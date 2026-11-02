Qué chulada de cierre de Liga MX vamos a tener, no sólo por los tres de arriba que están peleando la posición cómo líder que será clave en Liguilla, como América, Chivas y Cruz Azul, lejos los tres mejores y favoritos al título, sino porque incluso los lugares de abajo está peleado, será espectacular.

Toluca se cayó feo a partir de la mitad del Apertura y tras el polémico empate ante el América, el apuesta a destapar un escándalo de las Águilas con la cantidad de extranjeros registrados este torneo. ¿Tiene razón Tony?

¿Demasiados extranjeros en el Nido?

Es cierto, el América utilizó a once No Formados en México este Apertura 26. Antes del cierre de altas y bajas el pasado 11 de septiembre, fueron siete registrados: Rayito, Cristian Borja, Veiga, Cáceres, La Pantera (que salió a la banca en J1), el juvenil Ícaro y el refuerzo Perea. Siete.

Para cerrar registros, dieron de baja a dos: La Pantera que no contaba y Cáceres, que emigró a España. Y aunque a Ícaro después lo bajaron a la juvenil con carnet único, el reglamento estipula que no pierde el estatus de NFM, pues puede jugar aún en Liga MX, es decir, aún cuenta su plaza como foráneo. Así quedaron cinco.

Las Águilas sumaron extranjeros: Colibrí Borja, Álvarez y los dos Santiagos. Cuatro más. Así, con todo y el brasileño Ícaro sumado en la plantilla estelar (aunque ahora juega en la juvenil) son nueve No Formados en México, nunca superaron esa cifra como aseguró el Turco. ¿Cuál escándalo?

Entre matemáticas y estrategia escarlata

Los Diablos Rojos del Turco acumularon siete partidos sin poder ganar este Apertura, ya son quintos de la general tras pelear la cima antes de la mitad del torneo; las acostumbradas figuras hoy perdieron brillo, es decir, este Toluca está lejos del nivel del Bi.

Por eso, aunque Mohamed tuvo razón al apuntar otro arbitraje polémico ahora ante América, lo de exponer que las Águilas violaron el reglamento por la cantidad de sus extranjeros sin hacer cuentas luce más a un escudo por sus malos resultados. Es más, me parece hasta irresponsable su declaración por dejar implícito que el club de Coapa rompió las reglas, cuando el error es de las matemáticas del Turco. ¿O es cuestión de estrategia mediática ante los pobres resultados?

Fracaso y fin de una era