Despidieron a 13 colaboradores de la empresa que transmite en el 730 AM

W Deportes hizo un limpia en sus instalaciones. La empresa empezó con una nueva reestructuración que derivó en el despido de 13 colaboradores de la empresa que transmite a través del 730 AM. Entre las personas que dejaron la estación se encuentran redactores, conductores y productores que formaban parte de la operación de la emisora.

Entre los nombres más destacados que ya no continuarán en W Deportes aparecen Juan Carlos Ibarrarán, Fabrizio Domínguez y Esteban Garrido, quienes formaban parte de los equipos encargados de la generación y producción de contenidos para la estación.

La salida de los 13 trabajadores ocurre como parte de un cambio en la operación de W Deportes, que también contempla el cierre de la redacción y de las oficinas que la empresa mantenía en Tlalpan 3000, una dirección vinculada históricamente con la estación radiofónica.

Juan Carlos Ibarrarán, colaborador de W deportes | x @chato_jc

Claro Sports asumirá los contenidos del 730 AM

De acuerdo con la información conocida sobre la reestructuración, Claro Sports se encargará de los contenidos y programas que se transmiten a través del 730 AM. A partir de este cambio, las producciones dejarán de realizarse desde las instalaciones de W Deportes en Tlalpan 3000 y pasarán a las oficinas de Grupo Carso.

La modificación implica un cambio en la estructura de producción de la estación, debido a que la redacción y las oficinas que durante años funcionaron en Tlalpan 3000 dejarán de operar.

Micrófono de Claro Sports | IMAGO7

W Deportes suma su segundo despido masivo después de un Mundial

El proceso actual representa el segundo despido masivo en W Deportes después de un Mundial. El antecedente más reciente se produjo en 2023, después de la celebración de la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando 16 empleados fueron despedidos de la estación.

Ahora, con la salida de otros 13 colaboradores, W Deportes vuelve a modificar de manera importante su estructura interna. En total, ambos procesos posteriores a los Mundiales representan la salida de 29 trabajadores.