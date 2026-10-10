Ante la controversia, defendió sus raíces y aclaró su postura sobre el ICE / Especial

El actor de origen mexicano recibió cuestionamientos por participar en Pawn Shop, una película relacionada con operativos migratorios en EU

Danny Trejo, reconocido internacionalmente por interpretar a Machete, se encuentra en medio de una polémica después de que se diera a conocer su participación en Pawn Shop, una película producida por The Daily Wire, compañía vinculada al comentarista conservador estadounidense Ben Shapiro. La controversia surgió luego de que la producción fuera presentada como una historia favorable al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lo que provocó cuestionamientos entre seguidores del actor por su conocida defensa de la comunidad latina.

Podría interesarte eSports Far Cry 6: Rambo y Danny Trejo llegarán al nuevo título de Ubisoft

Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron contradictorio que un actor orgulloso de sus raíces mexicanas aceptara participar en una película relacionada con una agencia que ha sido objeto de controversia por sus operativos migratorios. Ante los señalamientos, Trejo decidió responder públicamente y aclarar que su participación en la cinta no significa que respalde las políticas del ICE, además de recordar su historia familiar como hijo de inmigrantes mexicanos.

'Machete' es criticado por participar en una película donde se habla del apoyo a agentes migratorios / Especial

¿Por qué critican a Danny Trejo por participar en Pawn Shop?

La polémica comenzó cuando se conocieron detalles sobre Pawn Shop, una producción que gira alrededor de un agente federal del ICE en medio de un conflicto relacionado con la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. La película llamó especialmente la atención por su vínculo con Ben Shapiro, quien ha defendido públicamente una postura favorable a la agencia migratoria y cuyo posicionamiento contribuyó a que el proyecto fuera señalado como una producción pro-ICE.

La participación de Danny Trejo provocó reacciones entre usuarios que cuestionaron su decisión de integrarse al reparto. Algunos seguidores consideraron que su presencia podría interpretarse como un respaldo al mensaje de la película, particularmente por tratarse de un actor que durante años ha expresado orgullo por su identidad mexicana y su cercanía con la comunidad latina en Estados Unidos.

Entre los comentarios dirigidos al protagonista de Machete aparecieron reclamos como el siguiente: “Estás participando en una película de propaganda pro-ICE. Defiende a los latinos”

Ante la controversia, Trejo publicó un mensaje en sus redes, donde dejó clara su postura y rechazó que su participación profesional deba confundirse con un apoyo personal a la agencia migratoria.

Danny Trejo estaría en la cinta The Daily Wire, vinculada al comentarista conservador estadounidense Ben Shapiro / Especial

¿Qué dijo Danny Trejo sobre el ICE?

El actor respondió a los cuestionamientos recordando sus orígenes mexicanos y asegurando que mantiene su respaldo a las personas inmigrantes. En su mensaje destacó que su posición personal no ha cambiado por aceptar un papel cinematográfico.

“Soy un mexicano orgulloso que siempre ha apoyado y siempre apoyará a mi comunidad. Obviamente, también estoy a favor de la inmigración. No estoy a favor del ICE”

Con estas palabras, Danny Trejo rechazó apoyar al ICE y buscó establecer una diferencia entre sus convicciones personales y las historias que interpreta en la pantalla. Su respuesta llegó después de que distintos usuarios lo señalaran por trabajar en una producción vinculada con una postura política que consideran contraria a los intereses de las comunidades migrantes.

El protagonista de Machete también recordó que conoce las dificultades que enfrentan las familias inmigrantes, debido a su propia historia familiar. Por ello, sostuvo que aceptar un personaje dentro de una película no significa necesariamente compartir las ideas de sus productores ni respaldar todas las acciones de las instituciones que aparecen representadas.

“Sé de dónde vengo y conozco nuestras dificultades. Soy un actor. Mi trabajo es contar una historia. Dios los bendiga”.

Trejo decidió responder públicamente y aclarar que su participación / Especial

¿De qué trata Pawn Shop, la película que desató la polémica?

Pawn Shop es una película dirigida por Michael Polish y producida por The Daily Wire. La historia se desarrolla alrededor de un joven agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que debe realizar una detención de alto riesgo después de que su compañero muere durante un disturbio relacionado con operativos migratorios en Minneapolis.

En medio de los acontecimientos, el agente busca refugio en una casa de empeños, lugar que se convierte en uno de los escenarios centrales de la historia. Según la información difundida sobre el proyecto, Danny Trejo interpreta al propietario del establecimiento, un negocio que ha pertenecido a su familia durante varias generaciones.

La trama también ha generado controversia por la manera en que representa el conflicto migratorio. De acuerdo con información difundida por Los Angeles Times a partir de un libreto obtenido por The Bulwark, uno de los personajes latinos protegidos por habitantes de la localidad sería presentado como integrante de la organización criminal MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha.

Este elemento ha alimentado las críticas hacia la producción, particularmente entre quienes consideran que la historia podría reforzar determinados discursos sobre la inmigración. Sin embargo, la postura política atribuida a la película no debe confundirse automáticamente con las opiniones personales de todos los integrantes del elenco.

¿Quiénes participan en la película Pawn Shop?

Además de Danny Trejo, la producción reúne a actores como Paris Bravo, Noel Guglielmi, CJ Salvador, Myles Clohessy, Henry Thomas y Harvey Keitel. La dirección está a cargo de Michael Polish, mientras que The Daily Wire participa en la producción.

La presencia de Trejo ha sido uno de los elementos que mayor atención ha generado debido a su trayectoria en Hollywood y a la identidad latina que ha acompañado buena parte de su carrera. El actor se convirtió en una figura reconocida del cine de acción gracias a personajes como Machete, además de participar en numerosas películas y producciones televisivas.

Su incorporación a Pawn Shop ha provocado un debate sobre la relación entre los actores y los mensajes políticos de las películas en las que participan, especialmente cuando una producción aborda asuntos tan sensibles como la inmigración y los operativos de las autoridades estadounidenses.

Rodaje de Pawn Shop también provocó protestas en Estados Unidos

La controversia no se ha limitado a la participación de Danny Trejo. Durante las filmaciones realizadas en Livingston, Montana, residentes y organizaciones locales expresaron inconformidad por las afectaciones relacionadas con la producción, entre ellas cierres de calles, escenas de acción y la presencia de personal de seguridad.

De acuerdo con información publicada por Deadline, un banco de alimentos de la zona denunció que sus actividades resultaron perjudicadas por las restricciones de acceso y la presencia de guardias de seguridad armados, situación que habría generado preocupación entre algunas personas que acudían al establecimiento.