar su identidad.

Para el 84 Aniversario, celebrado en 2017, también cayeron dos máscaras. Princesa Sugehit perdió ante Zeuxis, mientras que Niebla Roja fue derrotado por Gran Guerrero en un mano a mano.

Un año antes, en el 83 Aniversario, La Máscara perdió su incógnita frente a Dragon Lee, mientras que en 2015, durante el 82 Aniversario, La Sombra cayó ante Atlantis.

Reyna Isis tras ganar la cabellera de Vaquerita | TWITTER: @CMLL_OFICIAL

Las máscaras que han caído en los aniversarios del CMLL

La lista de luchadores que han perdido su máscara en un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre se remonta a varias décadas.

Dragón Rojo Jr. — 90 Aniversario, 2023

Reyna Isis — 89 Aniversario, 2022

Stuka Jr. — 89 Aniversario, 2022

Chamuel — 86 Aniversario, 2019

Princesa Sugehit — 84 Aniversario, 2017

Niebla Roja — 84 Aniversario, 2017

La Máscara — 83 Aniversario, 2016

La Sombra — 82 Aniversario, 2015

Último Guerrero — 81 Aniversario

Volador Jr. — 80 Aniversario

Rey Cometa — 79 Aniversario

El Olímpico — 77 Aniversario

Blue Panther — 75 Aniversario

Hijo de Lizmark — 74 Aniversario

Black Warrior — 73 Aniversario

Universo 2000 — 71 Aniversario

Shocker — 66 Aniversario

Mr. Águila — 65 Aniversario

El Boricua — 62 Aniversario

Mano Negra — 60 Aniversario

Cien Caras — 57 Aniversario

Mogur — 55 Aniversario

As Charro — 54 Aniversario

El Talismán — 51 Aniversario

Vengador — 48 Aniversario

Dragón Rojo — 45 Aniversario

El Cobarde — 44 Aniversario

Sangre Chicana — 44 Aniversario

Super Star — 41 Aniversario

Ángel Exterminador — 34 Aniversario

Espanto II — 30 Aniversario

El Espectro — 26 Aniversario

Torbellino Blanco — 25 Aniversario

El Gladiador — 23 Aniversario

Momento en que Atlantis vence a La Sombra | ESPECIAL

Las cabelleras que han caído en los aniversarios del CMLL

Las cabelleras también han tenido un papel importante dentro de las celebraciones de aniversario. Desde las primeras ediciones, grandes nombres de la lucha libre mexicana han apostado su melena.

El 12 Aniversario tuvo otra lucha de apuestas importante, con Enrique Vera cayendo ante Dr. Wagner y Ángel Blanco. Posteriormente, en el 13 Aniversario, Coloso Colosetti perdió frente a los Hermanos Diablo I y II, mientras que en el 14 Aniversario Rubí Ruvalcaba también cayó ante los Hermanos Diablo I y II.

Uno de los nombres que más aparece en la historia de estas luchas es Perro Aguayo, quien perdió su cabellera en distintos aniversarios. En el 15 Aniversario cayó ante El Santo; posteriormente, en el 43 Aniversario, volvió a perder ante El Faraón y en el 58 Aniversario lo hizo frente a Konnan.

En el 16 Aniversario, El Cobarde perdió ante Sangre Chicana y Adorable Rubí, mientras que Américo Rocca cayó frente a Gran Cochisse en el 17 Aniversario.

La historia continuó en el 21 Aniversario, cuando MS1 perdió ante Sangre Chicana, Atlantis y Satánico. En el 22 Aniversario, El Signo cayó ante Tony Salazar, Ringo Mendoza y Américo Rocca.

Para el 23 Aniversario, Negro Navarro perdió ante Tony Salazar, Ringo Mendoza y Américo Rocca, mientras que en el 24 Aniversario Texano también cayó ante ese mismo trío y posteriormente volvió a perder ante Ricky Santana en el 61 Aniversario.

Texano Jr. después del combate en Rey de Reyes | LUCHA LIBRE TRIPLE A

En el 25 Aniversario, Pirata Morgan perdió ante El Dandy, mientras que Satánico cayó ante el mismo luchador durante el 26 Aniversario.

El 27 Aniversario tuvo como protagonista a Silver King, quien perdió su cabellera ante Miguel Pérez y posteriormente volvió a caer ante Emilio Charles en el 63 Aniversario.

En el 28 Aniversario, Negro Casas perdió ante Hijo del Santo. Años después, volvió a apostar su cabellera ante Tarzan Boy en el 69 Aniversario y Místico en el 76 Aniversario.

La lista continúa con Máscara Año 2000, quien cayó ante Pierroth en el 29 Aniversario; Tarzan Boy, derrotado por Shocker en el 30; y Héctor Garza, quien perdió ante Universo 2000 en el 31.

Hijo del Perro Aguayo y Héctor Garza en una función de Triple A | ESPECIAL

En el 32 Aniversario, Rey Bucanero cayó ante Felino, mientras que Terrible perdió ante Rush en el 33. Para el 34 Aniversario, Blue Panther apostó su cabellera ante Averno.

En los aniversarios posteriores también hubo importantes apuestas de cabelleras. Rey Cometa perdió ante Bárbaro Cavernario durante el 35 Aniversario, mientras que Súper Crazy cayó ante Rey Bucanero en el 36.

El 37 Aniversario tuvo una lucha de apuestas en la que Matt Taven perdió ante Bárbaro Cavernario y Rush. Para el 38 Aniversario, Volador Jr. también terminó sin cabellera frente a Bárbaro Cavernario y Rush.