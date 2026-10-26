El Apunte del Director: La crueldad de América con los antis; Cruz Azul, su héroe

Es tan cruel el América con los antis que les da el dulce para que se entretengan con esta derrota ante Pachuca, para que crean que pierde bonos por el título, aunque sigue siendo amplio favorito del Apertura. Es para hacerlo más interesante, ganarlo fácil no conviene al show.

El problema de anoche en el Azteca fue el resultado, injusto para las Águilas, no su volumen de juego, que generó expectativa de 2.7 goles, pero la suerte y Carlos Moreno sólo permitieron uno.

Y es que es la magia de los Tuzos, grises el resto del torneo, sin Liguilla, pero que se transforma sin variar ante el América. No por nada es el Papá-chuca. Así de fantásticos.

Se caen los rivales

El problema para los antis es que se pierden los principales contendientes: Chivas volvió a ganar con Tala como salvador y la Diosa fortuna de su lado, y ya es tercero; Toluca se desinfla con seis sin triunfo; Atlas ya demostró que no es rival tras ser goleado.

Queda un salvador: Cruz Azul

Sólo queda un equipo que sube nivel y alza la mano como contendiente real del América para pelear el título del Apertura 26, para ser el héroe de los antis este diciembre: el campeón Cruz Azul. No hay más.

La madurez de Huiqui como técnico se nota en los ajustes al once: vaya pantalones para sentar a Mier y dejar a Gudiño como titular; arriba le responden el Toro o Ibáñez con gol, hasta Ebere; y ante la ausencia de Paradela supo recuperar a Montaño como ‘10’ celeste, qué nivel.