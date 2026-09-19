El director técnico del Wolverhampton aclaró la situación del delantero mexicano

César Peixoto, director técnico del Wolverhampton, salió al paso para aclarar el estado de salud de Raúl Jiménez y desmentir los señalamientos del estratega del West Bromwich, quien había puesto en duda la veracidad de la molestia física del atacante mexicano.

Raúl Jiménez festeja con afición l X: @Wolves

El timonel portugués fue categórico al señalar que la baja del ariete azteca es completamente real y descartó cualquier tipo de estrategia psicológica previa al compromiso. De igual forma, ofreció tranquilidad al entorno del club al confirmar que el diagnóstico inicial resultó menos serio de lo anticipado.

“Su lesión no es tan grave como temíamos al principio. Creo que es una lesión bastante sencilla y espero que vuelva pronto, así que son buenas noticias para nosotros. Esperaba que pudiera jugar, pero no es posible. No miento ni juego con la mente de nadie: al cien por cien, no jugará”, sentenció el entrenador ante los medios de comunicación.

Raúl Jiménez anotando ante el Stoke City l Insta: @wolves

Pilar en el esquema de los Wolves y recuperación en marcha

Peixoto no ocultó el peso específico que tiene el hidalguense dentro del plantel de los Wolves, reconociendo que su ausencia representa un contratiempo importante para el frente de ataque, aunque confía en la capacidad de respuesta del resto de la plantilla para encarar el clásico de la región.

Raúl Jiménez en su regreso a Wolverhampton | X: @Wolves

“Es un jugador importante para nosotros… seguiremos siendo competitivos, y por supuesto somos más fuertes con Raúl, pero esto es fútbol y estas cosas pasan. Ojalá no hubieran pasado, pero ahora tenemos que gestionar la situación y recuperar a Raúl lo antes posible”, añadió el estratega sobre la relevancia del seleccionado nacional.