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De jugador a ganador del Oscar: Ryan Coogler hace historia en los premios de la Academia
La noche de los Oscars dejó un momento especial cuando el director y guionista Ryan Coogler ganó su primer premio Oscar gracias al guion original de la película Sinners.
El cineasta estadounidense fue reconocido con la estatuilla a Mejor Guion Original, consolidando una carrera en Hollywood que sigue creciendo tras proyectos exitosos en el cine.
Antes del cine, Coogler brilló como jugador de futbol americano
Antes de convertirse en uno de los directores más reconocidos de la industria, Coogler también tuvo una etapa destacada dentro del deporte.
Entre 2004 y 2007, el ahora ganador del Oscar fue receptor abierto (WR) en Sacramento State Hornets football, equipo de California State University Sacramento.
Ryan Coogler wins his first-ever Oscar for Best Original Screenplay for 'SINNERS' 🏆— Yahoo Sports (@YahooSports) March 16, 2026
Coogler was a record-setting WR at Sacramento State from 2004–07 🏈 pic.twitter.com/KKpZLbXZyS
Durante su paso por el programa universitario, Coogler incluso estableció récords como receptor, destacándose en el equipo antes de iniciar el camino que eventualmente lo llevaría al cine.