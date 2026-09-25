Doña Carlota recupera su casa en Chalco tras más de 500 días; : así se la entregaron

Doña Carlota recuperó su casa en Chalco tras más de 500 días / Especial

La familia volvió a ingresar al inmueble de Candelaria Tlapala luego de una resolución judicial que ordenó su restitución

Luego de más de 500 días, la familia de Doña Carlota recuperó formalmente la vivienda ubicada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala, Chalco, Estado de México. La entrega se realizó este jueves 24 de septiembre, en cumplimiento de una resolución judicial.

La familia tomó nuevamente posesión del inmueble ante la resolución judicial / @jorgerohue

El inmueble permanecía asegurado desde el 1 de abril de 2025, cuando una disputa relacionada con la propiedad terminó en un enfrentamiento armado. Aquel día, dos personas murieron y un menor resultó lesionado, hechos que posteriormente derivaron en un proceso penal contra Doña Carlota y dos de sus hijos.

Recuperación de la vivienda

La restitución fue ordenada por un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco, quien reconoció a Mariana Santana Alfaro, hija de Doña Carlota, como legítima propietaria del inmueble. La diligencia permitió que familiares ingresaran nuevamente a la casa después de más de un año y medio.

La vivienda permaneció asegurada desde abril de 2025 / Captura de pantalla

Doña Carlota no acudió personalmente a la entrega. Actualmente continúa su proceso bajo prisión domiciliaria, mientras que sus familiares fueron quienes recibieron el inmueble y comenzaron con las primeras labores para recuperar las condiciones de la propiedad.

¿En qué condiciones se encontraba el hogar?

Al abrir nuevamente la vivienda, los familiares encontraron humedad, polvo, muebles, colchones, ropa y juguetes que permanecían en el interior. También fueron visibles rastros de roedores y distintas zonas que requieren limpieza y mantenimiento después del largo periodo que permaneció cerrada.

Familiares iniciaron la limpieza del inmueble recuperado / Captura de pantalla