Daniel 'N' fue señalado por presuntos vínculos con un grupo criminal de la Ciudad de México

Daniel 'N', identificado con los apodos de “Pinky” y “Polilla” y supuesto integrante de La Rebel, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por el periodista Antonio Nieto. El hombre es señalado como supuesto integrante de la barra y presuntamente parte de la Unión Tepito.

Esta es la imagen que publicó el periodista Antonio Nieto en la que se ve al 'Pinky' entre aficionados del equipo / @sieteletras

De acuerdo con los señalamientos difundidos por el periodista Antonio Nieto, Daniel habría tenido presuntos vínculos con el narcomenudeo dentro del grupo de animación y sería señalado como uno de los que presuntamente distribuía droga entre integrantes de la barra. Estas acusaciones deberán ser determinadas por las autoridades mediante la investigación correspondiente.

Detienen a integrante de La Rebel

El caso también fue relacionado con “Gacela”, otro supuesto integrante de La Rebel, quien de acuerdo a información difundida por el periodista Antonio Nieto en marzo de 2022, fue señalado como uno de los líderes y ahora, vendedor de sustancias ilícitas en el estadio, según lo publicado por el periodista. "En la barra era apodado “Polilla” y dotaba de droga al Gacela y a su sucesor para vender en el Estadio", se lee en el mensaje que publicó Antonio Nieto en su cuenta de X.

La Rebel, bajo la lupa por violencia

Las acusaciones contra algunos supuestos integrantes de La Rebel nuevamente sitúan al grupo de animación en la mira de las autoridades capitalinas. Reportes periodísticos, como el reciente del periodista Antonio Nieto, han documentado señalamientos sobre presuntos vínculos de algunos miembros con grupos dedicados al narcomenudeo en distintas alcaldías de la Ciudad de México.