Cuti Romero pide el Balón de Oro para Messi: "No hay otro como él"

El jugador del Atlético de Madrid habló sobre el '10'

Parece que la 'campaña' por el Balón de Oro para Lionel Messi sigue creciendo y especialmente por parte de sus compatriotas que han saltado ha darle el respaldo para un galardón más.

Ahora ha sido, Cuti Romero quien después del Derbi Madrileño habló sobre el rosarino y no dudó en resaltar su grandeza tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid en el Metropolitano.

Lionel messi reclamando en la Campeones Cup 2026 | MEXSPORT

¿Qué dijo Cuti Romero?

“Sobre Leo, al margen de lo que es como jugador, que sigue siendo el mejor del mundo, tiene una humildad que muy pocos futbolistas tienen. A mí me ayudó mucho a adaptarme a la selección”, destacó.

Cristian 'Cuti' Romero en su paso por el Tottenham | AP

Romero no ocultó su cariño hacia la leyenda Albiceleste: "Es mi ídolo desde muy chico, lo vi sufrir y ganar todo y después de compartir tanto con él, es el más grande de todos los tiempos”

"Será una linda despedida. Obvio que el Balón de Oro es para él, no hay otro como él”, terminó catapultando sobre la candidatura con el argentino de 39 años en la lista para acariciar otro premio individual.

Cabe mencionar, que Diego Pablo Simeone destacó previo al duelo ante Osasuna que no hay duda de quien debe ganar el galardón: "“Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi”.

Messi y Vozinha en el Mundial 2026 | MEXSPORT

La portada de L’Équipe

Asimismo, la polémica se encendió luego de que la portada lanzada de L’Équipe pusiera a Lionel Messi entre los 5 principales candidatos a ganar el galardón y para muchos faltaron jugadores entre ellos Rodri.