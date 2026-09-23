El delantero se convirtió en el máximo anotador en la historia del equipo

Denis Bouanga hizo historia con Los Angeles FC al marcar un tanto el pasado 19 de septiembre en el empate a dos goles ante San Diego. Con este tanto se convertió en el máximo goleador del club en temporada regular de la MLS, luego de superar la marca que pertenecía al mexicano Carlos Vela.

El tanto permitió a Bouanga dejar atrás los 78 goles que Vela había conseguido durante su etapa con el conjunto angelino, convirtiéndose así en el nuevo líder histórico de la franquicia en este apartado estadístico.

El registro adquiere relevancia por la producción ofensiva que ambos jugadores han tenido con LAFC. Mientras Vela fue una de las principales figuras durante los primeros años de la franquicia, Bouanga ha construido su propia trayectoria desde su llegada al futbol estadounidense en 2022.

Denis Bouanga, delantero de LAFC en un partido de Champions Cup | MEXSPORT

Bouanga establece un nuevo récord goleador con LAFC

El delantero gabonés necesitó 127 partidos de temporada regular para alcanzar y superar los 79 goles, mientras que Carlos Vela consiguió sus 78 anotaciones en 152 encuentros. De esta manera, Bouanga estableció el nuevo récord del club con una menor cantidad de partidos disputados.

Bouanga cuenta actualmente con 122 goles con LAFC considerando todos los torneos en los que ha participado. Este registro también lo coloca como el máximo anotador histórico de la franquicia en todas las competiciones.

Carlos Vela por su parte, se quedó con tan sólo 93 anotaciones en su tiempo con el conjunto angelino. Diego Rossi, actual delantero de Monterrey es el tercer máximo anotador pero se quedó muy por detrás con 59 tantos.

Pese a ser superado por Bouanga, Vela sigue presumiendo de ser el máximo anotador en un mismo torneo de MLS. El mexicano registró 34 anotaciones en la temporada 2019, 10 goles más que la mejor campaña goleadora del gabonés

Carlos Vela, disputando un partido con LAFC | MEXSPORT

Bouanga y su paso por LAFC

El jugador, nacido en Francia y representante internacional de Gabón, llegó a Los Ángeles en 2022 después de su paso por el Saint-Étienne de la Ligue 1 de Francia. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos del conjunto angelino.

Su producción goleadora también incluye la Bota de Oro de la MLS que consiguió en 2023. Además, ha mantenido una regularidad destacada durante sus temporadas en la liga estadounidense.

El nuevo récord de Bouanga se produce mientras el delantero atraviesa una etapa de continuidad estadística en la MLS. El atacante se convirtió en uno de los jugadores que han conseguido registrar tres temporadas consecutivas con al menos 20 goles, una cifra que refleja su producción frente a la portería durante diferentes campañas.