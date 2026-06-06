¿De qué murió Patrick Godfrey? Fallece el actor que dio vida a Leonardo da Vinci

El mundo del cine está de luto. Patrick Godfrey, actor británico que conquistó a toda una generación con su interpretación de Leonardo da Vinci en la película Por Siempre Cenicienta, murió a los 93 años de edad.

La noticia fue confirmada por su agencia de representación, Markham Froggatt & Irwin, que informó que el intérprete falleció en paz en su hogar el pasado 4 de junio, acompañado por sus seres queridos.

Patrick Godfrey. / MUBI

¿De qué murió Patrick Godfrey?

Tras darse a conocer su muerte seguidores del actor comenzaron a preguntarse qué le ocurrió. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento.

La causa de muerte del actor británico no ha sido revelada oficialmente. / IMDb

¿Quién era Patrick Godfrey?

Nacido en Londres en 1933, Patrick Godfrey construyó una sólida carrera en el cine, la televisión y el teatro británico durante casi siete décadas.

Participó en producciones como Los Miserables, El conde de Montecristo, Una habitación con vista, Maurice, Oliver Twist y Mowgli: La leyenda de la selva.

A pesar de su extensa trayectoria, uno de los personajes más recordados por el público fue el de Leonardo da Vinci en Por Siempre Cenicienta, la exitosa adaptación del cuento de Cenicienta protagonizada por Drew Barrymore en 1998.