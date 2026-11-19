Un juez federal condenó al expolítico y a otras 25 personas por los hechos ocurridos en septiembre de 2014 / Especial

La defensa del exfuncionario impugnó la resolución, por lo que la sentencia todavía no es definitiva

l exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, fue condenado a 60 años de prisión por su responsabilidad en el ataque contra el equipo de futbol Los Avispones, ocurrido durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en medio de los hechos violentos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La resolución fue emitida por un juez federal y contempla el delito de homicidio simple en grado de tentativa en agravio de 61 personas.

La sentencia también alcanzó a otras 25 personas, entre ellas Felipe Flores Velázquez, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal de Iguala cuando ocurrieron los hechos. De acuerdo con la información judicial, los involucrados recibieron penas de 60 años de prisión, aunque los delitos considerados no fueron exactamente los mismos para todos, ya que en el caso de los policías también se incluyeron responsabilidades por homicidio calificado.

La determinación fue firmada el pasado 10 de noviembre de 2026 por Irving Joan González Balleza, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, el caso todavía no está cerrado, debido a que la defensa de Abarca presentó un recurso de apelación con el que busca revertir la condena.

José Luis Abarca fue condenado a 60 años de prisión por el ataque contra Los Avispones / Especial

El fallo deberá ser revisado por un Tribunal Colegiado de Apelación, que tendrá la responsabilidad de analizar los argumentos de las partes y determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia. Por esta razón, aunque ya existe una condena, todavía no puede considerarse una resolución firme.

¿Por qué condenaron a José Luis Abarca a 60 años de prisión?

La nueva sentencia está relacionada con la agresión que sufrió el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo cuando sus integrantes regresaban a casa después de disputar un partido en Iguala. Durante aquella noche, los jugadores y las personas que viajaban con ellos fueron atacados a balazos, en un episodio que dejó víctimas mortales y sobrevivientes.

El juzgado encontró responsable al exalcalde por homicidio simple en grado de tentativa contra 61 personas, mientras que otros de los sentenciados también fueron condenados por homicidio calificado. Los hechos forman parte de las investigaciones sobre la violencia registrada en Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La resolución representa una nueva condena contra Abarca, quien también ha enfrentado otros procesos judiciales relacionados con hechos ocurridos durante su administración municipal y por el caso Ayotzinapa. No obstante, la defensa sostiene que existen elementos que no fueron valorados correctamente y que podrían modificar el resultado del juicio.

La defensa de José Luis Abarca presentó una apelación para intentar revertir la condena / Especial

Defensa de José Luis Abarca asegura que no tenía el mando de la Policía Municipal

Alejandro Rojas, abogado del exalcalde, rechazó los fundamentos de la sentencia y aseguró que su cliente no tenía bajo su responsabilidad directa a la Policía Municipal de Iguala cuando ocurrió el ataque contra Los Avispones.

Según explicó, desde mayo de 2014 el Ayuntamiento había acordado transferir el mando de la corporación al Gobierno de Guerrero, por lo que considera que su representado no debería ser responsabilizado por las acciones de los agentes durante septiembre de ese mismo año.

“Él (Abarca), desde mayo del 2014, había entregado, por acuerdo del Cabildo del municipio, el mando de la Policía Municipal al gobierno del estado. Se exhibió el acta de cabildos certificada donde el ayuntamiento o el cabildo de Iguala le entrega el mando único de la policía al gobierno del estado y se celebra un convenio de asunción de funciones entre el municipio de Iguala y el gobierno para que ellos estuvieran a su cargo el mando de la Policía Municipal de Iguala. Y los hechos (el ataque a Los Avispones) suceden en septiembre del 2014”, explicó.

El litigante afirmó que dicha documentación fue presentada durante el procedimiento y cuestionó que no se le hubiera dado el valor que, desde su perspectiva, correspondía. También manifestó inconformidad por el cambio de titular del juzgado ocurrido antes de que se emitiera la sentencia.

Rojas sostuvo que esta situación generó dudas en la defensa sobre la manera en que se desarrolló la etapa final del proceso y criticó las condiciones en las que, a su juicio, algunos juzgadores toman decisiones.

El exalcalde de Iguala recibió una nueva sentencia relacionada con los hechos de septiembre de 2014 / Especial

Abogado de Abarca cuestiona el cambio de juez y presenta apelación

Además de insistir en que el exalcalde no tenía el control operativo de la policía, Alejandro Rojas expresó críticas contra el sistema judicial y aseguró que algunos jueces podrían actuar bajo presiones institucionales. Estas afirmaciones corresponden a la postura de la defensa y no constituyen hechos acreditados dentro del expediente.

“Son de los jueces del Bienestar, elegidos por elección judicial, la juez del Juzgado de Matamoros, Juzgado Primero de Procesos Penales de Matamoros, porque tienen temor tanto del Tribunal de Disciplina Judicial como del Órgano de Administración del Poder Judicial de que se dicte una sentencia que es contraria a los intereses del Gobierno o por temor de que les inicie un procedimiento del Tribunal de Disciplina Judicial o los cambien de adscripción… no están resolviendo con base en las pruebas y con base en lo que hay en el proceso…

“La prueba que te digo, lo exime completamente de su responsabilidad, pero la juez no valoró esa documental y por lo tanto ya presentamos el recurso de apelación en la semana”, declaró.

Con el recurso presentado, la defensa busca que un tribunal de segunda instancia revise la valoración de las pruebas y determine si existen motivos jurídicos para modificar la resolución. Mientras esa revisión no concluya, la condena de 60 años por el caso Los Avispones permanecerá sin firmeza jurídica.

¿Qué pasó con el equipo Los Avispones durante el ataque en Iguala?

La noche del 26 de septiembre de 2014, integrantes del equipo de futbol Los Avispones, entre ellos adolescentes de entre 14 y 17 años, se encontraban en Iguala después de disputar un encuentro de tercera división contra el conjunto de Las Iguanas. Al terminar el partido, abordaron un autobús para regresar a Chilpancingo, capital de Guerrero.

Durante la madrugada del 27 de septiembre, el vehículo fue interceptado y atacado con armas de fuego por hombres vestidos de negro. Los disparos provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra un alud de tierra, mientras los pasajeros intentaban protegerse.

De acuerdo con los testimonios sobre aquellos hechos, los jóvenes gritaban para explicar que eran futbolistas y pedir que dejaran de disparar. Sin embargo, la agresión continuó y provocó consecuencias fatales para integrantes de la delegación deportiva.

En el ataque perdieron la vida David Josué García Evangelista, conocido como El Zurdito, de 15 años, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor del autobús. Sus muertes forman parte de los hechos violentos ocurridos en Iguala durante aquella jornada, recordada principalmente por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

¿Cuántos años de prisión acumula José Luis Abarca y qué sigue en su proceso?

La nueva condena de 60 años se suma a otra sentencia de 92 años de prisión que había sido impuesta a José Luis Abarca por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos Arturo Hernández Cardona.

Aquella resolución fue dictada por Samuel Ventura Ramos, entonces juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, quien también absolvió al exalcalde del delito de delincuencia organizada al considerar que la Fiscalía General de la República no había acreditado su relación con Guerreros Unidos.

Sin embargo, la sentencia de 92 años tampoco ha quedado firme, debido a que todavía está pendiente una resolución judicial relacionada con el amparo directo promovido contra ese fallo.