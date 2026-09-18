Michelle Zepeda, conductora del segmento del clima de N+ Guadalajara, fue detenida tras verse involucrada en un accidente vial / Redes Sociales

La presentadora del clima de N+ Guadalajara fue detenida luego de verse involucrada en un accidente ocurrido durante la madrugada del jueves 17 de septiembre

Michelle Zepeda, conductora del segmento del clima en el noticiero matutino de N+ Guadalajara, fue detenida tras verse involucrada en un accidente automovilístico en el que murió un motociclista en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué ocurrió?

El accidente se registró durante las primeras horas del jueves 17 de septiembre, cerca de las 5:00 de la mañana, en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, en las inmediaciones del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente para determinar las responsabilidades correspondientes / Redes Sociales

En el percance estuvieron involucradas una motocicleta y una camioneta que, de acuerdo con los primeros reportes, era conducida por Michelle Zepeda. El motociclista, identificado de manera extraoficial como Jostin Santamaría, perdió la vida en el lugar.

La conductora de Televisa Jalisco quedó a disposición del Ministerio Público luego del accidente ocurrido en Guadalajara / Redes Sociales

Investigan las causas del accidente

Entre las versiones difundidas sobre el percance se encuentra que uno de los conductores habría omitido la señal de alto o el semáforo en rojo; sin embargo, esta circunstancia no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Tras el accidente, servicios de emergencia acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento del motociclista. Michelle Zepeda habría resultado con lesiones, por lo que fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

Motociclista perdió la vida tras el percance en el que también estuvo involucrada Michelle Zepeda / Especial

¿Quién es Michelle Zepeda?

Michelle Zepeda es conocida por desempeñarse como presentadora del pronóstico del tiempo en N+ Guadalajara, división de noticias de Televisa. De acuerdo con reportes publicados sobre el caso, colabora con la televisora desde 2017.

Antes de dedicarse a la televisión, Zepeda participó en certámenes de belleza en Jalisco, entre ellos Mexicana Universal Jalisco. Su última participación en los noticieros habría ocurrido el pasado 15 de septiembre.

El accidente se registró durante la madrugada del 17 de septiembre en el cruce de Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta / Redes Sociales