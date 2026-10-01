Pese a la reducción, el país todavía supera el promedio de 13% registrado entre los países de la OCDE / Magnific

La proporción de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan pasó de 23% a 19% en una década

La cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan en México disminuyó durante los últimos 10 años, aunque el país todavía enfrenta un desafío importante para incorporar a este sector de la población al sistema educativo o al mercado laboral. De acuerdo con el informe Panorama de la educación 2026, la proporción de personas de entre 18 y 24 años en esta condición pasó de 23% a 19% durante la última década, una reducción de cuatro puntos porcentuales.

El avance, sin embargo, no coloca todavía a México al nivel promedio de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras en territorio mexicano alrededor de 19% de los jóvenes dentro de este rango de edad no estudia ni trabaja, el promedio entre los países que forman parte de la organización se encuentra en 13%, una diferencia de seis puntos porcentuales.

La cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan en México disminuyó durante los últimos 10 años / Magnific

¿Qué significa “nini” y por qué el término genera críticas?

La expresión “nini” comenzó a popularizarse hace aproximadamente dos décadas para describir a las personas jóvenes que “ni estudian, ni trabajan”, mientras que en inglés se utiliza el término NEET, proveniente de Not in Education, Employment or Training. Sin embargo, especialistas advierten que esta etiqueta puede simplificar un fenómeno mucho más complejo y colocar toda la responsabilidad sobre los jóvenes, sin tomar en cuenta las condiciones económicas, familiares y sociales que pueden mantenerlos alejados de las aulas o del empleo.

Mariana Belló, especialista de Oxfam México, advirtió que en un país como México la utilización del concepto puede convertirse en un estigma, particularmente porque dentro de esta población existe una fuerte presencia de mujeres que realizan tareas domésticas y de cuidados sin recibir una remuneración.

“Ese estigma y esta connotación negativa está ocultando dos cosas: Primero, que no hay una no hay estrictamente una responsabilidad individual en las personas que por desidia o por falta de ganas o por falta de voluntad, sino que hay fallas estructurales sistémicas que van excluyendo a las personas jóvenes, ya sea del sistema educativo o del sistema laboral o cuando los incluye es de forma muy precarizada”, explicó.

La especialista agregó que observar únicamente cuántos jóvenes aparecen fuera de la educación y el empleo puede ocultar las actividades que sí realizan dentro de sus hogares y comunidades, especialmente cuando se analiza la situación de las mujeres.

La proporción de 'ninis' de entre 18 y 24 años pasó de 23% a 19% durante la última década / Magnific

“Y la segunda es que ocho de cada 10 personas que no estudian y no trabajan en México son mujeres. Y cuando vemos esa cifra y nos ponemos a ver qué sí están haciendo (...) nos damos cuenta de que están cuidando, están haciendo labores domésticas, labores del hogar, están sosteniendo la reproducción de la vida cotidiana en sus familias y en sus comunidades”, detalló.

Mujeres concentran la mayor brecha entre quienes no estudian ni trabajan

El informe de la OCDE muestra que el problema tiene un marcado componente de género en México. Aproximadamente tres de cada 10 mujeres de entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan, mientras que entre los hombres la proporción disminuye hasta alrededor de uno de cada 10.

De acuerdo con la organización, se trata de la brecha de género más amplia entre los países que la integran. Una de las razones señaladas está relacionada con las responsabilidades familiares y las labores domésticas no remuneradas que recaen principalmente sobre las mujeres jóvenes, situación que puede impedirles continuar estudiando o incorporarse a un empleo.

Carla Pederzini, especialista de la Universidad Iberoamericana, consideró que la amplitud de la definición de “nini” también dificulta entender las distintas realidades que existen detrás de las estadísticas. En el caso de las mujeres mexicanas, señaló la necesidad de contar con una infraestructura que facilite conciliar el cuidado de los hijos con el acceso al empleo.

La expresión “nini” se usa para describir a las personas jóvenes que “ni estudian, ni trabajan” / Magnific

“Ellas necesitarían tener un un sistema de cuidados que les permitiera poder irse a trabajar y tener dejar a sus hijos en un lugar seguro y bien cuidados”, subrayó.

¿Por qué disminuyeron los “ninis” en México?

La reducción observada durante los últimos 10 años no es exclusiva de México. El informe señala que la mayoría de los países de la OCDE también logró disminuir la proporción de jóvenes que se encuentran fuera de la educación y del mercado laboral, aunque los resultados varían considerablemente entre cada nación.

Croacia, Irlanda e Italia aparecen entre los países que registraron las reducciones más importantes durante la última década. En sentido contrario, naciones como Alemania, Israel, Letonia y Sudáfrica reportaron una proporción mayor que la observada hace 10 años.

Para México, la OCDE relaciona la disminución con factores como una mayor incorporación de mujeres al sistema educativo y una permanencia más prolongada de los jóvenes dentro de las escuelas, particularmente en el nivel bachillerato.