El campeón y líder reciben al penúltimo de la tabla

Continúa la novena fecha del Apertura 2026 en la Liga MX, desde el Nemesio Diez Toluca se mide ante Santos Laguna este 20 de septiembre en punto de las 18:00hrs, tiempo del centro de México y podrás verlo a través de ViX.

¿Cómo llegan?

Los dirigidos por Antonio Mohamed llegan tras imponerse por la mínima al Puebla, en su partido pendiente y con ello se afianzaron líderes en el torneo con 19 unidades superando a las Chivas.

Turco Mohamed llegando al Estadio Nemesio Diez | Imago7

Después de 70 minutos de muy pocas acciones de gol, los Escarlatas finalmente logró sacar un remate dentro de los tres postes, de la mano de su goleador, Federico Viñas, para rematar y abrir el marcador tras la fortuna en la jugada.

Con la victoria del partido pendiente de Jornada 7, Toluca se afianzó en lo más alto de la Liga MX. El equipo de Antonio Mohamed llegó a 19 puntos, superando los 17 de Chivas y los 16 de América en el top tres de la clasificación.

Jugadores de Toluca celebrando el único gol en el partido ante Puebla de la Jornada 7 | IMAGO7

Santos busca su segunda victoria

Mientras tanto, Santos Laguna llega motivado después de que tras siete jornadas sin conocer la victoria, los Guerreros reaccionaron para derrotar 2-1 a FC Juárez en el Estadio TSM Corona en la J8.

Los laguneros tuvieron que remar contra la corriente, Óscar Estupiñán convirtió para adelantar a FC Juárez y poner el primero del encuentro; sin embargo, los dirigidos por Renato Paiva reaccionarían.

Carlos Acevedo con Santos en el partido de la Liga MX | IMAGO 7

Santos respondería al minuto 64. Mauricio Cuevas mandó un servicio al área y Ezequiel Bullaude apareció para rematar de cabeza y colocar el 1-1. Al minuto 78 se concretar{ia la remontada gracias a Esteban Lozano

Los Guerreros todavía se dieron el lujo de errar un penal; Franco Pardo no consiguió aprovechar la pena máxima debido a la atajada de Sebastián Jurado, quien mantuvo con vida a los visitantes.

Fecha: 20 de septiembre

Hora: 18:00

Estadio: Nemesio Diez