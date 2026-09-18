La Jornada 5 del Calcio tendrá lugar este sábado en el Olímpico de Roma

Los dos mejores equipos en lo que va de la temporada 2026-2027 en la Serie A se verán las caras este sábado 19 de septiembre en un duelo que muy probablemente deje a uno con el liderato exclusivo de cara a la siguiente fecha del campeonato italiano.

La primera señal de la cadena ESPN será la opción primordial por la cual se podrá ver el partido, o bien, si el usuario prefiere hacerlo por medio de una plataforma de streaming, la señal será Disney+. El horario no es el mejor para la gente, aunque tampoco será tan temprano, pues se jugará a las 10:00 AM (tiempo del centro de México).

Paulo Dybala, AS Roma | AP

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

Estrictamente ambos clubes llegan como los dos mejores de la competencia en Italia con tan solo cuatro jornadas jugadas; sin embargo, quien se encuentra a la cabeza del torneo es la Roma, pues pese a que de igual forma que su rival, cuenta con todos los puntos posibles sumados a su cuenta, la diferencia de goles es mejor, pues han anotado 12 y recibido solo uno.

Considerando que todos los partidos de la Roma en el campeonato se han jugado con una victoria a su favor, solo se podrían mencionar los rivales a los cuales han vencido, siendo estos: vs. Fiorentina (4-0), vs. Lecce (0-4), vs. Atalanta (2-1), vs. Torino (0-2).

Marcus Thuram con Inter de Milán | AP

En cuanto al Inter, la diferencia de goles es un tanto más negativa, pues aunque han anotado más (13), también han recibido más goles en contra (6), manteniéndose muy cerca del líder solamente por ese rubro de desempate. En caso de ganar, se quedarían con el liderato único.

Sus victorias se han dado en la Jornada 1 ante Monza por 4-1, en la J2 como visitantes ante Cagliari 0-1, para la J3 ante Napoli por un marcador final de 3-2 y en la J4 una un tanto más cerrada y con voltereta incluida en la que vencieron a Udinese 5-3.

Estadio Olímpico de Roma | INSTAGRAM: @officialasroma

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