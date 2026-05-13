Eiza González sufre una gran pérdida: “Este video fue nuestro último día juntas”

Eiza González atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. La actriz mexicana tuvo que enfrentar la pérdida de Pasita, su perrita y compañera inseparable durante casi 24 años.

La actriz de 36 años abrió su corazón en redes sociales con una publicación cargada de nostalgia, tristeza y amor, donde compartió un video de los últimos momentos junto a su mascota. Las imágenes rápidamente conmovieron a miles de seguidores y celebridades que reaccionaron con mensajes de apoyo para la protagonista de Baby Driver y Ambulance.

“Me rompe el corazón decir que mi princesita de abrazos ha cruzado el puente del arcoíris. Este video fue nuestro último día juntas, y verla dar sus últimos pequeños respiros fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar”, escribió la actriz.

Eiza recordó que Pasita estuvo presente prácticamente durante toda su vida / IG: @eizagonzalez

“Siempre fuimos tú y yo”

En su publicación, Eiza recordó que Pasita estuvo presente prácticamente durante toda su vida, desde su infancia hasta convertirse en una estrella internacional de Hollywood. La actriz explicó que el dolor que siente no tiene relación con la edad que alcanzó su mascota, sino con todos los años, recuerdos y momentos que compartieron juntas.

“Durante casi 24 años, siempre fuimos tú y yo. La gente intenta consolarme diciendo que te tuve por muchísimo tiempo, pero lo que no entienden es que estoy llorando cada uno de esos años, días, minutos y momentos que compartimos. Has estado conmigo desde que era una niña”, expresó.

Las palabras de la actriz reflejaron el fuerte vínculo emocional que construyó con Pasita a lo largo de las décadas, convirtiéndola en una compañera constante durante sus momentos más felices y también en las etapas más difíciles de su vida.

La actriz está devastada por la partida de su mejor amiga, quien la vio crecer en Hollywood / IG: @eizagonzalez

Pasita acompañó a Eiza en cada etapa de su vida

La también cantante recordó cómo su mascota estuvo presente mientras atravesaba la adolescencia, sus primeros pasos en televisión y posteriormente su consolidación dentro de Hollywood.

“Estuviste conmigo en mi adolescencia, mientras me convertía en mujer, en cada momento bueno y en cada momento difícil, en cada lugar al que la vida me llevó. No importaba adónde fuera, siempre éramos nosotras”, escribió.

La artistas también confesó que le costará mucho trabajo superar esta pérdida, especialmente por la conexión emocional que tenía con Pasita.

Por medio de las redes, la mexicana se despidió de su mascota que tenía problemas en un ojito / IG: @eizagonzalez

“Pasita, te amo más de lo que las palabras podrían explicar. Creo que nunca dejaré de llorar cuando piense en ti. Voy a extrañar nuestros abrazos interminables, tu dulce ojito mirándome con tanto amor y la tranquilidad de simplemente tenerte a mi lado”, añadió.

Fans y celebridades reaccionan al emotivo mensaje

Tras la publicación, miles de seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo y solidaridad para la actriz mexicana. Diversas celebridades también reaccionaron a la despedida de Pasita con comentarios llenos de cariño.

El mensaje final de Eiza terminó de romper el corazón de sus fans: “Mi princesita, te amo y te extrañaré toda mi vida. Corre libre en el cielo, mi niña — persiguiendo ardillas, tomando el sol y esperándome algún día”.

La artistas también confesó que le costará mucho trabajo superar esta pérdida / IG: @eizagonzalez