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Empelotados

De jugador a ganador del Oscar: Ryan Coogler hace historia en los premios de la Academia

Ryan Coogler recibiendo su Oscar | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:32 - 15 marzo 2026
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Del colegial a los grandes escenarios del cine

La noche de los Oscars dejó un momento especial cuando el director y guionista Ryan Coogler ganó su primer premio Oscar gracias al guion original de la película Sinners.

El cineasta estadounidense fue reconocido con la estatuilla a Mejor Guion Original, consolidando una carrera en Hollywood que sigue creciendo tras proyectos exitosos en el cine.

Ryan Coogler recibiendo su Oscar | AP

Antes del cine, Coogler brilló como jugador de futbol americano

Antes de convertirse en uno de los directores más reconocidos de la industria, Coogler también tuvo una etapa destacada dentro del deporte.

Entre 2004 y 2007, el ahora ganador del Oscar fue receptor abierto (WR) en Sacramento State Hornets football, equipo de California State University Sacramento.

Durante su paso por el programa universitario, Coogler incluso estableció récords como receptor, destacándose en el equipo antes de iniciar el camino que eventualmente lo llevaría al cine.

Ryan Coogler recibiendo su Oscar | AP
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