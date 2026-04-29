Dynamite y Arena México: La semana que empuja a la lucha femenil

Hola, les mando un abrazo enorme desde el Reino Unido. Todavía traigo esa mezcla de cansancio rico y emoción bonita que te deja la lucha, porque hace poco tuve un encuentro en Riot Cabaret y me quedé pensando en algo que siempre se me confirma cuando salgo de casa: no importa si estás en Londres, en la Arena México o en una arena en Estados Unidos, cuando la gente conecta con una lucha, se siente igual. Se te enchina la piel. Te cambia el día.

Y esta semana es de esas que me ilusionan de verdad, porque tenemos dos eventos que, aunque sean de mundos distintos, se están dando la mano por una misma causa. AEW Dynamite del 29 de abril y Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) vs Major League Wrestling (MLW) del 1 de mayo no son solo fechas en un calendario. Son señales claras de que la división femenil está entrando a una etapa más seria, más grande y más visible.

Empiezo con Dynamite. Yo sé que es un show semanal, y por eso mismo tiene tanto peso. Lo semanal es donde se construye la confianza del público, donde se decide quién se queda en tu memoria y quién se convierte en conversación. Que AEW ponga en juego los títulos de parejas femeniles con Divine Dominion defendiendo contra Hikaru Shida y Kris Statlander no es un “detalle”. Es un mensaje. Un recordatorio de que las mujeres también sostenemos historias con tensión, con rivalidad, con orgullo, con estrategia. Una lucha por campeonato te obliga a dar el extra, porque ahí no solo estás peleando por una victoria. Estás defendiendo una idea, la idea de que tu trabajo vale, de que tu lugar se gana y se sostiene.

Y luego viene lo del 1 de mayo, y ahí se me aprieta tantito el corazón. Porque la Arena México no se explica con palabras, se vive. Es un sitio que te impone respeto en cuanto cruzas la puerta. Es tradición, es disciplina, es historia caminando. Por eso CMLL vs MLW tiene un significado especial para la división femenil. No es cualquier función, es un cruce de estilos y culturas en la Catedral. Y cuando eso sucede, el mundo voltea a ver.

Ahí está el campeonato femenil de MLW con Shotzi enfrentando a Garra Negra, y también el duelo Olympia vs Lady Frost. ¿Qué tiene de poderoso eso? Que en una misma noche estás diciendo, con hechos, que la lucha femenil puede ser internacional sin perder identidad. Que puede ser espectáculo, sí, pero también escuela. Que puede tener ritmo, fuerza, técnica y carácter, y que todo eso cabe en una arena donde históricamente se nos ha exigido muchísimo.

Para mí, el hilo que une estos dos eventos pone en evidencia que cuando hay campeonatos en juego y cuando hay puertas abiertas entre empresas, la lucha femenil se vuelve imposible de ignorar. Y eso no solo nos ayuda a las que ya estamos. Ayuda a las que vienen atrás, a las que entrenan en gimnasios pequeños, a las que se rompen el alma sin cámara, a las que sueñan con un espacio donde su trabajo sea tomado en serio.

Pero también seamos honestas. Esta etapa exige más de nosotras. Más preparación, más consistencia, más salud mental, más corazón. Porque cada vez que una lucha femenil rompe expectativas, sube la vara para todas. Y cada vez que una historia se siente importante, la afición aprende a pedir más, y eso es buenísimo porque es lo mejor que nos puede suceder.