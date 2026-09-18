Con el descenso del West Ham a la Championship, los Hammers se volverán a enfrentar ante Millwall

El 2005 fue un año que rompió paradigmas en el cine. George Lucas sorprendió al mundo contando la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro, para darle paso a Darth Vader en la Venganza de los Sith. Christopher Nolan reinventó el mito de Batman con la primera película de su trilogía. Harry Potter tomó aún más fuerza en la cultura pop con el estreno del Cáliz de Fuego.

Sin embargo, dicho año también sirvió como un parteaguas para acercar -aún más- parte de la cultura inglesa a este lado del mundo. Lexi Alexander dirigió un filme que conmovió a toda una generación por lo crudo del balompié en el Reino Unido, con "Green Street: Hooligans", película de culto para los balompédicos.

Jugadores de West Ham en lamento | AP

Resumir más de una hora y media en un artículo resultaría imposible, pero uno de los puntos clave es la histórica rivalidad que se muestra en el filme: West Ham vs Millwall. Con el descenso de los Hammers a la Championship, el este de Londres no vibrará con un partido, sino que regresará a una guerra de ideales, con olor a cerveza y un balón en juego.

El inicio del Dockers Derby

La pasión atávica por el futbol se entiende aún más en esta clase de duelos, que relatan historias con más de un siglo de historia. Los dos equipos del East End -el Este de Londres- comenzaron su rivalidad en 1885, cuando la afición del Millwall estaba compuesta por los estibadores -trabajador portuario encargado de cargar, desembarcar y demás de los barcos- y la del West Ham por los constructores de los barcos.

Dockers Derby | @Div_Inf_England

Ambos nacidos en los muelles del Río Támesis, no solo jugaban por ganar, sino por orgullo y trabajo. Al ser formado por trabajadores de distintas empresas portuarias, una crisis de empleo en pleno Siglo XX hizo que el partido fuera más que una rivalidad. Trabajar para el mismo negocio intensificaban las acciones que ocurrían en la cancha; misma que ha llegado a tener tragedias.

A 14 años del último duelo

El futbol en Inglaterra es diferente; es un estilo de vida. El Millwall ha estado alejado en múltiples ocasiones de las grandes glorias; el West Ham ha probado las mieles de la victoria más de una vez. Sin embargo, tras su descenso la pasada temporada, ambos estilos de vida se volverán a ver las caras en un partido oficial; el último quedó 2-1 a favor de los Hammers.