Carín León podría enfrentar acciones legales tras la cancelación de su concierto en The Sphere de Las Vegas. / FB: Carin Leon

Fans afectados buscan recuperar el dinero que gastaron en boletos, vuelos, hospedaje y transporte tras la suspensión del show en The Sphere

La cancelación de último momento del concierto de Carín León en The Sphere de Las Vegas no solo provocó molestia entre los asistentes que ya se encontraban en el recinto, sino que ahora abrió la posibilidad de una demanda colectiva por los gastos que algunos fans aseguran haber realizado para acudir al espectáculo.

El concierto estaba programado para el 10 de septiembre de 2026, pero fue cancelado cuando miles de personas ya esperaban el inicio del espectáculo. El cantante explicó posteriormente que problemas relacionados con el traslado aéreo impidieron que llegara a Las Vegas a tiempo.

Aunque los boletos pueden utilizarse para la nueva fecha o solicitar su reembolso, algunos asistentes buscan recuperar otros gastos relacionados con el viaje, como hospedaje, vuelos, alimentos y transporte.

El concierto de Carín León en The Sphere fue cancelado el pasado 10 de septiembre. / X

¿Carín León será demandado por los afectados de The Sphere?

Mariela Ruye, organizadora y vocera del grupo de seguidores perjudicados por la cancelación, confirmó públicamente que comenzarán las acciones legales correspondientes con la intención de solicitar una compensación económica por las pérdidas ocasionadas.

De acuerdo con la información difundida por la representante, el objetivo es que los afectados puedan reclamar gastos relacionados con transporte, hospedaje y boletos, particularmente en aquellos casos en los que las personas viajaron desde otras ciudades para acudir al concierto.

La iniciativa busca reunir a más personas que hayan resultado afectadas económicamente por la suspensión del espectáculo.

Ruye también invitó a los seguidores que quieran incorporarse a la iniciativa a establecer contacto directamente a través de su cuenta de redes sociales, identificada como @soymarielaruye.

Por ahora la información disponible señala que el grupo está organizándose para emprender acciones legales, pero no confirma que una demanda colectiva ya haya sido admitida por un tribunal.

¿Qué pasó con el concierto de Carín León en Las Vegas?

Carín León tenía programada una presentación en The Sphere el 10 de septiembre, como parte de su residencia en el moderno recinto de Las Vegas.

Sin embargo, el espectáculo fue cancelado debido a problemas relacionados con el traslado del cantante. León explicó que tuvo complicaciones con las aeronaves que utilizaría para llegar a Las Vegas y que, ante las circunstancias, no pudo presentarse en el horario previsto.

El artista ofreció disculpas a los asistentes y posteriormente se anunció una nueva fecha para el espectáculo.

La cancelación generó especial molestia debido a que numerosos seguidores ya habían realizado gastos adicionales para viajar a Las Vegas y acudir al concierto.