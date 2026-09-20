Ed Sheeran rompe el silencio sobre Gaza tras polémica con Macklemore. / AP

El cantante británico se pronunció durante su concierto en Filadelfia, luego de las críticas por la salida de Macklemore de su gira y su postura sobre Palestina

Ed Sheeran rompió el silencio sobre la situación en Gaza durante su concierto en Filadelfia, en medio de la polémica que ha rodeado su Loop Tour tras la salida de Macklemore de las fechas restantes de la gira por Estados Unidos.

Durante su presentación en el Lincoln Financial Field, el cantante británico habló directamente sobre el conflicto y reconoció que había enfrentado decisiones complicadas en los últimos días.

“Lo que está ocurriendo en Gaza es catastrófico e injustificable y desproporcionado”, afirmó Sheeran frente al público.

El intérprete de “Shape of You” también se mostró visiblemente emocionado y reconoció que ha cometido errores.

“He cometido errores y lo siento muchísimo”, expresó.

Ed Sheeran rompió el silencio sobre la situación en Gaza durante su concierto en Filadelfia. / AP

¿Qué pasó entre Ed Sheeran y Macklemore?

Macklemore formaba parte de los actos de apertura de distintas fechas del Loop Tour. Sin embargo, después de sus presentaciones del 4 y 5 de septiembre en el MetLife Stadium, algunos de los recintos donde continuaría la gira informaron que no permitirían sus actuaciones.

El promotor Messina Touring Group explicó que, debido a esta situación, Macklemore ya no participaría en las fechas restantes.

Posteriormente, Sheeran aseguró que la decisión había sido tomada por el promotor y que no había sido directamente suya.

La situación ocurrió después de que Macklemore manifestara públicamente su apoyo a Palestina durante sus presentaciones en Nueva Jersey, donde incluso utilizó el escenario para gritar “Free Palestine”.

El rapero cuestionó posteriormente la postura de Sheeran y reveló que ambos habían mantenido conversaciones difíciles después de lo ocurrido. Macklemore también sostuvo que no se arrepentía de haber hablado sobre Palestina durante sus presentaciones.

Macklemore fue expulsado del 'Loop Tour' de Ed Sheeran tras gritar “Free Palestine”. / AP

Otros artistas dejaron la gira en apoyo a Macklemore

La polémica también provocó que otros músicos se retiraran de distintas presentaciones relacionadas con la gira.

Entre ellos estuvieron Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y la banda Beoga, quienes abandonaron fechas programadas en solidaridad con Macklemore.

La controversia aumentó mientras Sheeran mantenía que había intentado mantener sus conciertos alejados de las discusiones políticas.

Protestas propalestinas rodearon el concierto de Ed Sheeran

La presentación de Ed Sheeran en Filadelfia también estuvo acompañada por protestas.

Manifestantes propalestinos se concentraron cerca del estadio con banderas y consignas como “Free Palestine”, mientras elementos de la policía vigilaban la concentración.

Antes del concierto, Sheeran había explicado que a lo largo de su carrera había procurado mantenerse al margen de los comentarios políticos porque quería que sus presentaciones fueran espacios de unión y no de división.