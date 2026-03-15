¡Decepcionado! Messi en desacuerdo por cancelación de la Finalissima entre España y Argentina

La Finalissima entre Argentina, campeona de la Copa América, y España, campeón de la Eurocopa, fue oficialmente cancelada debido al conflicto bélico que sigue en desarrolla impidiendo el desenlace del juego pactado para el 27 de marzo en Qatar.

Sin embargo, se ha dado a conocer a través de ESPN que uno de los hombres que más decepcionado está es Lionel Messi, dicho medio resalta que consideraba el partido como una oportunidad para adjudicarse su cuadragésimo noveno título en su carrera.

Argentina, campeón de la primera Finalissima | AFP

El comunicado de UEFA

UEFA oficialmente anunció la cancelación de la edición de este año de la Finalissima, el partido que debía enfrentar a la ganadora de la Eurocopa 2024, España, y a la campeona de la Copa América 2024, Argentina. La situación en Oriente Medio y la insistencia de Argentina en no aceptar una alternativa han provocado la anulación de este encuentro.

El partido estaba programado inicialmente para el 27 de marzo en Qatar, pero la situación política en la región y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la federación argentina para una fecha o ubicación alternativa han llevado a la cancelación del evento.

Desde Europa se presentaron no menos de tres propuestas para que el partido se disputara, incluso a doble partido, pero la campeona del mundo de 2022 no aceptó ninguna de las variantes, por lo que todo indica que no se tuvo otra opción.

Lamine Yamal en celebración con la Selección de España | AP

¿Todos estuvieron de acuerdo?

Esta decisión de cancelar finalmente el evento llega tras varias propuestas y negociaciones entre los organizadores y las federaciones implicadas, siendo todas las opciones analizadas finalmente rechazadas.

La primera opción fue organizar el partido en el Santiago Bernabéu, en Madrid, en la fecha inicial, con una división 50-50 de los aficionados en el estadio. Esto habría ofrecido un marco de clase mundial, adecuado para un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina tras declarar en su juicio de evasión fiscal | AP