Detienen a 9 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras ataque a fuerzas federales en Sinaloa

Nueve personas fueron detenidas tras la agresión contra personal de las fuerzas federales. / @OHarfuch

Elementos de Marina y SSPC fueron agredidos por civiles armados que viajaban en seis camionetas; aseguraron armas, cargadores y explosivos

Nueve personas presuntamente vinculadas con una fracción del Cártel de Sinaloa fueron detenidas tras una agresión contra personal de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo en la zona serrana de Sinaloa, en los límites con Durango.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo forma parte del reforzamiento de seguridad implementado en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa.

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¿Qué pasó durante el operativo en Sinaloa?

De acuerdo con García Harfuch, durante el despliegue, civiles armados que viajaban en seis camionetas dispararon contra elementos de Semar y SSPC.

La agresión fue controlada y posteriormente fueron detenidas nueve personas, quienes son señaladas por las autoridades como presuntamente vinculadas con una fracción del Cártel de Sinaloa.

Como parte de la acción también fueron aseguradas 17 armas largas, incluida una ametralladora; 127 cargadores; 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

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Seguridad en Sinaloa continuará, afirma Harfuch

El funcionario señaló que el reforzamiento de seguridad en Sinaloa continuará de manera permanente y coordinada, con el objetivo de detener a personas consideradas generadoras de violencia, reducir la capacidad operativa de grupos criminales y proteger a las familias de la entidad.