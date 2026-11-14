Aseguró que tres personas intentaron exigirle dinero para evitar la difusión de imágenes presuntamente manipuladas / Especial

El actor mexicano reveló que recibió amenazas después de contestar una videollamada de una mujer desconocida

El actor mexicano Eduardo Yáñez denunció públicamente que fue víctima de un presunto intento de extorsión, luego de recibir una videollamada de una mujer desconocida y posteriores amenazas relacionadas con la difusión de fotografías que, según su versión, habrían sido manipuladas para perjudicar su reputación. El intérprete aseguró que los responsables le exigieron 10 mil dólares a cambio de no publicar el supuesto material comprometedor.

A través de un video difundido el viernes en su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, el protagonista de diversas telenovelas explicó cómo comenzó el incidente y relató las conversaciones que mantuvo con tres personas que, de acuerdo con sus sospechas, actuaban de manera coordinada. El actor señaló que los números telefónicos utilizados en las comunicaciones parecían estar relacionados con Santo Domingo, República Dominicana, aunque no presentó información que permitiera confirmar la identidad o ubicación de los presuntos responsables.

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Yáñez decidió hacer pública la situación para advertir a sus seguidores sobre este tipo de prácticas, en las que los delincuentes pueden utilizar videollamadas, amenazas y supuestas fotografías para presionar a sus víctimas. También aseguró que su asistente intervino para evitar que continuara respondiendo los mensajes, pues consideró que las personas involucradas buscaban obtener dinero mediante intimidaciones.

Eduardo Yáñez denunció que intentaron extorsionarlo con supuestas fotografías comprometedoras / Especial

¿Cómo intentaron extorsionar a Eduardo Yáñez?

De acuerdo con el testimonio de Eduardo Yáñez, todo comenzó la noche del jueves, cuando recibió una videollamada de una mujer que se identificó como Caty. El actor explicó que decidió contestar, pero al establecerse la comunicación observó que la persona del otro lado de la pantalla realizaba actos de carácter sexual, situación que lo llevó a terminar inmediatamente la llamada.

Aunque en ese momento consideró que el incidente había concluido, la situación cambió a la mañana siguiente, cuando comenzó a recibir mensajes de la misma persona. Según relató, la mujer le aseguró que tenía imágenes de la videollamada y lo amenazó con difundirlas si no entregaba una cantidad importante de dinero.

"Esta mañana recibo un mensaje de esa misma persona, la tal Caty, diciéndome que si no le doy 10 mil dólares ella va a publicar la imagen de que yo estoy con ella al teléfono", contó Eduardo Yáñez.

El intérprete sostuvo que no había participado voluntariamente en ninguna situación comprometedorа y que la llamada había terminado tan pronto como se percató de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, las amenazas continuaron y posteriormente recibió comunicaciones de otras personas que presuntamente buscaban convencerlo de negociar con la mujer.

El caso comenzó a generar preocupación entre sus seguidores después de que el actor decidiera explicar públicamente la situación, pues señaló que los responsables aparentemente pretendían utilizar imágenes alteradas para construir una versión falsa de los hechos y presionarlo económicamente.

El actor sospecha que las llamadas podrían estar vinculadas con números de República Dominicana / Especial

¿Por qué le exigieron 10 mil dólares a Eduardo Yáñez?

El objetivo del presunto intento de extorsión era conseguir 10 mil dólares, cantidad que la mujer identificada como Caty habría solicitado a cambio de no publicar fotografías relacionadas con la videollamada.

De acuerdo con el relato del actor, las amenazas no se limitaron a la difusión de una imagen en la que apareciera conectado con la mujer. También aseguró que los responsables pretendían utilizar material presuntamente manipulado para vincularlo falsamente con situaciones de carácter sexual que involucraban a una menor de edad.

Yáñez rechazó estas insinuaciones y sostuvo que se trataba de un mecanismo para dañar su imagen pública y obligarlo a entregar dinero. No obstante, no se ha presentado evidencia que permita verificar la existencia, autenticidad o contenido de las supuestas fotografías.

La gravedad de las amenazas llevó al intérprete a explicar el caso mediante un video, en el que relató los mensajes recibidos y las llamadas posteriores que, según su versión, formaban parte del mismo intento de extorsión.

Eduardo Yáñez alertó a sus seguidores sobre los riesgos de contestar videollamadas desconocidas / Especial

Hasta el momento, no se ha informado si el actor realizó algún pago o si presentó una denuncia formal ante las autoridades, por lo que los hechos conocidos corresponden principalmente a su testimonio público.

