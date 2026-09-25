Un abogado asegura que el capitán de la Selección Mexicana enfrenta carpetas ligadas al pago de un documental, aunque la representación legal no presentó pruebas que confirmen las investigaciones

El nombre de Edson Álvarez vuelve a ser noticia debido a que el abogado Gerardo Rincón, en representación del productor audiovisual Juan José López, asegura que el futbolista mexicano del West Ham United de Inglaterra tiene tres carpetas de investigación en su contra por los presuntos delitos de secuestro, fraude y amenazas contra su defendido.

Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP

En entrevista con RÉCORD, el abogado Rincón sostiene que autoridades mexicanas investigan al capitán de la Selección Mexicana; sin embargo, es importante precisar que no presentó las pruebas que confirmen esto.

“Son tres carpetas de investigación, referente a secuestro, fraude y amenazas. Está involucrado o señalado el jugador con algunas personas más, entre ellos un familiar. Yo no puedo decir exactamente los delitos que más resulten y quiénes más resulten responsables, porque hay más gente involucrada.

“Va a ser la Fiscalía. Yo no puedo interrumpir la investigación. Lo que te puedo decir es que hay tres procedimientos, tres carpetas de investigación. Están involucrados no nada más el señor, hay más gente involucrada”, declaró el abogado.

Aunado a ello, el mismo abogado aseguró que será presentada el próximo lunes una denuncia contra Edson Álvarez “por el daño ocasionado a mi representado”.

Edson Álvarez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Por qué Edson Álvarez es señalado?

Hace unos días, el productor audiovisual Juan José López salió públicamente a denunciar a Edson Álvarez y su entorno, específicamente a su exsuegro Jessi Jonathan Toache, por un presunto esquema de defraudación en su contra, relacionado con propiedades y un documental del futbolista.

El productor sostuvo que por ese trabajo audiovisual Edson y su entorno presuntamente le quedaron a deber 3.5 millones de pesos, además de que, posteriormente, a finales de 2024, según la versión de Juan José López, fue secuestrado, señalando al ‘Machín’ y a sus entonces familiares de presunta complicidad en ese delito.

¿Qué sucederá con Edson Álvarez?

De acuerdo con el abogado Gerardo Rincón, serán las autoridades del país las que definan cuál será la situación legal del futbolista Edson Álvarez, luego de los presuntos delitos cometidos contra su defendido.

Yo como abogado, procurador, que se aplique la justicia conforme a derecho. Si es con pena corporal, que sea con pena corporal, lo que determine la autoridad. Yo no soy partícipe de destruir carreras para nada.

“Si el señor, o su familia, o quien esté responsable, que pague como marca la ley. Yo no puedo decir si lo van a sancionar económicamente o privándolo de la libertad”, agregó.

Por último, respecto a las acusaciones contra el productor Juan José López, en las que se le señala de presuntamente haber participado en un incidente relacionado con un estacionamiento en la Ciudad de México, mismo que no entregó pese a haber recibido 100 mil pesos, el abogado dijo que su representado debe responder ante la ley y pagar si se comprueba que es responsable.

Edson Álvarez después de un partido de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Aunque cabe aclarar que, en reiteradas ocasiones, el productor Juan José López ha señalado que son falsas las acusaciones en su contra, asegurando que carecen absolutamente de fundamento y veracidad.