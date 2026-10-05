El director del Mexico GP, Federico González Compeán, confirmó que ya piensan en empezar las negociaciones para ampliar el contrato

Poco más de tres semanas faltan para que inicie el Gran Premio de México en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, mismo que será la undécima edición en esta tercera etapa del evento en nuestro país y antepenúltima bajo el actual contrato que concluye en 2028. No obstante, la voluntad para extender todavía más el vínculo existe, aseguró el director del Mexico GP, Federico González Compeán.

En atención a un grupo exclusivo de medios de comunicación, incluido RÉCORD, el ejecutivo señaló que ya están pensando en entablar pláticas para la renovación de contrato con la categoría. "Yo creo que, como todas las veces que se ha renovado, empezaremos a finales de este año, principios del año que entra, que es cuando normalmente se ha hecho. Estamos todos alineados", afirmó.

La primera vez que se celebró el Gran Premio de México fue en 1963 y desde entonces ha tenido tres etapas, la más reciente iniciada en 2015 y solo con la cancelación de 2020 por la pandemia de Covid-19. Por ello, González Compeán se dijo confiado de que llegarán a buenos términos la Fórmula 1 para que permanezca por varios años más, sobre todo porque los involucrados (patrocinadores, gobierno de la Ciudad de México, empresarios, etc.) tienen el interés compartido.

Panorámica del Gran Premio de México desde el Foro Sol | IMAGO 7

Ha sido un proyecto ganador. Ha sido el más largo tiempo en el que ha estado la Fórmula 1 en México, esta tercera ocasión, así que yo lo veo positivo, no veo razón para que no pudiéramos llegar a una renegociación. Es cierto que hay muchos (países) interesados, pero quiero pensar que está contenta con lo que hacemos. Habrá manera de ponerse de acuerdo

Llegada de Fórmula 2 fortalece presencia de México en el automovilismo

Las declaraciones de González Compeán se dieron en el marco del anuncio de México como fecha puntuable del Campeonato de la Fórmula 2 el próximo año, en la Temporada 2027. En este contexto, el director del Mexico GP destacó que recibir a las dos categorías tipo fórmula más importantes en el Autódromo Hermanos Rodríguez mantiene a nuestro país como un destino relevante en el panorama del automovilismo internacional.

Estamos listos, estamos maduros para tener una nueva conversación de un Gran Premio (de F2). El tener competencia, Madrid, Portugal, que regresa al calendario (de F1), creo que es algo que nos pone a nosotros como organizadores a seguir generando un interés deportivo, no solo en la experiencia del público", y añadió que no fue complicado llegar a un acuerdo con la Fórmula 2. "Querían venir, los queríamos traer; sí hubo una negociación, pero fluyó muy bien. La Fórmula 1 tiene muy claro que el partnership que tiene con nosotros funciona muy bien, entonces fue algo que fue medianamente fácil

Señaló que harán un esfuerzo para que la carrera de Fórmula 2 tenga su propia identidad y se establezca como algo más que una carrera soporte, para que no pierda relevancia a lado del Gran Premio de la F1. "Es una apuesta más grande para entender la trayectoria de cualquier piloto de F1. Va a tener personalidad propia, vamos a realizarla de una manera diferente. Si en F1 henos tenido una curva de aprendizaje, ahora lo que toca es empezar esa curva en la F2 para que tenga más afición

González Compeán adelantó que pronto se reunirán con el Gobierno de CDMX

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