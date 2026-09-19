La Máquina visita a Rayados después de ganar el Clásico Joven y con el objetivo de mantenerse entre los primeros lugares

Monterrey recibirá a Cruz Azul este sábado 19 de septiembre a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, en partido correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse por Canal 5 y TUDN, además de ViX Premium vía streaming, en un duelo donde La Máquina buscará mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Cruz Azul llegará al norte del país después de imponerse en un vibrante Clásico Joven frente al América. El resultado permitió a los Cementeros continuar con su buen momento y afrontar la novena fecha ubicados en el cuarto puesto de la tabla general.

La Máquina ha encontrado en Kevin Mier y Gabriel 'Toro' Fernández a dos de sus jugadores destacados durante el torneo. Mientras el guardameta colombiano ha brindado seguridad en la portería, el delantero ha aportado en ataque para el conjunto dirigido por Joel Huiqui.

Gabriel 'Toro' Fernández, en festejo de gol con Cruz Azul, ante América | MEXSPORT

¿Cómo llegan Monterrey y Cruz Azul?

El panorama es diferente para Monterrey, que se encuentra en la duodécima posición de la clasificación y suma tres victorias después de siete partidos disputados. Los Rayados necesitan sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación durante esta etapa del Apertura 2026.

La Pandilla viene de empatar sin goles en el Clásico Regio, partido en el que no logró encontrar el camino hacia la portería rival. Ahora, el conjunto regiomontano volverá al Estadio BBVA con la intención de conseguir una victoria frente al vigente campeón del futbol mexicano.

Diego Rossi, jugador de Rayados, en lamento | MEXSPORT

Matías Almeyda mantiene confianza en el crecimiento de su equipo pese al inicio irregular de la campaña.

¿Cuándo y dónde ver Monterrey vs Cruz Azul?

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026

Horario: 19:10 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium