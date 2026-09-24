Daniel 'N', conocido como “Pinky” o “Polilla” dentro de La Rebel, fue señalado por presuntos vínculos con un grupo criminal de la Ciudad de México

Daniel 'N', identificado con los apodos de “Pinky” y “Polilla” dentro de La Rebel, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por el periodista Antonio Nieto. El hombre es señalado como integrante de la barra de Pumas de la UNAM y también es parte de la Unión Tepito.

El miembro de La Rebel es señalado por presunta extorsión a comerciantes / @sieteletras

De acuerdo con los señalamientos difundidos, Daniel habría tenido presuntos vínculos con el narcomenudeo dentro del grupo de animación y sería señalado como uno de los encargados de distribuir droga entre integrantes de la barra. Estas acusaciones deberán ser determinadas por las autoridades mediante la investigación correspondiente.

Detienen a integrante de La Rebel

El caso también fue relacionado con “Gacela”, otro integrante de La Rebel que había sido señalado públicamente por presunta venta de drogas y posesión de armas. La droga comercializada en las inmediaciones y tribunas del Estadio Olímpico Universitario generaba ingresos, provenientes directamente de la organización delictiva con sede en Tepito.

“El Pinky” ha sido detenido en al menos tres ocasiones / @SSC_CDMX

“El Pinky” ha sido señalado por su presunta participación en actos de extorsión y agresiones contra comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. De acuerdo con los señalamientos, el hombre habría sido visto golpeando a vendedores de la zona, mientras que autoridades lo ubican como presunto integrante de La Unión Tepito.

La Rebel, bajo la lupa por violencia

Las acusaciones contra algunos integrantes de La Rebel nuevamente situán al grupo de animación en la mira de las autoridades capitalinas. Reportes periodísticos han documentado señalamientos sobre posibles vínculos de algunos miembros con grupos dedicados al narcomenudeo en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

El antecedente más reciente ocurrió en mayo de 2026, cuando la SSC detuvo a un hombre identificado posteriormente como Edwin “N”, descrito como uno de los sublíderes de La Rebel. La captura ocurrió en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, donde las autoridades reportaron el aseguramiento de dosis de presunta marihuana.