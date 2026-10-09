El QB de Dallas confrontó verbalmente a un contratista que criticó al equipo tras caer 24-16 ante Tampa Bay Buccaneers, conjunto que llegó al partido sin conocer la victoria

Los Dallas Cowboys sufrieron una dolorosa derrota por 24-16 ante los Tampa Bay Buccaneers y, al término del encuentro, Dak Prescott mostró su molestia luego de escuchar que alguien calificó el resultado como “vergonzoso” mientras se dirigía al vestuario del AT&T Stadium.

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El quarterback identificó al responsable como un contratista externo ubicado en uno de los pasillos que conectan el campo con la zona de vestidores. La situación provocó la reacción del mariscal de campo, quien aseguró que no le molestaban las críticas, sino la manera en que la persona expresó su opinión.

¿Qué dijo Dak Prescott tras escuchar que la derrota de Cowboys fue vergonzosa?

Prescott relató que, cuando escuchó el comentario, volteó hacia la persona que lo había pronunciado, pero esta desvió la mirada. Después de escuchar una segunda expresión, el quarterback cuestionó que el contratista no sostuviera sus palabras de frente.

“Si dices que es vergonzoso, di que es vergonzoso. Si me lo dices a mí, dímelo a la cara. No te eches atrás”, expresó el jugador de Dallas, quien también reconoció que le incomodaba que el incidente se convirtiera en tema de conversación.

El mariscal de campo evitó calificar el resultado como vergonzoso porque consideró que hacerlo restaría mérito a lo conseguido por Tampa Bay. Sin embargo, admitió que los Cowboys tenían la obligación de ganar un encuentro en el que partían como favoritos.

“En esta liga, hay que ganar los partidos que se supone que debes ganar”, señaló Prescott, al recordar que los Buccaneers llegaron al compromiso sin victorias y tuvieron que visitar Dallas en un partido estelar de jueves por la noche.

Tampa Bay y Cowboys enfrentándose en el Thursday Night Football de semana 5 | AP

Cowboys agravan su crisis tras caer ante Tampa Bay

La derrota representó un duro golpe para Dallas, que quedó con marca de dos triunfos y tres derrotas. Además, fue apenas la sexta ocasión en la historia de la franquicia en la que perdió frente a un rival que llegaba con un registro de 0-4 o peor.

La ofensiva de los Cowboys apenas consiguió 16 puntos, su menor producción de la temporada hasta ese momento. Prescott lanzó dos intercepciones en pases desviados, mientras que KaVontae Turpin perdió el balón durante una devolución de patada inicial. El equipo también tuvo dificultades por tierra, con apenas 50 yardas terrestres.

Bucky Irvin anotando ante los Dallas Cowboys en el TNF | AP

La defensiva tampoco respondió. Dallas permitió 241 yardas por tierra, incluida una carrera de 72 yardas de Bucky Irving en la segunda jugada del tercer cuarto. Con esta actuación, la unidad continuó con sus problemas para frenar a los rivales, después de las dificultades que arrastró durante la campaña anterior.

El propietario y gerente general Jerry Jones reconoció su preocupación por el desempeño defensivo, aunque descartó que fuera momento de pensar en cambios drásticos. También manifestó su confianza en Christian Parker, coordinador defensivo que busca corregir las deficiencias del equipo.

Por su parte, el entrenador Brian Schottenheimer aceptó la decepción por el inicio de temporada, pero aseguró que todavía queda camino por recorrer. Los Cowboys tendrán un descanso antes de visitar a los Green Bay Packers el 18 de octubre en Lambeau Field, donde buscarán recuperar el rumbo y evitar que su comienzo de campaña se complique aún más.