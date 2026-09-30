¿Cuánto puedes retirar del Banco del Bienestar? Este es el límite diario en cajeros

Existe un monto máximo para realizar compras diariamente con la tarjeta de débito / Especial

Los clientes que tienen una Cuenta Nómina Básica pueden disponer de efectivo mediante los cajeros automáticos de la institución

El Banco del Bienestar no solamente funciona como una de las principales instituciones encargadas de dispersar los recursos correspondientes a los programas sociales del Gobierno de México, también ofrece otros productos financieros, entre ellos cuentas de ahorro y de nómina. Precisamente para quienes utilizan una Cuenta Nómina Básica, una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con cuánto dinero pueden retirar diariamente en efectivo utilizando alguno de sus cajeros automáticos.

De acuerdo con la información disponible del Banco del Bienestar, los titulares de una Cuenta Nómina Básica pueden retirar hasta 12 mil pesos en un día mediante cajeros automáticos. Se trata de la cuenta utilizada para recibir el pago correspondiente al salario y otras prestaciones laborales, por lo que los usuarios deben considerar este límite cuando necesiten disponer de una cantidad importante de efectivo.

Los titulares de una Cuenta Nómina Básica pueden retirar hasta 12 mil pesos / Especial

¿Cuánto dinero puedes retirar de un cajero del Banco del Bienestar?

Para la Cuenta Nómina Básica, la cantidad máxima indicada para disposición de efectivo mediante cajeros es de 12 mil pesos diarios. Esto significa que una persona que necesite retirar una cantidad superior deberá considerar otras opciones disponibles en la institución financiera.

El Banco del Bienestar cuenta con más de 3 mil sucursales, por lo que los clientes también pueden acudir a sus instalaciones para realizar distintas operaciones financieras. Es importante distinguir el límite aplicable en cajeros automáticos de las operaciones que pueden realizarse directamente mediante ventanilla, ya que no necesariamente funcionan bajo las mismas condiciones.

Además de los retiros, la tarjeta vinculada a la Cuenta Nómina Básica permite realizar compras por hasta 20 mil pesos diarios. De esta manera, el cliente puede utilizar directamente su tarjeta de débito cuando el monto que necesita gastar supera la cantidad que puede retirar en efectivo durante una jornada.

El Banco del Bienestar cuenta con más de 3 mil sucursales en todo el país / Especial

¿La Cuenta Nómina del Banco del Bienestar cobra comisiones?

Entre las características de este producto se encuentra que la Cuenta Nómina Básica está exenta del cobro de comisiones, además de que no exige una cantidad mínima para realizar la apertura.

El producto establece un saldo promedio mínimo mensual de 2 mil pesos y no genera intereses ni rendimientos sobre los recursos que permanecen depositados. Asimismo, existe la posibilidad de emitir una o más tarjetas de débito adicionales vinculadas a la cuenta.

Otro de sus beneficios es que la tarjeta asociada cuenta con validez internacional y respaldo de MasterCard, ampliando las posibilidades de uso para el titular tanto en establecimientos como en otros servicios que acepten este medio de pago.

La tarjeta vinculada a la Cuenta Nómina Básica permite realizar compras por hasta 20 mil pesos diarios / Especial

¿Qué necesitas para abrir una Cuenta Nómina Básica?

Las personas interesadas en contratar este producto deben ser mayores de 18 años y acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar para realizar el procedimiento correspondiente.

Entre los documentos solicitados se encuentra una identificación oficial vigente, que puede ser la credencial para votar con fotografía, licencia de conducir o pasaporte. También es necesario presentar comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y CURP, llevando la documentación correspondiente en original y copia.

En determinados casos también será necesaria la Cédula de Identificación Fiscal y el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, específicamente cuando el cliente manifieste encontrarse bajo el régimen fiscal de actividad empresarial.

Una de las ventajas es que no se requiere un monto mínimo para abrir la cuenta, por lo que los interesados que cumplan con los requisitos pueden acudir a una sucursal para solicitar información y comenzar el trámite.

¿Qué hacer si pierdes tu tarjeta del Banco del Bienestar?

Si la tarjeta de débito es robada o extraviada, es importante actuar rápidamente para reducir el riesgo de que alguien más pueda intentar utilizarla.

La indicación es reportar inmediatamente el robo o extravío al número 800 900 2000. Posteriormente, el titular tendrá que acudir a una sucursal del Banco del Bienestar para realizar el procedimiento de reposición del plástico.