Las gaviotas reciben a los Gunners, que llegan como líderes invictos a la quinta jornada del torneo inglés

La quinta fecha de la Premier League presenta un choque de alto calibre entre dos escuadras instaladas en la parte alta de la clasificación general. Brighton abre las puertas de su casa para medirse ante un Arsenal que llega como líder en solitario del torneo local. El cotejo se disputará este sábado 19 de septiembre a las 08:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido en vivo y en exclusiva a través de la plataforma de streaming Max (HBO Max).

Arsenal impuso al Ipswich | AP

El conjunto de los Gunners aterriza en esta cita con un paso arrollador en el arranque del campeonato. Tras disputar las primeras cuatro jornadas, la escuadra dirigida por Mikel Arteta ostenta un registro perfecto con cuatro victorias consecutivas, sumando 12 unidades que los mantienen en la cima de la tabla de posiciones y con la etiqueta de favoritos para pelear el título.

Por su parte, el Brighton llega a este compromiso buscando consolidar su buen arranque y afianzarse dentro del Top 5 de la competencia. El cuadro local registra un inicio de certamen caracterizado por la irregularidad pero con buen cosecha de puntos, acumulando un balance de dos triunfos, una igualada y un descalabro en sus cuatro apariciones previas.

Chelsea ante Brighton | AP

Las Gaviotas buscarán hacer valer la condición de local ante su gente para frenar la inercia ganadora de los londinenses. Una victoria para el Brighton significaría un salto importante en sus aspiraciones europeas, mientras que los visitantes necesitan los tres puntos para mantenerse en lo más alto sin depender de lo que hagan sus perseguidores inmediatos.

El historial reciente entre ambas instituciones promete emociones en las áreas, con dos planteles caracterizados por su propuesta ofensiva y dinámica de juego. Arsenal intentará mantener el orden defensivo que los ha distinguido en las primeras semanas, apoyado en su pegada en ataque para descifrar el cerrojo de los locales en suelo costero.

Arsenal celebra la victoria | AP

¿Cuándo y dónde ver Brighton vs Arsenal?