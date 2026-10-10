Baltimore visita a Atlanta este domingo 11 de octubre en un duelo de la Semana 5 de la NFL que promete intensidad por tierra

El Sunday Night Football entre Baltimore Ravens y Atlanta Falcons se disputará este domingo a las 18:20 horas, tiempo del centro de México, desde el Mercedes-Benz Stadium. El partido podrá verse en México por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass de DAZN.

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Baltimore llega con récord de 3-1 y se encuentra empatado en la cima de la División Norte de la Conferencia Americana con los Cleveland Browns. Atlanta, por su parte, tiene marca de 2-2 y ocupa el segundo puesto de la División Sur de la Conferencia Nacional.

Derrick Henry y Bijan Robinson, las grandes amenazas por tierra

Uno de los principales atractivos será el enfrentamiento entre Derrick Henry y Bijan Robinson, dos de los corredores más productivos de la NFL en las últimas temporadas. Desde 2024, Henry suma 3 mil 890 yardas terrestres, mientras Robinson acumula 3 mil 428, cifras que anticipan una batalla física en el emparrillado.

Bijan Robinson, Atlanta Falcons | AP

Henry viene de aportar 73 yardas y un touchdown en la victoria de Baltimore por 24-18 ante Tennessee. Robinson, en tanto, ha sido una pieza clave en la recuperación de Atlanta, que anotó 80 puntos en sus últimos dos encuentros, con triunfos sobre Green Bay y New Orleans.

Baltimore quiere romper su mala racha en el Sunday Night Football

Los Ravens afrontarán el compromiso con el objetivo de prolongar su buen inicio de campaña y conseguir su tercera victoria consecutiva.

Sin embargo, el equipo tendrá que sobreponerse a la ausencia de Lamar Jackson, descartado para el encuentro por una lesión en el tobillo, por lo que Tyler Huntley tomará los controles de la ofensiva.

Tyler Loop, pateador de Ravens, festejando tras victoria ante Cowboys | AP