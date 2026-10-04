El emotivo mensaje de Rodrigo Huescas tras volver a las canchas en Europa

El lateral mexicano superó una ruptura de ligamento cruzado

Rodrigo Huescas concretó su esperado regreso a los terrenos de juego con el Copenhague tras superar una larga rehabilitación de un año por una ruptura de ligamento cruzado, siendo titular en el encuentro amistoso de la Fecha FIFA frente al Hamburgo de Alemania. El canterano de Cruz Azul disputó los primeros 45 minutos en la cancha del Volksparkstadion.

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Ante más de 55 mil aficionados, compartiendo su alivio por volver a vestirse de corto y dejando en claro que su objetivo principal es recuperar la titularidad en la Superliga Danesa y competir en la Conference League.

Rodrigo Huescas en su regreso al Copenhague tras lesión | X:@FCKobenhavn

El jugador declaró en una entrevista post partido compartida por AS, enfatizando que este choque representa apenas el primer paso dentro de su proceso de consolidación en el futbol europeo.

Se siente increíble, estoy muy feliz. Fue una gran prueba, estaba un poco nervioso por la atmósfera, el estadio y el rival. Creo que hice una buena primera mitad, hay que mantenernos así

La mira puesta en la Superliga

El marco del partido amistoso contó con una entrada espectacular gracias a la histórica relación de hermandad entre las aficiones del cuadro danés y el conjunto alemán, factor que le añadió emoción al retorno del mexicano.

"Fue jodidamente asombroso. Cuando estaba entrando a la cancha por el túnel podía sentir los nervios. Por lo general los regresos son en amistosos a puerta cerrada, pero esta vez fue en un gran estadio contra un muy buen equipo", confesó Huescas al agradecer el respaldo brindado por su cuerpo técnico y compañeros.

Rodrigo Huescas tras su lesión | AP