¿Quiénes son las tres personas que presuntamente intentaron extorsionar al actor?

Después de recibir los mensajes de la mujer identificada como Caty, Eduardo Yáñez aseguró que fue contactado por un segundo individuo, quien dijo llamarse Pedro Ferriz Híjar.

Según explicó, esta persona le advirtió que supuestamente ya circulaban imágenes de la videollamada en redes sociales y le ofreció ayuda para resolver el problema. Para ello, aseguró conocer a un agente policial que podría orientarlo y facilitar una solución.

El actor relató que la persona que utilizó ese nombre le proporcionó el número telefónico de un supuesto oficial, con quien posteriormente estableció comunicación.

"Me dijo, si quieres te ayudo porque a mi me pasó hace tiempo, bla, bla, bla, y te conecto con este oficial de policía. Entonces me da el teléfono de un oficial de la policía. Curiosamente el acento de este oficial es de por allá de Santo Domingo [República Dominicana]", narró el actor mexicano.

El intérprete explicó que el supuesto policía insistió en que debía comunicarse nuevamente con la mujer para intentar llegar a un acuerdo y evitar que el material fuera difundido. Esta recomendación despertó sus sospechas, pues consideró extraño que una persona que se presentaba como autoridad le sugiriera negociar directamente con quien lo estaba amenazando.

Es importante señalar que el actor únicamente identificó el nombre utilizado durante la llamada, por lo que no existe información que permita establecer que el verdadero Pedro Ferriz Híjar haya participado en los hechos denunciados.

La advertencia de su asistente que evitó que siguiera respondiendo

Durante su relato, Eduardo Yáñez reconoció que su asistente Margarita intervino cuando comenzaron las llamadas y los mensajes, al considerar que las personas involucradas buscaban engañarlo para obtener dinero.

El actor explicó que ella le recomendó detener cualquier comunicación con los presuntos extorsionadores y evitar enviar respuestas que pudieran ser utilizadas posteriormente en su contra.

"Margarita, mi asistente, rápido me dijo 'no contestes eso, no escribas eso, no digas ya nada'", dijo Eduardo Yáñez

La intervención de su colaboradora fue importante para que el intérprete reconsiderara la situación y dejara de interactuar con los números telefónicos desde los cuales recibía las amenazas.

Después de revisar lo ocurrido, Yáñez comenzó a sospechar que la mujer, el individuo que se presentó como Pedro Ferriz Híjar y el supuesto agente policial estaban relacionados, debido a que las llamadas parecían seguir una misma secuencia: primero una amenaza, después una advertencia sobre las fotografías y finalmente una propuesta para negociar.

El actor decidió entonces hacer pública su experiencia, con el propósito de alertar a otras personas que pudieran recibir comunicaciones similares.

¿Las llamadas de extorsión a Eduardo Yáñez provenían de República Dominicana?

Uno de los detalles que llamó la atención del actor fue el presunto origen de los números telefónicos utilizados durante las comunicaciones.

Según explicó, después de analizar los registros de las llamadas, él y su equipo identificaron que las líneas parecían estar vinculadas con Santo Domingo, capital de República Dominicana.

Además, señaló que el individuo que se hizo pasar por policía tenía un acento que le recordó a esa región, lo que aumentó sus sospechas sobre la posible relación entre las personas que lo contactaron.

Sin embargo, el origen aparente de un número telefónico o el acento de una persona no permiten confirmar su ubicación, identidad o nacionalidad, ya que existen mecanismos para realizar llamadas mediante servicios digitales y utilizar números de distintas regiones.

A pesar de estas limitaciones, el intérprete aseguró que estaba convencido de que las tres personas actuaban de manera coordinada.

"Están coludidos, porque obviamente el tal Pedro Ferriz, el tal oficial y la tal Caty pues están juntos en este tipo de prácticas. No creo ser la primera persona a la que ellos intentan hacer este tipo de cosas", apunto Yañez.

¿Qué dijo Eduardo Yáñez sobre el intento de extorsión?

A lo largo de su video, Eduardo Yáñez explicó que decidió denunciar públicamente lo ocurrido para evitar que las amenazas continuaran y para advertir a sus seguidores sobre los riesgos de contestar llamadas de personas desconocidas.

El actor sostuvo que la videollamada inicial fue inesperada y que nunca aceptó participar en la situación que posteriormente fue utilizada como argumento para exigirle dinero. También cuestionó la intervención del supuesto agente policial, quien, lejos de recomendarle acudir a una institución oficial, habría insistido en que negociara con la mujer que lo amenazaba.