La octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México se esperaba para ser la más vista y cumplió todas las expectativas

La pasada gala del domingo 20 de septiembre, el reality en emisión por Televisa atrajo la atención de varios televidentes rumbo a la recta final del concurso, la entrega dejo un nivel de espectadores de 11.8 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM, convirtiéndose en el programa dominical más visto.

La octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México./Captura de pantalla

¿Qué concursantes estaban nominados para salir?

Después de una semana envuelta de estrategias, alianzas rotas y confrontaciones, la lista de nominados inicial amenazaba con mover de forma drástica la dinámica de juego dentro de la casa, por ser personajes muy queridos por el público. Los habitantes que quedaron en riesgo de abandonar la contienda fueron:

Cynthia Klitbo

Memo Schutz

Karina Torres

Ernesto Laguardia

Ese Pérez

Cynthia Klitbo queda fuera de la final del reallity./captura de pantalla

La concursante Mariana Ochoa también formaba parte de los nominados originales; sin embargo, la actriz logró salvarse luego de ganar la prueba de salvación durante los días previos, librando el temido domingo de eliminación.

Posicionamiento de eliminación

El momento cumbre de la velada se vivió durante el último tramo de la gala, cuando el carrusel de eliminación se definió en un juego al azar por parte de: Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia.

Durante el posicionamiento previo, los ánimos estuvieron marcados por varias emociones por parte de la concursante Klitbo, actriz mexicana, que no se guardó absolutamente nada y encaró directamente a Laguardia,presentador de televisión mexicano, tachándolo de "doble cara". Klitbo argumentó frontalmente que su compañero había fingido una postura amigable durante gran parte de su estancia para terminar mostrando una actitud egoísta en la última semana de juego.

Cynthia Klitbo eliminada de la gran final